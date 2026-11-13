Okropna decyzja Microsoftu. Będziesz mieć problem ze starszymi dokumentami

Desktopowy Word straci część starszych ustawień trybu zgodności. Tych, które pomagają współczesnemu edytorowi odtwarzać układ plików przygotowanych w dawnych wersjach programu. Plik nadal może się otworzyć, ale wyglądać inaczej. Nie trzeba tłumaczyć, że w wielu przypadkach to poważny problem.

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Microsoft sprząta w Wordzie. Użytkownicy mogą zapłacić za te porządki

Informacja pochodzi z komunikatu MC1551147, opublikowanego 13 listopada w centrum administracyjnym Microsoft 365. Firma zapowiada w nim wycofanie zestawu opcji zgodności w desktopowej aplikacji Word. Uzasadnienie: uproszczenie obsługi układu dokumentów i zapewnienie bardziej spójnego działania na różnych platformach. Czy bardziej spójny Word od strony technicznej oznacza również dokument zgodny z tym, co jego autor przed laty zatwierdził, wydrukował i odłożył do archiwum? Z komunikatu wynika, że nie zawsze. Microsoft wprost uprzedza o możliwych zmianach rozmieszczenia treści.

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Problem dotyczy dokumentów utworzonych lub ostatnio zapisanych w Wordzie 2010 albo wcześniejszym wydaniu, o ile korzystają z ustawień objętych wycofaniem. I tu zaczyna się najbardziej irytująca część tej historii. Microsoft nie wymienił konkretnych opcji przeznaczonych do usunięcia. Wiemy więc, jakie mogą być objawy, ale nie dostaliśmy precyzyjnej listy ustawień pozwalającej wskazać zagrożone pliki. „Sprawdźcie ważne dokumenty” jest jakąś radą. Trudno jednak uznać ją za szczególnie przemyślaną instrukcję dla kogoś, kto odpowiada za wieloletnie archiwum.

Tekst zostaje, wygląd może się zepsuć

Microsoft Word

Microsoft wymienia kilka możliwych skutków wycofania ustawień: inne przełamywanie tekstu, zmiany odstępów i liczby stron, a także przenoszenie obrazów oraz kształtów na inną stronę. Tekst zostaje nienaruszony, co niby jest gwarantowane. Ale w wielu przypadkach taka gwarancja psu na budę.

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Wyobraźmy sobie instrukcję, w której ilustracja ma znajdować się bezpośrednio pod opisem czynności. Albo formularz przygotowany tak, żeby pola do wypełnienia mieściły się na jednej kartce. Albo ofertę, w której ostatnia strona miała kończyć się podsumowaniem i miejscem na podpis, a nie pojedynczym wierszem wypchniętym z poprzedniej.

Wdrażanie zmian w Wordzie dla Windows ma rozpocząć się na początku grudnia i zakończyć pod koniec miesiąca. W przypadku Worda dla Maca zapowiedź mówi o początku 2027 r. Microsoft radzi: zapisz PDF. Tyle że PDF ma swoje problemy. To skuteczne zabezpieczenie wersji referencyjnej, ale nie odpowiedź na wszystkie potrzeby. Jeśli dokument ma już tylko służyć do odczytu, to zachowanie jego wyglądu może wystarczyć. Jeśli jednak jest wzorem umowy, formularzem albo materiałem regularnie aktualizowanym, to nadal potrzebny pozostaje edytowalny oryginał.

Stary dokument nie przestaje być ważny tylko dlatego, że jest stary

Przecież nie chodzi o to, że Microsoft ma do końca świata utrzymywać każdą historyczną osobliwość Worda. Firma deklaruje uproszczenie mechanizmu układu dokumentów i większą spójność między platformami. Problem polega na tym, że korzyści są mętne, a potencjalne wyzwania dość konkretne. Razi też brak profesjonalizmu w komunikacie Microsoftu, który precyzowałby, z czym właściwie mogą wystąpić problemy.

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Nie ma powodu do panicznego eksportowania każdego listu i każdej notatki sprzed kilkunastu lat. Są natomiast powody, by przyjrzeć się dokumentom, których wygląd naprawdę ma znaczenie. Zwłaszcza tym, które od dawna krążą jako sprawdzony wzór i których nikt nie oglądał uważnie, bo przecież zawsze działały. Wieczna zgodność wszystkiego ze wszystkim zawsze była ogromnym atutem oprogramowania Microsoftu. Trudno zrozumieć tę nagłą zmianę podejścia.

*Zdjęcie otwierające: PixieMe / Shutterstock

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