Chcesz VPN na dłużej? Łap kod rabatowy na NordVPN

Internet coraz częściej wymaga czegoś więcej niż tylko połączenia z domowym routerem. Korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi, logujemy się do usług podczas podróży, oglądamy treści dostępne w różnych krajach i przesyłamy dane między wieloma urządzeniami. W takich sytuacjach przydaje się VPN, a NordVPN przygotował właśnie specjalną promocję dla osób zainteresowanych długoterminowym korzystaniem z takiej usługi. Jeśli szukasz kodu rabatowego na VPN, warto sprawdzić również aktualną promocję NordVPN. W ramach naszej współpracy przygotowaliśmy specjalny kod, który pozwala wydłużyć okres korzystania z usługi.

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NordVPN to nie tylko zmiana adresu IP

NordVPN szyfruje ruch internetowy i pozwala połączyć się z internetem za pośrednictwem serwera VPN. Dzięki temu użytkownik może ukryć swój adres IP, a dodatkowo skorzystać z szeregu funkcji zwiększających bezpieczeństwo połączenia. Wśród nich znajdują się m.in. Kill Switch, dzielone tunelowanie, Double VPN oraz Onion Over VPN.

Usługa jest dostępna na wielu urządzeniach. NordVPN obsługuje m.in. Androida, iOS, Windows, macOS, Apple TV i Android TV, a jeden abonament pozwala na jednoczesne korzystanie z usługi na 10 urządzeniach. Można więc zabezpieczyć nie tylko komputer, ale także smartfon, tablet czy telewizor.

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Więcej niż podstawowa ochrona

NordVPN rozwija swoją ofertę również o funkcje niezwiązane bezpośrednio z samym szyfrowaniem połączenia. Usługa oferuje m.in. ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem, trackerami i reklamami. Dostępny jest również Dark Web Monitor, który powiadamia o znalezieniu danych osobowych użytkownika w internecie. Ważnym elementem usługi jest także polityka prywatności. NordVPN deklaruje politykę no-logs, a jej przestrzeganie było sprawdzane w niezależnych audytach. NordVPN korzysta również z serwerów RAM-only, na których dane są usuwane podczas ponownego uruchomienia.

NordVPN przydaje się także podczas podróży

VPN może być przydatny podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi czy internetu w podróży. NordVPN oferuje aplikacje mobilne na Androida i iOS, a także funkcję SmartPlay, która pozwala bezpiecznie oglądać filmy i seriale zarówno w kraju, jak i za granicą. NordVPN działa także z popularnymi platformami streamingowymi, w tym Netflixem, Disney+, Max, BBC iPlayer oraz Amazon Prime Video.

Specjalna promocja NordVPN z kodem rabatowym

Wiele osób przed zakupem VPN-u sprawdza dostępne kupony rabatowe, kody promocyjne i promocje na VPN, żeby obniżyć koszt długoterminowej subskrypcji. W przypadku naszej oferty nie trzeba jednak szukać kodu na własną rękę. W ramach współpracy z NordVPN przygotowaliśmy kod spidersweb , który zapewnia dodatkowy okres dostępu do usługi.

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Przy wyborze planu na dwa lata można skorzystać z kodu spidersweb. Standardowo do dwuletniego planu dodawane są 3 dodatkowe miesiące. Po zastosowaniu naszego kodu użytkownik otrzymuje 4 dodatkowe miesiące dostępu. W efekcie okres korzystania z NordVPN zostaje wydłużony do 28 miesięcy.

Jeśli więc szukasz kodu rabatowego na NordVPN, wpisanie kodu spidersweb przy zakupie dwuletniego planu pozwoli uzyskać miesiąc dodatkowego dostępu względem standardowej oferty.

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Oferta jest szczególnie interesująca dla osób, które już teraz wiedzą, że chcą korzystać z VPN przez dłuższy czas. W porównaniu ze standardową ofertą otrzymują bowiem o miesiąc dłuższy dodatkowy dostęp do NordVPN.

Użyj kodu rabatowego

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Jeżeli zdecydujesz się na subskrypcję NordVPN, ale usługa nie spełni twoich oczekiwań – nic straconego. NordVPN zapewnia również 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

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