Windows 11 wreszcie naprawia wyszukiwarkę. I nie tylko

Microsoft wrzucił do kanału Release Preview nowe kompilacje Windows 11 26200.10066 oraz 26300.10066, dystrybuowane jako aktualizacja KB5132057. Pierwsza dotyczy Windows 11 25H2, druga 26H2.

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Najważniejszą zmianą jest przeprojektowana wyszukiwarka Windowsa. Microsoft chce, żeby przestała być wyłącznie miejscem do wpisania nazwy programu albo pliku i coraz bardziej przypominała centrum sterowania systemem. Do tego dochodzą zmiany w Eksploratorze plików, Windows Hello, oknie Uruchamianie, trybie Xbox, funkcjach dostępności oraz kilka poprawek problemów.

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Wyszukiwarka Windows przestaje być tylko wyszukiwarką

Nowe Wyszukiwanie Windows

Największą zmianą jest Windows Search. Microsoft przebudował interfejs i zamiast dotychczasowego sposobu prezentowania wyników proponuje prostszą, pojedynczą listę. Firma deklaruje też poprawę wydajności oraz mniejsze zużycie pamięci. Ciekawsze jest jednak to, co można zrobić z poziomu wyników.

Nowa wyszukiwarka dostaje akcje wykonywane bezpośrednio z jej poziomu. Zamiast wyszukiwać ustawienie, przechodzić do odpowiedniego miejsca w Ustawieniach i dopiero tam przestawiać przełącznik, użytkownik może po prostu wpisać, czego potrzebuje. Microsoft podaje konkretne przykłady: włączenie trybu ciemnego lub Bluetooth, ustawienie jasności ekranu, wyciszenie komputera czy rozmieszczenie otwartych okien.

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To kierunek, który ma sporo sensu. Windows przez lata obrastał kolejnymi warstwami interfejsu i dziś znalezienie niektórych ustawień bywa zadaniem wymagającym znajomości systemu, a nie intuicji. Stary Panel sterowania nadal żyje, obok niego są Ustawienia, do tego dochodzą menu kontekstowe i funkcje poukrywane w różnych zakamarkach. Jeśli wyszukiwarka potrafi ominąć całą tę archeologię i od razu wykonać prostą czynność - zaczyna rozwiązywać rzeczywisty problem.

Szukanie plików ma wreszcie wyglądać normalnie. Polacy muszą jednak poczekać

Podglądy plików w wyszukiwarce Windowsa

Microsoft zmienia również sposób prezentowania wyników. Windows Search będzie mógł pokazać podgląd pliku oraz informacje takie jak data ostatniej modyfikacji, lokalizacja czy autor. Do tego wyszukiwarka ma lepiej radzić sobie z literówkami i synonimami, a więc nie wymagać od użytkownika pamiętania dokładnego brzmienia szukanej frazy. Pojawią się również szybkie odpowiedzi dotyczące m.in. pogody, notowań giełdowych i faktów, bez konieczności opuszczania wyszukiwarki.

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Jest jednak haczyk szczególnie istotny z perspektywy polskiego użytkownika. Microsoft informuje, że nowa wersja Windows Search początkowo będzie dostępna po angielsku.

Szybkie odpowiedzi w Wyszukiwarce Windows

Wyszukiwanie uruchamiane w widoku „Ten komputer” w Eksploratorze plików będzie teraz korzystało z indeksowania. Microsoft deklaruje, że dzięki temu ma być znacznie szybsze i zachowywać się spójniej z wyszukiwaniem uruchamianym ze strony głównej Eksploratora.

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Zmiana trafia również do Windows Hello. Rozpoznawanie twarzy będzie mogło tymczasowo zwiększać jasność ekranu podczas logowania w ciemnym albo słabo oświetlonym pomieszczeniu. Pomysł jest banalny: ekran laptopa sam staje się dodatkowym źródłem światła, żeby kamera miała lepsze warunki do rozpoznania użytkownika.

Nowy wygląd okna dialogowego Uruchom

Microsoft zabiera się też za jeden z bardziej charakterystycznych reliktów Windowsa: okno Uruchamianie wywoływane skrótem Win+R. Otrzymuje ono nowocześniejszy wygląd i zmiany dotyczące użyteczności. Na razie nową wersję można włączyć w zaawansowanych ustawieniach systemowych.

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Zmiana pojawia się również w trybie Xbox. Pasek nawigacyjny Widoku zadań otrzymuje dostęp do Szybkich ustawień. Dzięki temu pełny zestaw ustawień znanych z Saska zadań Windows ma pozostawać dostępny bez wychodzenia z trybu Xbox.

Zmieniają się też Widżety. Po instalacji aplikacji oferującej nowy widżet Windows może teraz wyświetlić stosowne powiadomienie. Kliknięcie przeniesie użytkownika do tablicy Widżetów, gdzie nowy element zostanie wyróżniony i będzie można go szybko dodać.

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Sporo zmian trafi do funkcji dostępności

W pakiecie znalazło się też kilka zmian istotnych dla osób korzystających z ułatwień dostępu. Windows dostaje nowy wskaźnik kursora mający ułatwiać odnalezienie go osobom słabowidzącym. Funkcję można wywoływać skrótem Win + Ctrl + Shift + X. Microsoft poprawił również zachowanie kursora podczas przechwytywania ekranu, deklarując zmniejszenie widocznych opóźnień m.in. podczas strumieniowania gier.

