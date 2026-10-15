Ważna aktualizacja Windowsa 11. Pobieraj, bo rozwiązuje kluczowe problemy

W ostatnich tygodniach Microsoft wprowadził największą aktualizację systemu Windows w tym roku, oznaczoną numerem 26H2. Wydanie to wprowadza mnóstwo ulepszeń, o które użytkownicy prosili od lat: m.in. przenoszenie i zmniejszanie paska zadań czy poprawę wyszukiwarki systemowej. Z kolei październikowe uaktualnienie przynosi poprawki błędów.

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Październikowa aktualizacja Windows 11 już tu jest

Jak co miesiąc, w ramach programu Patch Tuesday, Microsoft wprowadził nową aktualizację - tym razem oznaczoną jako KB5127648. Nowa wersja jest przeznaczona dla wszystkich wersji Windows 11: 26H2 (kompilacja 26300.9711), 25H2 (kompilacja 26200.9711) oraz 24H2 (kompilacja 26100.9711).

Uaktualnienie jest o tyle istotne, że rozwiązuje kilka znanych problemów w systemie operacyjnym Microsoftu. Przede wszystkim zażegnano kłopot polegający na awariach Eksploratora Windows w środowiskach takich jak Azure Virtual Desktop i FSLogix. Oznacza to, że komputery stworzone do pracy mogły nie działać poprawnie ze względu na zawieszającego się Eksploratora, wyświetlającego czarny ekran.

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Producent naprawił również problem z odtwarzaniem dźwięku przestrzennego w formacie AC-3 w niektórych aplikacjach. Październikowa aktualizacja skupia się także na grach. Uaktualnienie KB5127648 usuwa błąd, który mógł powodować efekt zacinania się myszy w niektórych grach. Rozwiązano kłopot z logowaniem się do systemu za pomocą odcisku palca po zimnym rozruchu na laptopach obsługujących Windows Hello.

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Ostatnią z kwestii, które naprawia październikowa aktualizacja Windowsa 11, jest poprawa działania funkcji Always On VPN, umożliwiającej automatyczne nawiązywanie bezpiecznego połączenia z siecią VPN. Po skonfigurowaniu rozwiązania opcja miała nie działać - sieci pozostawały w stanie łączenia albo zupełnie nie mogły się połączyć. W niektórych przypadkach kolejne próby miały wyświetlać błąd, jakoby port był już zajęty.

To ostatnia aktualizacja z poprawkami błędów dla Windowsa 24H2

Dla systemu Windows 11 w wersji 24H2 jest to ostatnia aktualizacja w historii, ponieważ wsparcie systemu zakończyło się 13 października 2026 r., czyli w dniu wydania omawianej łatki. Użytkownikom, którzy mają na komputerze Windowsa 11 24H2, zaleca się pobranie nowszego wydania 25H2 lub 26H2.

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Pozostając na dotychczasowej wersji, rezygnujemy z jakichkolwiek dalszych aktualizacji systemu: zarówno tych związanych z nowymi funkcjami, jak i poprawkami błędów oraz bezpieczeństwa. W praktyce wygląda to tak, że Windows 11 jest wydawany w kolejnych dużych wersjach. Każda z nich jest obsługiwana przez dwa lata (w systemach Home oraz Pro) od momentu premiery. Wersja 24H2 została wydana pod koniec 2024 r. i 13 października 2026 r. dobiegł końca okres jej wsparcia.

Żeby wciąż otrzymywać aktualizacje, należy pobrać albo Windowsa 11 25H2, albo 26H2.

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Obrazek wyróżniający: Ham patipak / Shutterstock

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