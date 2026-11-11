NASA pokazała nowy samolot. Tylko w zasadzie nic nie pokazała

NASA pokazała nowy samolot, który wygląda jak futurystyczny myśliwiec, ale jego zadanie będzie zupełnie inne. X-70 Fractal ma stać się latającym laboratorium, na którym inżynierowie będą sprawdzać technologie mogące w przyszłości zmienić sposób projektowania i sterowania samolotami. Maszyna ma zabierać niemal tonę aparatury badawczej, osiągać wysokość prawie 14 km i umożliwiać szybkie zmiany konfiguracji pomiędzy eksperymentami. Pierwszy lot w barwach NASA planowany jest w ciągu 2 lat. Sam projekt wygląda rewolucyjnie, tylko szkoda, że agencja poszła na skróty i zaprezentowała X-70 Fractal za pomocą grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję.

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NASA pokazała nowy samolot. Tylko gdzie właściwie jest ten samolot?

4 listopada podczas konferencji UP.Summit w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie NASA zaprezentowała swój najnowszy projekt lotniczy. X-70 Fractal dołącza do rodziny samolotów eksperymentalnych, dzięki którym amerykańscy inżynierowie od dziesięcioleci badają granice możliwości lotnictwa. Tym razem jednak nie chodzi o ustanawianie rekordów prędkości czy osiąganie coraz większych wysokości.

Nowa konstrukcja ma przede wszystkim pozwolić na testowanie zaawansowanych technologii sterowania lotem. NASA zapowiada możliwość szybkiego zmieniania konfiguracji systemów pokładowych oraz instalowania różnorodnego wyposażenia badawczego. Dzięki temu jeden samolot będzie mógł uczestniczyć w wielu eksperymentach, bez konieczności budowania osobnej maszyny do każdego z nich.

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Brzmi dobrze, prawda? Szczególnie że NASA ma ogromne doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach, a oznaczenie X od dziesięcioleci kojarzy się z najbardziej niezwykłymi konstrukcjami lotniczymi. Wystarczy wspomnieć legendarnego X-15 albo współczesnego X-59.

Tym większe zdziwienie wywołuje sposób prezentacji nowego projektu. Zamiast fotografii makiety, materiałów z hangaru czy choćby szczegółowej wizualizacji przedstawiającej konstrukcję, NASA udostępniła pojedynczy obraz maszyny otoczonej dymem. Sylwetka przypomina futurystyczny myśliwiec z pochylonymi statecznikami, ale niewiele można z niej wywnioskować.

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Agencja od kosmicznych cudów poszła trochę na skróty

Samo wykorzystywanie grafiki komputerowej nie jest oczywiście niczym złym. Wizualizacje od lat pomagają przedstawiać samoloty, statki kosmiczne i technologie, które dopiero powstają. NASA również regularnie pokazuje artystyczne koncepcje przyszłych misji. Problem zaczyna się wtedy, gdy efektowna grafika zastępuje konkretne informacje o konstrukcji.

W przypadku X-70 Fractal trudno bowiem ustalić, jak samolot rzeczywiście będzie wyglądał. Nie ujawniono typu napędu ani szczegółowych rozwiązań aerodynamicznych. Nie przedstawiono również zdjęć prototypu czy informacji o aktualnym etapie jego przygotowania. Zamiast tego mamy obraz, na którym dużą część maszyny zasłania dym. Wygląda atrakcyjnie, ale równie dobrze mógłby służyć jako zapowiedź gry komputerowej. Trudno traktować go niestety jako materiał pozwalający przyjrzeć się rzeczywistej konstrukcji.

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Prawie 14 km wysokości i niemal tona aparatury

NASA ujawniła jednak przynajmniej podstawowe parametry X-70 Fractal. Samolot będzie miał masę startową około 4536 kg, a jego prędkość przelotowa ma wynosić Ma 0,75. Oznacza to lot z prędkością odpowiadającą 75 proc. lokalnej prędkości dźwięku, a więc poniżej bariery naddźwiękowej.

Maszyna ma osiągać pułap 45 tys. stóp, czyli około 13,7 km. To wysokość większa niż typowa wysokość przelotowa wielu samolotów pasażerskich. Zasięg operacyjny powinien przekraczać 1500 mil morskich, czyli około 2778 km. Taki zapas pozwoli prowadzić dłuższe eksperymenty bez konieczności natychmiastowego powrotu na lotnisko.

