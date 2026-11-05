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Xiaomi rusza z aktualizacją HyperOS 4. Sprawdź, czy twój też ją dostanie

Xiaomi rozpoczęło proces wdrażania systemu HyperOS 4 na smartfony i tablety. Które modele są na liście i dostaną aktualizację jako pierwsze?

Albert Żurek
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HyperOS 4 aktualizacja
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Firma ujawniła szczegółowy harmonogram udostępniania oprogramowania. Zdecydowana większość użytkowników smartfonów Xiaomi otrzyma nowe wydanie systemu operacyjnego w ciągu kilku następnych tygodni. Dystrybucja ma zostać zrealizowana w listopadzie oraz grudniu. Warto sprawdzić listę wspieranych modeli.

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Aktualizacja HyperOS 4 trafia na smartfony Xiaomi

Wdrażanie HyperOS 4 wystartowało już na początku listopada. Producent zapowiada, że uprawnieni użytkownicy będą otrzymywać paczkę z aktualizacją falami, bezpośrednio w trybie OTA (czyli bezprzewodowo, z poziomu ustawień systemowych). Proces udostępniania rozpoczął się 4 listopada 2026 r.

W pierwszej kolejności nową wersję pobiorą posiadacze najświeższych urządzeń. Na początku listopada aktualizacja trafi do użytkowników:

  • serii Xiaomi 17;
  • serii Xiaomi 17T;
  • Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
  • serii Xiaomi 15;
  • serii POCO F8;
  • serii POCO X8;
  • serii POCO M8;
  • POCO C95 Pro oraz POCO C85;
  • serii Redmi Note 17;
  • serii Redmi Note 15;
  • serii Redmi 17;
  • Redmi 17C 5G, Redmi 15 5G oraz 15C.
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Jednocześnie uaktualnienie otrzymają tablety Xiaomi Pad 8 oraz Pad 8 Pro. W drugiej kolejności, od połowy listopada, na nowy system mogą liczyć posiadacze:

  • serii Xiaomi 15T;
  • serii POCO F9;
  • serii POCO F7;
  • POCO X7 Pro (również Iron Man Edition);
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HyperOS 4 trafi także na Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro (4G, 5G) oraz POCO Pad X1 i Pad M1.

Pozostałe telefony będą aktualizowane od grudnia 2026 r.

W dalszej kolejności nowe oprogramowanie trafi na starsze urządzenia. Harmonogram Xiaomi obejmuje:

  • Xiaomi Mix Flip;
  • serię Xiaomi 14;
  • serię Xiaomi 14T;
  • serię Xiaomi 13;
  • serię Xiaomi 13T;
  • serię Redmi Note 14;
  • Redmi 15 4G;
  • Redmi Note 14S;
  • Redmi A7 Pro;
  • serię POCO F6;
  • POCO X8s, X7, X6 Pro;
  • POCO M8s 5G, M7, C81 Pro.
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Na HyperOS 4 mogą liczyć także tablety Xiaomi Pad 6s Pro, Redmi Pad 2 oraz POCO Pad C1. Polecam sprawdzać ustawienia swoich urządzeń. Jeśli macie nowsze modele, aktualizacji spodziewajcie się niebawem.

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Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
Aktualizacja AndroidaAndroidXiaomi
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