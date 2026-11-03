Wojsko wypuściło nową aplikację. Również z niej skorzystasz

Generator symboli taktycznych, kalkulatory wojskowych należności, informacje o stopniach w armiach NATO, a nawet dokumenty działające bez internetu. Polscy żołnierze otrzymali nową aplikację, która ma ułatwić im codzienną służbę. Żołnierz RP 2.0 jest już dostępny na smartfonach z Androidem i iOS.

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Narzędzie można zainstalować również na prywatnym telefonie, a część jego funkcji jest dostępna nawet dla cywilów. Wojsko zapewnia, że nie chodzi wyłącznie o zmianę wyglądu znanego programu. Nowa wersja została zbudowana na innej architekturze i otrzymała znacznie więcej praktycznych możliwości.

Wojsko Polskie udostępniło Żołnierz RP 2.0. To zupełnie nowa aplikacja

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni poinformowało o premierze aplikacji Żołnierz RP 2.0. Nowe narzędzie zostało opracowane we współpracy z Centrum Operacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej i ma stanowić osobiste centrum informacji dla żołnierzy oraz pracowników resortu obrony.

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Pierwsza odsłona programu pojawiła się w styczniu 2023 r. Już wtedy oferowała dostęp do komunikatów MON, kalkulatorów uposażeń, odpraw mieszkaniowych i sprawdzianów sprawności fizycznej. Na Spider's Web przetestowaliśmy wówczas aplikację Żołnierz RP, zwracając uwagę, że dla przeciętnego użytkownika spoza wojska nie miała ona zbyt wielu atrakcyjnych funkcji.

Żołnierz RP 2.0 otrzymał przebudowany interfejs, nowy system wyszukiwania informacji, dodatkowe zabezpieczenia i rozbudowane narzędzia pomocnicze. Najważniejsze funkcje można umieszczać na spersonalizowanym ekranie głównym, a użytkownik samodzielnie wybiera kategorie powiadomień, które chce otrzymywać.

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Co istotne, nowa wersja nie zastępuje poprzedniej poprzez zwykłą aktualizację. To osobna aplikacja, którą trzeba pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Starsze wydanie pozostanie dostępne przez okres przejściowy, ale dalszy rozwój będzie koncentrował się na Żołnierzu RP 2.0.

Generator symboli taktycznych i dokumenty bez internetu

Jedną z najciekawszych nowości jest generator symboli taktycznych. Umożliwia wyszukiwanie, konfigurowanie i zapisywanie oznaczeń wykorzystywanych w wojskowych materiałach oraz podczas szkolenia. Takie symbole służą do przedstawiania jednostek, rodzaju wyposażenia i innych elementów na mapach czy schematach.

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Dotychczas przygotowanie podobnych oznaczeń mogło wymagać korzystania z osobnych narzędzi lub materiałów referencyjnych. Teraz żołnierz ma otrzymać dostęp do generatora bezpośrednio w telefonie.

Drugą istotną funkcją jest możliwość korzystania z wybranych materiałów bez połączenia z internetem. Dokumenty można wcześniej pobrać do pamięci telefonu, a następnie otworzyć także wtedy, gdy urządzenie nie ma zasięgu. Przydatne może to być podczas ćwiczeń, podróży czy służby w miejscach o ograniczonej łączności.

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Rozbudowano również wyszukiwarkę. Zamiast przeglądać kolejne zakładki, użytkownik może z jednego miejsca przeszukiwać artykuły, komunikaty, dokumenty, funkcje programu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dostępne są też zakładki pozwalające zapisywać interesujące materiały i wracać do nich później.

Ile dostaniesz za delegację? Telefon pomoże to obliczyć

Nie wszystkie nowości dotyczą jednak bezpośrednio szkolenia wojskowego. Część przygotowano z myślą o sprawach administracyjnych, które żołnierze muszą załatwiać podobnie jak pracownicy innych instytucji.

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W aplikacji znalazły się kalkulatory należności związanych z podróżami służbowymi w kraju i za granicą. Można także sprawdzać wysokość świadczeń przysługujących po zakończeniu służby wojskowej. To rozszerzenie wcześniejszych funkcji służących do obliczania uposażeń i świadczeń mieszkaniowych.

Ulepszono również kalkulator sprawdzianu sprawności fizycznej. Program pozwala teraz nie tylko obliczać wynik, ale także zapisywać historię osiągnięć i udostępniać ją innym. Dodano narzędzia pomocnicze związane z bieganiem i pływaniem, dzięki którym łatwiej porównywać kolejne rezultaty treningów.

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Osobną sekcję poświęcono stopniom wojskowym. Użytkownik znajdzie w niej oznaczenia obowiązujące w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Przewidziano także tryb nauki polskich stopni, informacje o specjalnościach wojskowych, zestawach wyposażenia oraz przelicznik jednostek.

Aplikację może pobrać również cywil. Nie wszystko jednak zobaczy

Żołnierz RP 2.0 nie wymaga posiadania służbowego, wojskowego smartfona. Można go zainstalować na prywatnym urządzeniu z Androidem lub iOS, a sama aplikacja jest dostępna publicznie w oficjalnych sklepach. Nie oznacza to jednak, że każdy otrzymuje dostęp do wszystkich jej możliwości. Część materiałów można przeglądać bez logowania, natomiast pozostałe funkcje wymagają uwierzytelnienia jako żołnierz albo pracownik resortu obrony narodowej.

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W nowym wydaniu dodano także możliwość oceniania odpowiedzi w sekcji najczęściej zadawanych pytań, zgłaszania problemów oraz proponowania usprawnień. Autorzy aplikacji mogą w ten sposób otrzymywać informacje o tym, które materiały są przydatne, a co wymaga poprawy.

Całość stanowi rozwinięcie wcześniejszej koncepcji bezpośredniej komunikacji MON z żołnierzami. Obok oficjalnych komunikatów i informacji o przepisach pojawiają się narzędzia rozwiązujące konkretne problemy, z którymi użytkownik może spotkać się podczas służby.

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Tutaj pobierzesz aplikację na urządzenia z iOS, a tutaj z Androidem.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Wojsko Polskie

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