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Jednym z najważniejszych parametrów jest jednak udźwig wyposażenia badawczego. X-70 będzie mógł zabierać do 2000 funtów aparatury, co odpowiada około 907 kg. Urządzenia mają być instalowane zarówno wewnątrz kadłuba, jak i na zewnętrznych stanowiskach. Dzięki temu inżynierowie będą mogli montować różne zestawy instrumentów, sprawdzać ich działanie podczas lotu, a następnie wymieniać je na inne. NASA liczy, że takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć czas potrzebny na przygotowanie kolejnych kampanii badawczych.

Najważniejszy jest system sterowania. Możliwości mają być wyjątkowe

W opisie nowego samolotu szczególnie interesująca jest zapowiedź szybko rekonfigurowalnego systemu sterowania lotem. W tradycyjnym samolocie sposób działania układu sterowania jest ściśle powiązany z konstrukcją maszyny, jej aerodynamiką oraz dopuszczalnymi warunkami eksploatacji.

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W przypadku samolotu eksperymentalnego inżynierowie mogą chcieć sprawdzić zupełnie inne sposoby reagowania na polecenia pilota. W grę wchodzą zmiany algorytmów sterowania, wykorzystanie dodatkowych powierzchni aerodynamicznych albo sprawdzanie nowych metod utrzymywania stabilności podczas skomplikowanych manewrów.

NASA nie ujawniła jeszcze, które z takich technologii znajdą się na pokładzie X-70. Wiadomo jedynie, że elastyczność systemu sterowania ma być jedną z jego najważniejszych cech. Nie należy więc zakładać, że samolot będzie wyposażony w konkretny rodzaj napędu, ruchome skrzydła czy system wektorowania ciągu.

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Podobne poszukiwania prowadzą już inne amerykańskie zespoły. W kwietniu opisywaliśmy eksperymentalny X-65, rozwijany przez DARPA i Aurora Flight Sciences. Tam inżynierowie sprawdzają możliwość zastąpienia tradycyjnych powierzchni sterowych systemem odpowiednio kierowanych strumieni powietrza. X-70 ma realizować inne zadanie. Nie będzie jednorazowym demonstratorem konkretnego rozwiązania, lecz platformą umożliwiającą sprawdzanie kolejnych technologii. Jeśli projekt spełni założenia, ten sam samolot będzie mógł służyć badaczom przez wiele lat.

Wygląda jak myśliwiec, ale nie będzie nim naprawdę

Na wizualizacji uwagę zwracają przede wszystkim pochylone stateczniki pionowe i smukła konstrukcja.

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Fot. NASA

Agencja nie podała producenta, typu silnika ani informacji pozwalających jednoznacznie ocenić postęp prac nad samolotem. NASA zapowiedziała, że pierwszy lot samolotu pod jej szyldem powinien nastąpić w ciągu 2 lat. To sugeruje termin nie późniejszy niż końcówka 2028 r., ale nie przesądza jeszcze, kiedy dokładnie maszyna zostanie oblatana. Agencja nie przedstawiła szczegółowego harmonogramu budowy i prób.

NASA ma długą historię dziwnych samolotów

X-70 dołącza do wyjątkowej rodziny konstrukcji, które często wyglądały bardziej jak maszyny z filmów science fiction, niż zwykłe samoloty. To właśnie na takich eksperymentalnych platformach sprawdzano rozwiązania, które później trafiały do lotnictwa wojskowego i cywilnego.

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W 1947 r. Bell X-1 jako pierwszy załogowy samolot przekroczył barierę dźwięku w locie poziomym. Później pojawił się X-15, napędzana silnikiem rakietowym maszyna osiągająca prędkości hipersoniczne i wysokości charakterystyczne dla granicy przestrzeni kosmicznej. O tym niezwykłym samolocie, który przekraczał 7200 km/h, pisaliśmy szerzej na Spider's Web.

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Współczesnym przykładem takiego podejścia jest opracowany przez Lockheed Martin w ramach programu QueSST X-59. Jego zadaniem jest ograniczenie huku towarzyszącego przekraczaniu bariery dźwięku. Maszyna wykonała pierwszy lot w październiku 2025 r., a NASA wykorzystuje ją do badania zjawisk akustycznych związanych z lotami naddźwiękowymi.

W styczniu informowaliśmy także o przekazaniu NASA samolotów F-15, z których jeden ma wspierać badania X-59. To dobry przykład, jak rozbudowane zaplecze jest potrzebne do prowadzenia pozornie prostych eksperymentów lotniczych. Fractal ma rozszerzyć te możliwości, ale w nieco innym kierunku. Zamiast koncentrować się na jednym problemie, będzie wykorzystywany do sprawdzania różnych technologii, które mogą pojawić się w samolotach przyszłości.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: NASA / AI

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