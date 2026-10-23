Ksiądz zamienił starego iPada w HomeView. Przypiął go do lodówki
Ksiądz z Polski zamienił swojego starego iPada w inteligentny ekran domowy. Stworzył własny HomeView.
Polski duchowny publikujący na platformie X pokazał, że dziś nie trzeba być programistą, aby tworzyć ciekawe oprogramowanie dające drugie życie urządzeniom pozbawionym oficjalnego wsparcia. Nie wyrzucił swojego tabletu Apple’a z 2013 r., tylko uruchomił Claude’a i poświęcił na projekt kilka godzin. Efekt? Własny domowy HomeView.
Ksiądz zrobił ze starego iPada inteligentną tablicę domową
Ksiądz Maciej Słyż, misjonarz w Ekwadorze, miał do dyspozycji starego iPada Air z 2013 r. To wiekowe urządzenie, na którym praktycznie nic już nie działało. Mówimy o 13-letnim sprzęcie, na którym zainstalowany jest system iOS 12.5.8, wydany jako awaryjna aktualizacja na początku 2026 r. Sam iOS 12 zadebiutował w 2018 r., przez co większość aplikacji nie obsługuje już tej wersji systemu.
Mówimy o czymś w rodzaju tablicy domowej, na której wyświetlają się istotne informacje. Duchowny z pomocą Claude’a zaprogramował tablet tak, aby wyświetlał: zegar oraz kalendarz, pogodę, zdjęcia z iPhone’a, wirtualne karteczki z przypomnieniami, nformacje dotyczące dnia liturgicznego, intencje mszalne na konkretny dzień.
Cały system łączy się ze smartfonem Apple’a. Z telefonu można wysyłać zdjęcia oraz notatki, a te po chwili trafiają na tablet przypięty do lodówki. Przypomnienia w formie żółtych karteczek zawierają konkretną datę oraz godzinę i aktywują się w wyznaczonym momencie. Wydają też dźwięki co pięć minut, dopóki ktoś nie sprawdzi powiadomienia i nie stuknie w ikonę na ekranie.
Duchowny opracował również własną aplikację do zarządzania dniem liturgicznym, a intencje mają synchronizować się z narzędziem Parafio przez kalendarz.
Zdecydowanie najciekawszym rozwiązaniem we własnym HomeView jest aplikacja iBuyIt. To program, który integruje produkty z ekwadorskiej sieci sklepów Supermaxi i pobiera aktualne ceny. Jedno zapytanie zwraca wartość całego koszyka z uwzględnieniem karty klienta oraz promocji. Pomysł, testy oraz konfiguracja w dwóch wersjach środowiska programistycznego Xcode zostały przygotowane samodzielnie przez misjonarza.
Claude stworzył natomiast architekturę, cały kod oraz debugował zrzuty ekranu. W jeden wieczór, w zaledwie 6,5 godziny, powstało 8 kolejnych wersji projektu. Bez tego sprzęt pozostałby średnio użytecznym tabletem. Polski duchowny zamienił go jednak w pełnoprawną, inteligentną tablicę domową.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.