Gigantyczna podwyżka dla fanów Thermomixa. Prawie drugie tyle

Cookidoo to kluczowa usługa dla posiadaczy Thermomixów, dzięki której użytkownicy urządzeń marki Vorwerk uzyskują dostęp do ponad 100 tysięcy przepisów. Teraz koszt platformy poszybuje ostro w górę.

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Cena abonamentu Cookidoo od Thermomixa wzrasta niemal dwukrotnie

Vorwerk wysyła do użytkowników robota opłacających subskrypcję Cookidoo na starych warunkach informację, że od 10 grudnia 2026 r. będzie obowiązywać nowa stawka za abonament: 259 zł na rok. W praktyce oznacza to, że jeśli wasze odnowienie usługi Cookidoo przypada na 20 grudnia, zapłacicie nową cenę. Jeśli będzie to jeszcze w listopadzie, możecie cieszyć się niższą opłatą.

Subskrypcja kosztująca 259 zł jest oczywiście płatna z góry, na cały rok. Jeśli podzielimy tę sumę na 12 równych części, miesięczny dostęp do platformy kosztuje 21,58 zł.

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Wcześniej wyglądało to tak, że osoby, które opłacały abonament od wielu lat, korzystały z platformy na starych warunkach. Subskrypcja kosztowała 139 zł lub 199 zł, w zależności od tego, jaką ofertę użytkownik dostał. Takie stawki obowiązywały do 28 lipca 2024 r.

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Od tego momentu każdy nowy użytkownik Thermomixa kupujący dostęp do Cookidoo musiał zapłacić już wyższą kwotę na poziomie 259 zł. Podwyżka nie dotyczyła starych klientów, którzy co roku odnawiali dostęp do platformy bez przerw. Teraz to się zmienia i wszyscy klienci będą musieli dostosować się do nowej stawki.

W przypadku tych, którzy wcześniej płacili 139 zł, podwyżka oznacza wzrost o 120 zł, czyli aż o 86 proc. Korzystający z subskrypcji za 199 zł/rok dopłacą dodatkowe 60 zł rocznie, co stanowi wzrost o 30 proc. Każdy klient musi zaakceptować nową cenę. Jeśli tego nie zrobi, abonament wygaśnie wraz z końcem opłaconego okresu.

Nowe ceny dotyczą Thermomixów TM6 oraz TM7 - starsze model jest bez zmian

Zmiana dotyka wyłącznie użytkowników nowszych modeli Thermomixa: TM6 oraz TM7. Jeśli korzystacie ze starszego modelu TM5, wydanego w 2014 r., pozostaniecie przy dotychczasowej cenie.

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Thermomix TM7 kosztuje natomiast 6669 zł. Dla tych, którzy nie chcą płacić za abonament na przepisy, w konkurencyjnym sprzęcie Monsieur Cuisine Smart sprzedawanym w Lidlu dostęp do bazy ponad 1900 receptur jest darmowy.

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