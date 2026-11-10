Lepiej pobierz aktualizację iOS. Naprawia wstydliwe błędy

Wersja oznaczona numerem 27.2.1 skupia się na naprawieniu tego, co zepsuto we wcześniejszej wersji 27.2. Dotyczy to nie tylko iPhone’ów, ale też iPadów. Warto pobrać ją możliwie jak najszybciej. Już tłumaczę, dlaczego.

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iOS 27.2.1 oraz iPadOS 27.2.1 dostępne do pobrania

Nowa aktualizacja została już udostępniona dla posiadaczy wspieranych iPhone’ów. Jeśli zainstalowałeś iOS 27, to znaczy, że tę również możesz zainstalować. Mimo że to uaktualnienie po dwóch kropkach, to jest całkiem spore - w moim przypadku zajmuje 1,21 GB.

Opis wersji ograniczono do minimum. Apple twierdzi, że "zawiera poprawki błędów oraz bezpieczeństwa dla twojego iPhone’a". Na stronie internetowej producenta możemy wyczytać, iż aktualizacja dotyczy trzech obszarów:

Bluetooth;

AirPlay;

aplikacji Wiadomości.

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Zdecydowanie najbardziej niebezpieczna jest luka w Bluetooth. Objawia się w taki sposób, że złośliwe urządzenie Bluetooth mogło połączyć się z iPhonem bez zgody użytkownika. To potencjalnie umożliwiało np. podsłuchiwanie rozmowy telefonicznej, przynajmniej przez chwilę. Oprócz tego inny błąd mógł pozwolić na uszkodzenie pamięci procesu.

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Luka w zabezpieczeniach dotknęła także AirPlay. To technologia bezprzewodowego przesyłania wideo, zdjęć i muzyki na inne urządzenia - np. z iPhone’a na telewizor. Błąd umożliwiał ominięcie limitu szybkości parowania i nieautoryzowany dostęp.

Ostatni błąd dotyczy aplikacji Wiadomości. Przez tę lukę atakujący mógł zdalnie dołączyć do grupowego czatu na iMessage i czytać cudzą korespondencję. Ponadto użytkownik dodany do grupy miał dostęp do historii rozmów wysłanych przed jego dołączeniem.

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Nie wiemy, czy te podatności były wykorzystywane w praktyce. Apple zapewnia jednak, że zostały naprawione. Wystarczy pobrać nową aktualizację iOS 27.2.1 lub iPadOS 27.2.1.

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