Lupa otrzymuje możliwość wyłączenia skrótu Win + „+”, który domyślnie ją uruchamia. Dostaje także menu pomocy ułatwiające odnalezienie najważniejszych funkcji oraz dostęp do Centrum opinii.

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Zmiany dotyczą również Narratora. Obsługa odczytywania treści matematycznych zostaje rozszerzona o kolejne języki i tutaj mamy szczególnie dobrą wiadomość: na liście Microsoftu znajduje się język polski. Oprócz niego dochodzą grecki, węgierski, indonezyjski, norweski w odmianie bokmål, rosyjski, szwedzki i wietnamski.

Microsoft poprawia też irytujące sytuacje z przypadkowym uruchomieniem Klawiszy trwałych, Klawiszy filtru lub Klawiszy przełączających. Jeżeli skrót zostanie aktywowany przez przypadek, funkcję będzie można wyłączyć bezpośrednio z wyświetlonego komunikatu.

Firmy również coś z tego dostaną

Bardziej korporacyjny charakter ma rozszerzenie funkcji web sign-in na urządzenia Microsoft Entra hybrid joined. Microsoft podaje, że na ekranie blokady możliwe jest bezhasłowe logowanie między innymi przy użyciu klucza bezpieczeństwa FIDO2, passkeya przechowywanego w telefonie lub Temporary Access Pass.

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Web sign-in na nowe sposoby w Windows 11

Po zalogowaniu Windows uzyskuje kerberosowy ticket, pozwalając zachować dostęp do lokalnych zasobów takich jak udziały plikowe i wewnętrzne strony organizacji. Dla użytkownika domowego jest to fragment changelogu, który można przeskoczyć bez wyrzutów sumienia. Dla administratorów środowisk łączących infrastrukturę lokalną z Microsoft Entra może być znacznie ciekawszy.

Są też poprawki. Mało widowiskowe, dopóki problem nie dotyczy właśnie ciebie

Naprawiono problem powodujący, że niektóre połączenia Miracast mogły domyślnie ustawiać niższą rozdzielczość podczas łączenia z określonymi odbiornikami bezprzewodowymi. Firma usuwa też dziwaczny komunikat „Ktoś inny używa tego komputera”, który mógł pojawiać się podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania maszyny mimo braku zalogowanego drugiego użytkownika.

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Poprawka obejmuje również uwierzytelnianie passkeyem pomiędzy urządzeniami. W przypadku Androida system potrafił wyświetlać komunikat „Something went wrong”, uniemożliwiając poprawną autoryzację.

Microsoft naprawia także problem mogący powodować błędy inicjalizacji TPM albo problemy z uruchamianiem określonych komputerów z procesorami Arm korzystających z TPM 2.0 z interfejsem Command Response Buffer. Lista obejmuje ponadto RemoteApp, w którym na początku tekstu wpisywanego po japońsku mógł pojawiać się dodatkowy znak, oraz awarie programu Sage 50 Accounting.

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Osobliwa poprawka trafia także do Ustawień Windows. Przycisk sugerujący możliwość ulepszenia subskrypcji Microsoft 365 mógł pozostawać widoczny nawet po dokonaniu aktualizacji planu, a ponowne jego wybranie kończyło się błędem. Reklama własnej subskrypcji była zatem tak wytrwała, że potrafiła przetrwać nawet zakup. Microsoft najwyraźniej uznał, że to jednak odrobinę za dużo.

Najciekawszy Windows 11 to Windows naprawiający drobiazgi

W tej aktualizacji nie ma jednej funkcji, dla której należałoby natychmiast rzucić wszystko i instalować wersję testową systemu. I bardzo dobrze. Lista zmian pokazuje coś znacznie ciekawszego: Microsoft poprawia elementy, z którymi użytkownik spotyka się bez przerwy. Wyszukiwanie, Eksplorator plików, logowanie, Win+R, kursor czy Szybkie ustawienia nie brzmią tak efektownie jak kolejny asystent ze sztuczną inteligencją, ale to właśnie od ich jakości zależy, czy korzystanie z systemu jest wygodne.

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Szczególnie interesująca jest przemiana Windows Search w narzędzie, które nie tylko coś odnajduje, ale coraz częściej od razu wykonuje polecenie. Jeżeli Microsoft dobrze rozwinie ten pomysł, wyszukiwarka może stać się jednym z najwygodniejszych sposobów obsługi coraz bardziej rozbudowanego Windowsa.

Na razie należy jednak studzić entuzjazm. Buildy 26200.10066 i 26300.10066 znajdują się w Release Preview, część zmian jest wdrażana stopniowo, a najważniejsza nowość, czyli przeprojektowane Windows Search, początkowo obsługuje język angielski. To jeszcze nie jest powód, żeby przeciętny polski użytkownik Windows 11 co pięć minut wciskał przycisk sprawdzania aktualizacji. Jest za to całkiem dobry powód, żeby obserwować, dokąd Microsoft z tym zmierza.

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