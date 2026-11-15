Wiemy kiedy InPost rozda kody do GTA 6 na PS5. Szykujcie się na paraliż aplikacji

Na pewno kojarzycie platformę Pepper. To właśnie tam od piątku trwa ogromne poruszenie, bo pojawiła się zapowiedź, że InPost rozda kody na GTA 6. Okazja ma prawie 20 tys., polubień, bo wszyscy czekają na możliwość uzyskania gry za darmo. Powiem wam w tajemnicy, że obserwuję ja, bo to wspaniały przekrój ludzkich zachowań. Gdy kilka miesięcy temu pisałem pod jakąś okazją, że zamówiłem GTA 6 w przedsprzedaży, to wręcz zostałem zwyzywany, bo to najgorsze co można zrobić.

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Kilka miesięcy później dowiaduję się, że użytkownicy jednak uznają preordery, o ile są za darmo. Pod wpisem obrodziło od domorosłych prawników uzbrojonych w ChatGPT, którzy twierdzą, że InPost narusza interesy konsumentów, bo nie wszyscy będą mieli szansę zdobyć kody. Dowiedziałem się, że Brzoska to zło wcielone, że internauci tak tego nie zostawią i że pójdą do sądu.

Generalnie polecam poczytać komentarze, bo to kupa śmiechu z przewagą kupy. Okazuje się, że za równowartość 369 zł, bo tyle kosztuje gra w sklepie, internauci są gotowi poniżyć się. Na szczęście nerwowe oczekiwanie dobiega końca, bo InPost zdradził więcej szczegółów.

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Kiedy InPost rozda kody na GTA 6? Szykuj się na oblężenie aplikacji

Otóż sądny dzień przyjdzie w poniedziałek 16.11.2026 r. To właśnie wtedy InPost w swojej aplikacji udostępni możliwość uzyskania kodu na GTA 6 w wersji na PlayStation 5.

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Kod może być wasz za 3500 InCoinów, czyli waluty waluta/nagroda, którą otrzymuje się w aplikacji InPost za aktywne korzystanie - wysyłanie i odbieranie paczek, zakupy itd. Można je wydawać na różnego rodzaju kupony zniżkowe albo wziąć udział loterii InPostu, w której można wygrywać różne nagrody. Jeżeli pieczołowicie je zbieraliście, to będziecie mogli jutro wymienić je na kod z grą GTA 6.

Niestety nie wiemy jeszcze, o której pojawi się możliwość odebrania kodów i jaka pula kodów zostanie udostępniona, ale już teraz wiem, że ta aplikacja jeszcze nigdy nie przeżywała takiego oblężenia. To, co działo się pod murami Konstantynopola w 1453 r. będzie niczym w porównaniu do jutrzejszego odświeżania aplikacji. Przygotujcie się, nadchodzi walka bez skrupółów.

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