Tak będą działać gry w przyszłości. Nie mam dobrych wieści

Blueprinty są dla Unreal Engine trochę tym, czym charakterystyczny pad jest dla konsoli: teoretycznie można wyobrazić sobie produkt bez nich, ale przez lata stały się tak mocno kojarzone z platformą, że trudno uwierzyć, iż producent naprawdę zechce je wyrzucić. A jednak właśnie taki plan przedstawił Tim Sweeney podczas Unreal Fest Tokyo 2026. Epic Games zamierza dokonać w Unreal Engine 6 znacznie większej rewolucji niż zwykła zmiana numerka. Z silnika usunięte mają zostać Blueprinty, Actors oraz dotychczasowy C++ Gameplay Framework. Ich miejsce zajmie nowa architektura oparta przede wszystkim na języku Verse oraz Scene Graph.

REKLAMA

To o tyle istotne, że jeszcze kilka miesięcy temu plan był znacznie bardziej zachowawczy. Podczas czerwcowego Unreal Fest 2026 w Chicago Epic zapowiadał okres przejściowy. Blueprinty i Actors miały pozostać w początkowych wydaniach UE6, a dopiero później zostać uznane za przestarzałe, gdy następca będzie odpowiednio dojrzały. Teraz firma zmieniła zdanie: stare rozwiązania mają zostać usunięte już przed wejściem UE6 do programu Early Access planowanego na koniec 2027 r.

Czytaj też:

REKLAMA

Blueprinty idą pod nóż

Blueprint jest jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów współczesnego Unreal Engine. To wizualny system skryptowy pozwalający budować logikę za pomocą połączonych ze sobą węzłów zamiast klasycznego pisania całego kodu.

Unreal Engine Blueprints

W praktyce mocno obniżyło to próg wejścia. Projektant poziomu, artysta techniczny czy początkujący twórca może stworzyć mechanikę, reakcję obiektu albo prototyp pomysłu bez poruszania się wyłącznie po kodzie C++. Nie oznacza to oczywiście, że Blueprint jest „programowaniem dla ludzi, którzy nie potrafią programować”. W dużych projektach grafy potrafią być bardzo skomplikowane, a system od dawna stanowi normalną część profesjonalnego pipeline'u Unreal Engine.

REKLAMA

Właśnie dlatego listopadowa deklaracja Epic jest tak znacząca. Nie chodzi o wycofanie niszowej funkcji ani pozostałości po starej wersji silnika. Firma ingeruje w sam sposób, w jaki od lat projektuje się gry w Unreal Engine. Sam Tim Sweeney zresztą nie próbował przedstawiać tej decyzji jako bezbolesnej cudownej przemiany. Według relacji z Tokio nazwał ją zmianą wiążącą się z bólem i przeprosił społeczność. Zwrócił jednocześnie uwagę, że sam Epic już mierzy się z problemem migracji, przenosząc Fortnite z Blueprintów na rozwiązania oparte na Verse bez wyłączania działającej usługi.

Blueprint to niejedyna ofiara

Zmiana sięga zresztą jeszcze głębiej. UE6 ma zerwać również z Actors jako fundamentem sposobu organizowania świata gry oraz z tradycyjnym C++ Gameplay Framework. Nowym centrum silnika stanie się połączenie Verse i Scene Graph.

REKLAMA

Scene Graph zmienia podstawowy model organizacji świata. Zamiast znanej z obecnego Unreala architektury skoncentrowanej wokół Actorów nową podstawową jednostką będzie Entity, do którego dołączane będą komponenty opisujące dane i zachowania. Scene Graph ma obejmować przy tym nie tylko budowę sceny, lecz także elementy gameplayu, symulację, sieć czy fizykę. Verse z kolei ma przejąć dużą część tego, co w dzisiejszych projektach realizuje się za pomocą Blueprintów i C++.

Unreal Engine 6 ma być w praktyce UE5 plus Fortnite

Już w czerwcu Tim Sweeney przedstawiał ideę UE6 za pomocą bardzo prostego równania: możliwości UE5 mają spotkać się z ekosystemem Unreal Editor for Fortnite. Oba rozwiązania wyrastają ze wspólnego technologicznego drzewa, lecz obecnie służą nieco innym celom. Klasyczny Unreal Engine pozwala budować samodzielne produkcje na PC, konsole czy urządzenia mobilne, podczas gdy UEFN służy tworzeniu doświadczeń funkcjonujących wewnątrz Fortnite. UE6 ma te światy zbliżyć.

REKLAMA

Unreal Engine Blueprints

Epic chce przy tym większej przenośności kodu oraz zawartości pomiędzy projektami, grami i platformami. Podczas prezentacji w Tokio Tim Sweeney mówił również o wykorzystaniu otwartych standardów, takich jak glTF i USD, a w obszarach pozbawionych odpowiedniego standardu firma deklaruje otwieranie własnych specyfikacji do wykorzystania przez innych. I dopiero z tej perspektywy decyzja o wyrzuceniu starych fundamentów zaczyna wyglądać mniej jak kaprys producenta silnika.

Epic nie próbuje bowiem zbudować po prostu następnego Unreal Engine. Firma dąży do stworzenia wspólnego języka i architektury dla bardzo różnych rodzajów zawartości oraz środowisk uruchomieniowych. Ceną jest kompatybilność ze światem, który Unreal Engine tworzył przez lata.

