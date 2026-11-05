Xiaomi rusza z aktualizacją HyperOS 4. Sprawdź, czy twój też ją dostanie

Firma ujawniła szczegółowy harmonogram udostępniania oprogramowania. Zdecydowana większość użytkowników smartfonów Xiaomi otrzyma nowe wydanie systemu operacyjnego w ciągu kilku następnych tygodni. Dystrybucja ma zostać zrealizowana w listopadzie oraz grudniu. Warto sprawdzić listę wspieranych modeli.

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Aktualizacja HyperOS 4 trafia na smartfony Xiaomi

Wdrażanie HyperOS 4 wystartowało już na początku listopada. Producent zapowiada, że uprawnieni użytkownicy będą otrzymywać paczkę z aktualizacją falami, bezpośrednio w trybie OTA (czyli bezprzewodowo, z poziomu ustawień systemowych). Proces udostępniania rozpoczął się 4 listopada 2026 r.

W pierwszej kolejności nową wersję pobiorą posiadacze najświeższych urządzeń. Na początku listopada aktualizacja trafi do użytkowników:

serii Xiaomi 17;

serii Xiaomi 17T;

Leica Leitzphone powered by Xiaomi;

serii Xiaomi 15;

serii POCO F8;

serii POCO X8;

serii POCO M8;

POCO C95 Pro oraz POCO C85;

serii Redmi Note 17;

serii Redmi Note 15;

serii Redmi 17;

Redmi 17C 5G, Redmi 15 5G oraz 15C.

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Jednocześnie uaktualnienie otrzymają tablety Xiaomi Pad 8 oraz Pad 8 Pro. W drugiej kolejności, od połowy listopada, na nowy system mogą liczyć posiadacze:

serii Xiaomi 15T;

serii POCO F9;

serii POCO F7;

POCO X7 Pro (również Iron Man Edition);

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HyperOS 4 trafi także na Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro (4G, 5G) oraz POCO Pad X1 i Pad M1.

Pozostałe telefony będą aktualizowane od grudnia 2026 r.

W dalszej kolejności nowe oprogramowanie trafi na starsze urządzenia. Harmonogram Xiaomi obejmuje:

Xiaomi Mix Flip;

serię Xiaomi 14;

serię Xiaomi 14T;

serię Xiaomi 13;

serię Xiaomi 13T;

serię Redmi Note 14;

Redmi 15 4G;

Redmi Note 14S;

Redmi A7 Pro;

serię POCO F6;

POCO X8s, X7, X6 Pro;

POCO M8s 5G, M7, C81 Pro.

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Na HyperOS 4 mogą liczyć także tablety Xiaomi Pad 6s Pro, Redmi Pad 2 oraz POCO Pad C1. Polecam sprawdzać ustawienia swoich urządzeń. Jeśli macie nowsze modele, aktualizacji spodziewajcie się niebawem.

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