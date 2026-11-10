Amazon wprowadza drona ochroniarza. Ceny są zaskakująco niskie

Ring Robotics, oddział Amazon, wprowadził właśnie na rynek dwa roboty: Ring Drone Cam i Ring Rover Cam, które "zapewnią mobilną, proaktywną ochronę zawsze i wszędzie, gdzie jej potrzebujesz". Ring Robotics to nowa kategoria autonomicznych, mobilnych urządzeń zabezpieczających, urządzeń, które patrolują, badają i reagują automatycznie.

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Ring Drone Cam to latająca kamera bezpieczeństwa do użytku wewnątrz pomieszczeń, która zapewnia podgląd całego domu. Ring Rover Cam to z kolei specjalnie zaprojektowany robot zabezpieczający dla firm, który samodzielnie patroluje teren, bada naruszenia i zakłócenia porządku i przesyła strumieniowo wideo w rozdzielczości 4K.

Ring Drone Cam ma mieć premierę 26 stycznia 2027 r. i kosztować (w USA) 270 dol. Rover Cam wyceniony został na 1000 dolarów, a premiera ma mieć miejsce 16 grudnia 2026 r.

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Sztuczna inteligencja narysuje mapę domu

Zarówno Ring Drone, jak i Ring Rover korzystają z AI Pilot, specjalnie zaprojektowanego systemu sztucznej inteligencji, który wykorzystuje kamery, wytrenowane modele obserwacji terenu, ludzi i przedmiotów, czujniki w urządzeniu i przetwarzanie w chmurze, aby autonomicznie widzieć, podejmować decyzje i nawigować.

System tworzy plan piętra oraz samodzielnie identyfikuje pomieszczenia, sugeruje punkty patrolowe i miejsca warte szczególnej uwagi. Mogą to być boczne drzwi, okna, kasa lub długi korytarz z zakamarkami.

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Po rozpoczęciu patrolu, AI Pilot planuje najefektywniejszą trasę dotarcia do wyznaczonego punktu na podstawie utworzonej mapy. Następnie reaguje w czasie rzeczywistym, autonomicznie nawigując wokół mebli, regałów i wszelkich napotkanych przeszkód.

Ring Drone

Oba urządzenia mają odstraszać, a nie tylko monitorować. Zostały zaprojektowane tak, aby intruz wiedział, że są obecne. Przelatujący nad głową dron lub robot z syreną wyraźnie zasygnalizują, że niechciany gość został zauważony.

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Przez lata klienci mówili nam, że chcą obserwować miejsca, do których nie dociera kamera stacjonarna, i nie martwić się o swoje nieruchomości, czy firmy, gdy nie ma ich na miejscu. Nie chodziło o więcej kamer, chodziło o nowe spojrzenie na to, czym może być urządzenie zabezpieczające - mówi o swoim wynalazku założyciel i główny wynalazca firmy Ring Jamie Siminoff.

Pierwsze informacje o rozpoczęciu prac nad tymi systemami pojawiły się sześć lat temu.

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Szczerze mówiąc, tego rodzaju wynalazek jest trudny i opracowanie go wymaga czasu. Ale wytrwaliśmy, aż w końcu osiągnęliśmy sukces - stwierdził Jamie Siminoff.

Patrolują i obserwują

Ring Drone to latająca kamera bezpieczeństwa do użytku wewnętrznego, która zapewnia podgląd całego domu bez konieczności montowania kamery w każdym pomieszczeniu. Użytkownicy mogą ustawiać trasy i harmonogramy lotów.

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Urządzenie może nagrywać wideo w dzień i w nocy. Dwie wbudowane diody LED włączają się automatycznie przy słabym oświetleniu. Dron przesyła nagranie wideo w rozdzielczości 2K. Kamera ma pole widzenia wynoszące 148 stopni i możliwość obrotu o 360 stopni. Do tego dochodzi mikrofon pozwalający słuchać tego, co dzieje się w mieszkaniu.

Ring Rover Cam

System automatycznie reaguje na incydenty. Gdy kamera, czujnik lub alarm Ring zostaną uruchomione, Ring Drone automatycznie poleci w wybrane miejsce w celu zbadania sytuacji. Dron współpracuje też z innymi kamerami, dzwonkami do drzwi, czujnikami i alarmami i można nim sterować z nowej aplikacji Alexa Home Map.

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Gdy nie jest na patrolu, Ring Drone ładuje baterie w stacji dokującej, do której sam się podłącza.

Ring Rover to autonomiczny robot bezpieczeństwa zaprojektowany dla biznesu. Klienci mogą ustawić automatyczne trasy, a po dotarciu na miejsce robot, wykona skanowanie 360 stopni, aby zapewnić kompleksowy widok na wybrane pomieszczenie. Wysuwany maszt z kamerą pozwala Ring Roverowi obserwować blaty, regały i przeszkody. Ring Rover przesyła strumieniowo i nagrywa wideo w rozdzielczości do 4K.

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Wbudowana syrena i wieża świetlna wyraźnie informują, że przestrzeń jest chroniona, a dwukierunkowa komunikacja audio pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Dzięki ciągłemu wykrywaniu ruchu osób Ring Rover może ostrzec właściciela i rozpocząć nagrywanie w chwili wykrycia ruchu w swoim polu widzenia, nawet gdy kamera jest schowana.

Nagrania wideo z obu urządzeń są chronione systemem szyfrowania o nazwie Throw Away the Key Encryption

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