Twój laptop przyspieszy. 8 GB RAM wraca do łask
Microsoft najwyraźniej pozazdrościł szybkości nowej Tesli Roadster i postanowił przyspieszyć swój system operacyjny. Windows 11 działa teraz znacznie lepiej.
Twórcy Windowsa już kilka miesięcy temu zobowiązali się do ulepszeń polegających na zwiększeniu responsywności systemu operacyjnego. W ostatnich miesiącach wydawano aktualizacje poprawiające ogólną wydajność działania systemu. Teraz skupiono się jednak na komputerach o niższej mocy obliczeniowej z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej, tak aby nieco poprawić sytuację z powracającymi komputerami z 8 GB RAM.
Windows 11 działa o 20 proc. szybciej
Jak twierdzi Microsoft, dzięki ostatnim aktualizacjom w Windowsie 11 poprawiono responsywność nawet o 20 proc. Mówimy o ogólnych wrażeniach z korzystania z systemu, które wpływają na poczucie szybkości oprogramowania - szybkości reakcji systemu na kliknięcia myszką czy wpisywanie znaków z klawiatury.
Zmiana dotyczy większości kluczowych elementów Windowsa: Eksploratora plików, Menu Start, aplikacji Microsoft 365 (takich jak Excel czy Word), Narzędzia Wycinanie czy chociażby przeglądarki Microsoft Edge oraz innych programów. Uzyskany przez Microsoft wynik pochodzi z porównania dwóch wersji systemu Windows pod kątem czasu reakcji menu wyszukiwania, Menu Start i menu otwieranego kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
W praktyce 20 proc. to najlepszy możliwy scenariusz. Mimo wszystko komputery po prostu powinny wydawać się nieco szybsze niż wcześniej - nawet na słabszych maszynach.
Producent uważa, że takie usprawnienia są możliwe dzięki optymalizacji wykorzystania pamięci i zasobów systemowych. Ulepszono zarządzanie pamięcią - po aktualizacji Windowsa 11 komputer może przechowywać do 2 GB więcej danych z uruchomionych aplikacji w pamięci operacyjnej, zamiast przerzucać te dane na znacznie wolniejszą pamięć masową. Dzięki temu nawet komputery z 8 GB RAM będą działać po prostu sprawniej.
Oprócz tego Microsoft dodał usprawnienia oszczędzające pamięć. Na komputerach wyposażonych w 8 GB RAM widżety będą ładować się tylko po ich uruchomieniu. Dzięki temu ponad 200 MB pozostanie wolne dla innych aplikacji.
Laptopy z 8 GB pamięci operacyjnej wracają do łask
Zmiany w systemie Windows 11 są istotne, ponieważ ze względu na obecną sytuację na rynku sprzętu komputerowego, wynikającą z drożejących pamięci, producenci powracają do tworzenia laptopów i komputerów wyposażonych w 8 GB RAM. Obecnie pamięci DRAM i NAND są rekordowo drogie - pojedyncza kość 8 GB DDR5 kosztuje 700 zł, podczas gdy do niedawna była to kwestia 150-200 zł. Całe zestawy 32 GB kosztowały poniżej 400 zł, a dziś to wydatek na poziomie nawet 2500 zł.
Producenci laptopów szukają oszczędności i tak jak kilka lat temu wracają do 8 GB RAM-u. Microsoft jako producent najpopularniejszego systemu dla komputerów osobistych musi się dostosować do nowej rzeczywistości.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.