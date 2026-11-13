Mała, ale cudna nowość w telefonach Samsunga. W końcu porządek na liście połączeń

One UI w smartfonach Samsunga domyślnie blokuje połączenia, które są podejrzeniem natrętnego telemarketingu lub oszustwa. Jakkolwiek piękna funkcja by to nie była, ma jedną wadę - historia faktycznych połączeń miesza się z zablokowanymi. Dlatego Samsung pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli lepiej kontrolować odfiltrowane połączenia.

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Samsung rozwija funkcję, która uporządkuje historię zablokowanych połączeń

Jak przekazał bloger AssembleDebug zajmujący się rozkładaniem różnych aplikacji Google'a i Samsunga na czynniki pierwsze - w aplikacji Telefon ma pojawić się osobna sekcja "Blocked calls", czyli zablokowane połączenia. Będzie ona pełnić funkcję centrum, w którym użytkownik sprawdzi, ile połączeń telefon odrzucił w ciągu ostatnich 30 dni. Samsung podzieli je dodatkowo na trzy kategorie: potencjalne oszustwa, podejrzany spam oraz numery zablokowane ręcznie przez użytkownika.

Informacje zostaną przedstawione na jednym wykresie, który pokaże łączną liczbę zablokowanych połączeń wraz z podziałem na poszczególne kategorie. Każda z nich będzie oznaczona innym kolorem. Po wybraniu konkretnej kategorii użytkownik przejdzie do osobnej listy zawierającej odpowiadające jej połączenia.

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Zablokowane połączenia w aplikacji Telefon na One UI 9.5

Samsung nie ograniczy się przy tym do samej historii. Nowy ekran ma również informować, czy automatyczne blokowanie połączeń będących spamem i podejrzanych prób oszustwa jest aktywne. Jeśli funkcja będzie wyłączona, użytkownik otrzyma skrót pozwalający ją włączyć.

Nowe centrum będzie także współpracować z istniejącą funkcją blokowania numerów. Użytkownik może już blokować nieznane numery oraz ręcznie dodawać konkretne numery do listy zablokowanych. Jeśli taki numer spróbuje później zadzwonić, połączenie ma zostać uwzględnione w nowej sekcji zablokowanych połączeń.

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Funkcja została odnaleziona w aplikacji Telefon działającej na One UI 9.5. AssembleDebug zdołał ją ręcznie aktywować, ale rozwiązanie nadal znajduje się na etapie rozwoju. Dostępne obecnie poszczególne listy nie zawierają jeszcze danych, ponieważ mechanizm nie został udostępniony użytkownikom w pełnej formie.

Choć Samsung niczego oficjalnie nie potwierdził, spodziewamy się, że sekcja zablokowane połączenia trafi do stabilnego wydania One UI 9.5.

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