REKLAMA

Spokojnie, C++ nie umiera

Wątek C++ szczególnie łatwo tutaj uprościć do efektownego, ale błędnego hasła: „Epic wyrzuca C++ z Unreal Engine”. Nie wyrzuca. C++ pozostanie fundamentem silnika i nadal ma być używany m.in. w niskopoziomowych obszarach związanych z renderingiem czy fizyką. Zmienia się natomiast jego rola w tworzeniu mechaniki gry. To dotychczasowy C++ Gameplay Framework ma zniknąć, podczas gdy gameplay ma zostać przeniesiony w stronę Verse i nowego API.

Można więc powiedzieć, że Epic stawia wyraźniejszą granicę. Na dole pozostaje potężny natywny silnik oparty na C++. Wyżej natomiast świat, logika rozgrywki i zachowania mają coraz mocniej opierać się na architekturze stworzonej z myślą o Verse.

REKLAMA

I wtedy do układanki wchodzi jeszcze jeden element. AI.

Epic nie ukrywa, że robi UE6 również pod AI

To chyba najbardziej interesująca część całego ogłoszenia, bo pokazuje, jak szybko generatywna AI przestaje być dodatkową funkcją doklejoną z boku programu, a zaczyna wpływać na samą architekturę narzędzi.

REKLAMA

Podczas prezentacji w Tokio Sweeney mówił, że wewnątrz Epic wykorzystanie AI przy programowaniu, debugowaniu oraz projektowaniu poziomów przyniosło wzrost produktywności wynoszący, zależnie od zastosowania, od 1,5 do 4 razy. Firma deklaruje obecnie jeszcze bardziej agresywne cele: co najmniej czterokrotną poprawę produktywności do końca 2026 r., a w wielu obszarach nawet dziesięciokrotną do połowy 2027 r. To oczywiście liczby i prognozy samego Epicu, więc zdecydowanie warto traktować je jako deklarowane ambicje firmy, a nie niezależnie zweryfikowany pomiar wydajności programisty.

UE ma również pozwalać na podłączanie modeli AI poprzez serwery MCP i interfejs skryptowy Pythona. Epic nie deklaruje przy tym ambicji zostania kolejnym producentem własnego czołowego modelu AI. Zamierza raczej zapewnić warstwę, przez którą rozwiązania różnych dostawców będą mogły współpracować ze środowiskiem tworzenia gier. I tutaj pojawia się jeszcze jedna ważna sprawa: migracja.

REKLAMA

Epic zapowiada wykorzystanie AI do wspomagania przenoszenia istniejących projektów na nową architekturę. Firma zamierza więc pomagać deweloperom w konwersji projektów UE5 do UE6 zamiast oczekiwać ręcznego przepisania wszystkiego od podstaw. Na obecnym etapie nie wiadomo jednak jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądało takie narzędzie. To szczegół, na którym w praktyce może rozbić się spora część tej rewolucji.

A zanim UE6, będzie jeszcze Unreal Engine 5.9

Obecna generacja silnika nie została jeszcze pozostawiona na bocznicy. Podczas Unreal Fest Tokyo 2026 zapowiedziano wersję Preview Unreal Engine 5.9 na tydzień po keynote. Jednym z jej tematów mają być dalsze usprawnienia związane z Model Context Protocol i wykorzystaniem AI w workflow. Sam Unreal Engine 6 pozostaje natomiast projektem przyszłości. Aktualnym celem Epicu jest rozpoczęcie Early Access pod koniec 2027 r.

REKLAMA

To również dobry powód, aby ostrożnie podchodzić do wszystkich narracji sugerujących, że oto właśnie zmieniło się tworzenie gier. Jeszcze się nie zmieniło. Epic pokazał kierunek, ale od zapowiedzi architektury do sytuacji, w której duże studia bez obaw oprą na niej wieloletnie projekty, prowadzi długa droga.

Dla gracza największa zmiana może być zupełnie niewidoczna

UE5 reklamowano graczom w sposób bardzo prosty. Nanite? Popatrzcie na geometrię. Lumen? Popatrzcie na oświetlenie. MetaHuman? Popatrzcie na tę twarz. UE6 może mieć znacznie trudniejszy marketing.„Mamy nowy gameplay framework, Scene Graph i Verse” nie jest zdaniem, po którym ktoś zaczyna odkładać pieniądze na nową kartę graficzną. Tymczasem z punktu widzenia branży zmiany architektoniczne mogą być znacznie bardziej fundamentalne niż kolejna generacja efektów wizualnych.

REKLAMA

Epic chce ułatwić przenoszenie zawartości pomiędzy projektami i ekosystemami, połączyć klasyczny Unreal Engine z doświadczeniami wyniesionymi z UEFN oraz zbudować workflow zakładający od początku współpracę człowieka z narzędziami AI. To może oznaczać szybsze prototypowanie, łatwiejsze rozwijanie wielkich światów i nowe sposoby produkcji gier. Może również oznaczać kilka lat migracyjnego bólu, niedojrzałe narzędzia i deweloperów przeklinających decyzję o wyrzuceniu technologii, które znali od dekady. Najbardziej prawdopodobne jest zresztą wystąpienie obu zjawisk jednocześnie. Bo nowe fundamenty technologiczne rzadko są bezpłatne.

Ładowanie...