Xiaomi rusza z aktualizacją HyperOS 4. Sprawdź, czy twój też ją dostanie
Xiaomi rozpoczęło proces wdrażania systemu HyperOS 4 na smartfony i tablety. Które modele są na liście i dostaną aktualizację jako pierwsze?
Firma ujawniła szczegółowy harmonogram udostępniania oprogramowania. Zdecydowana większość użytkowników smartfonów Xiaomi otrzyma nowe wydanie systemu operacyjnego w ciągu kilku następnych tygodni. Dystrybucja ma zostać zrealizowana w listopadzie oraz grudniu. Warto sprawdzić listę wspieranych modeli.
Aktualizacja HyperOS 4 trafia na smartfony Xiaomi
Wdrażanie HyperOS 4 wystartowało już na początku listopada. Producent zapowiada, że uprawnieni użytkownicy będą otrzymywać paczkę z aktualizacją falami, bezpośrednio w trybie OTA (czyli bezprzewodowo, z poziomu ustawień systemowych). Proces udostępniania rozpoczął się 4 listopada 2026 r.
W pierwszej kolejności nową wersję pobiorą posiadacze najświeższych urządzeń. Na początku listopada aktualizacja trafi do użytkowników:
- serii Xiaomi 17;
- serii Xiaomi 17T;
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
- serii Xiaomi 15;
- serii POCO F8;
- serii POCO X8;
- serii POCO M8;
- POCO C95 Pro oraz POCO C85;
- serii Redmi Note 17;
- serii Redmi Note 15;
- serii Redmi 17;
- Redmi 17C 5G, Redmi 15 5G oraz 15C.
Jednocześnie uaktualnienie otrzymają tablety Xiaomi Pad 8 oraz Pad 8 Pro. W drugiej kolejności, od połowy listopada, na nowy system mogą liczyć posiadacze:
- serii Xiaomi 15T;
- serii POCO F9;
- serii POCO F7;
- POCO X7 Pro (również Iron Man Edition);
HyperOS 4 trafi także na Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro (4G, 5G) oraz POCO Pad X1 i Pad M1.
Pozostałe telefony będą aktualizowane od grudnia 2026 r.
W dalszej kolejności nowe oprogramowanie trafi na starsze urządzenia. Harmonogram Xiaomi obejmuje:
- Xiaomi Mix Flip;
- serię Xiaomi 14;
- serię Xiaomi 14T;
- serię Xiaomi 13;
- serię Xiaomi 13T;
- serię Redmi Note 14;
- Redmi 15 4G;
- Redmi Note 14S;
- Redmi A7 Pro;
- serię POCO F6;
- POCO X8s, X7, X6 Pro;
- POCO M8s 5G, M7, C81 Pro.
Na HyperOS 4 mogą liczyć także tablety Xiaomi Pad 6s Pro, Redmi Pad 2 oraz POCO Pad C1. Polecam sprawdzać ustawienia swoich urządzeń. Jeśli macie nowsze modele, aktualizacji spodziewajcie się niebawem.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.