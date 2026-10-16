Windows 11 ze świetną nowością. Obsłużysz telefon komputerem
Windows 11 bardziej polubił się ze smartfonami z Androidem. Z poziomu komputera będzie można wykonywać mnóstwo czynności na telefonie, bez potrzeby sięgania po drugie urządzenie.
Microsoft zapowiedział, że w przyszłych wersjach systemu postawi na płynniejsze przełączanie między telefonem a komputerem. Dotyczy to kilku kluczowych kwestii: odbierania i wysyłania wiadomości, otwierania plików czy korzystania z aplikacji. Zmiany są wprowadzane po to, aby wszystko można było zrobić na laptopie lub innym komputerze. Wystarczy zainstalowana aplikacja Łącze do Windows.
Telefony z Androidem zyskują większą integrację z Windowsem 11
Łącze do Windows to aplikacja na telefony, która już teraz zapewnia wysoki poziom integracji ze sprzętem z Windowsem 11. Użytkownik z poziomu komputera jest w stanie odczytywać i wysyłać wiadomości, wykonywać połączenia czy udostępniać pliki między telefonem a komputerem.
Dzięki nadchodzącym aktualizacjom łączność między urządzeniami będzie jeszcze bardziej zaawansowana. Przede wszystkim Microsoft wdroży ulepszoną funkcję obsługi wiadomości przesyłanych z telefonu. Oprogramowanie ma działać jako samodzielny program przypinany do menu Start. Zamiast każdorazowo uruchamiać aplikację w celu odpisania, będzie można skorzystać z dedykowanych powiadomień w systemie, na których wyświetli się pole tekstowe.
Dużym usprawnieniem jest także możliwość otwierania aplikacji telefonu w osobnych, skalowanych oknach na pulpicie. Wygląda to, jakbyśmy uruchamiali kolejne programy w systemie, a w rzeczywistości jesteśmy w stanie np. uruchomić mobilną przeglądarkę wraz z otwartymi tam kartami na ekranie komputera. Użytkownik będzie mógł dostosować wielkość okna do ekranu laptopa lub monitora. Otwieranie aplikacji ma odbywać się za pomocą nowej ikony “Aplikacje” w menu Start - dostępne programy będą wyświetlane w kolejności alfabetycznej.
Wygodniejsze przesyłanie plików na PC i wyciszanie telefonu
Wśród przydatnych nowości w integracji komputerów z Windowsem 11 i smartfonów znalazło się również wygodniejsze przesyłanie plików na telefon z PC. W sekcji telefonu w menu Start pojawi się nowa funkcja “Przesyłaj pliki”, która wyświetli dodatkowe okno, na które wystarczy przeciągnąć kursorem pliki z dowolnego folderu na komputerze. Działa to dokładnie tak, jak przeniesienie pliku z jednego folderu do drugiego.
Interfejs menu Start zyska funkcję Zdjęcia - po zrobieniu zdjęcia telefonem możemy je w łatwy sposób natychmiast otworzyć na komputerze, bez potrzeby korzystania z usług chmurowych, takich jak Zdjęcia Google.
Ostatnim dużym usprawnieniem jest dodanie do szybkich ustawień komputera opcji wyciszenia oraz zadzwonienia na telefon. Ta druga opcja jest szczególnie przydatna w momencie, gdy nie wiemy, gdzie odłożyliśmy swoje urządzenie.
Nowe funkcje są powoli wdrażane do Windowsa 11. Nie znamy dokładnych dat debiutu poszczególnych ulepszeń, ale oczekujemy, że rozwiązania trafią do użytkowników w niedalekiej przyszłości.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.