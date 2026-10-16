Twój laptop przyspieszy. 8 GB RAM wraca do łask

Twórcy Windowsa już kilka miesięcy temu zobowiązali się do ulepszeń polegających na zwiększeniu responsywności systemu operacyjnego. W ostatnich miesiącach wydawano aktualizacje poprawiające ogólną wydajność działania systemu. Teraz skupiono się jednak na komputerach o niższej mocy obliczeniowej z ograniczoną ilością pamięci operacyjnej, tak aby nieco poprawić sytuację z powracającymi komputerami z 8 GB RAM.

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Windows 11 działa o 20 proc. szybciej

Jak twierdzi Microsoft, dzięki ostatnim aktualizacjom w Windowsie 11 poprawiono responsywność nawet o 20 proc. Mówimy o ogólnych wrażeniach z korzystania z systemu, które wpływają na poczucie szybkości oprogramowania - szybkości reakcji systemu na kliknięcia myszką czy wpisywanie znaków z klawiatury.

Zmiana dotyczy większości kluczowych elementów Windowsa: Eksploratora plików, Menu Start, aplikacji Microsoft 365 (takich jak Excel czy Word), Narzędzia Wycinanie czy chociażby przeglądarki Microsoft Edge oraz innych programów. Uzyskany przez Microsoft wynik pochodzi z porównania dwóch wersji systemu Windows pod kątem czasu reakcji menu wyszukiwania, Menu Start i menu otwieranego kliknięciem prawym przyciskiem myszy.

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W praktyce 20 proc. to najlepszy możliwy scenariusz. Mimo wszystko komputery po prostu powinny wydawać się nieco szybsze niż wcześniej - nawet na słabszych maszynach.

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Producent uważa, że takie usprawnienia są możliwe dzięki optymalizacji wykorzystania pamięci i zasobów systemowych. Ulepszono zarządzanie pamięcią - po aktualizacji Windowsa 11 komputer może przechowywać do 2 GB więcej danych z uruchomionych aplikacji w pamięci operacyjnej, zamiast przerzucać te dane na znacznie wolniejszą pamięć masową. Dzięki temu nawet komputery z 8 GB RAM będą działać po prostu sprawniej.

Oprócz tego Microsoft dodał usprawnienia oszczędzające pamięć. Na komputerach wyposażonych w 8 GB RAM widżety będą ładować się tylko po ich uruchomieniu. Dzięki temu ponad 200 MB pozostanie wolne dla innych aplikacji.

Laptopy z 8 GB pamięci operacyjnej wracają do łask

Zmiany w systemie Windows 11 są istotne, ponieważ ze względu na obecną sytuację na rynku sprzętu komputerowego, wynikającą z drożejących pamięci, producenci powracają do tworzenia laptopów i komputerów wyposażonych w 8 GB RAM. Obecnie pamięci DRAM i NAND są rekordowo drogie - pojedyncza kość 8 GB DDR5 kosztuje 700 zł, podczas gdy do niedawna była to kwestia 150-200 zł. Całe zestawy 32 GB kosztowały poniżej 400 zł, a dziś to wydatek na poziomie nawet 2500 zł.

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Producenci laptopów szukają oszczędności i tak jak kilka lat temu wracają do 8 GB RAM-u. Microsoft jako producent najpopularniejszego systemu dla komputerów osobistych musi się dostosować do nowej rzeczywistości.

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