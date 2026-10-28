Najważniejsza aktualizacja Windows 11 już dostępna. Instalacja zajmie chwilę

Windows 11 26H2 został wydany miesiąc temu, pod koniec września 2026 r. To główna tegoroczna wersja systemu operacyjnego Microsoftu, na której producent będzie skupiał się przez najbliższy rok. Oprogramowanie początkowo udostępniano stopniowo, przez co nie wszyscy - w tym ja - mogli więc liczyć na aktualizację. Teraz aktualizacja trafiła już do powszechnej dystrybucji i pojawiła się również na moim komputerze.

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Windows 11 26H2 dostępny dla wszystkich - instalacja to kwestia kilku minut

Aktualizacja 26H2 jest dostępna dla posiadaczy dwóch dotychczasowych wersji systemu Windows 11: 24H2 oraz 25H2. Microsoft po cichu zawarł informację o szerokiej dostępności uaktualnienia w dokumencie pomocy technicznej:

Wdrażanie systemu Windows 11 w wersji 26H2 w trybie fazowym jest już w pełni dostępne dla urządzeń z systemem Windows 11 w wersji 25H2 i 24H2. Dostępność aktualizacji można sprawdzić, przechodząc do: Ustawienia > Windows Update i wybierając opcję Sprawdź dostępność aktualizacji systemu Windows.

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Jeśli w ustawieniach systemu zaznaczyliście opcję Pobierz najnowsze aktualizacje natychmiast po ich udostępnieniu, komputer prawdopodobnie pobrał i zainstalował nowe oprogramowanie automatycznie. Jeżeli natomiast wolicie mieć pełną kontrolę nad instalowanymi uaktualnieniami i wyłączyliście automatyczne pobieranie, dostępność nowej wersji zobaczycie w usłudze Windows Update.

Informacja o możliwości instalacji Windows 11 26H2 została wyróżniona - znajdziemy ją pod przyciskiem "Sprawdź aktualizacje".

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Tegoroczną wersję systemu Microsoftu zdecydowanie najbardziej poleca się użytkownikom, którzy wciąż korzystają z wydania 24H2. Zostało ono wydane pod koniec 2024 r. i zgodnie z 2-letnim okresem obsługi producent już 13 października zakończył wsparcie dla wariantów Home i Pro, najczęściej trafiających do domowych komputerów i laptopów. Jeśli pozostaniecie na 24H2, nie otrzymacie już żadnych łatek bezpieczeństwa, poprawek błędów ani tym bardziej nowych funkcji.

Aktualizacja do 26H2 zajmuje mniej niż pięć minut i zapewnia kolejne dwa lata spokoju, jeśli chodzi o obsługę. Oprócz tego wdraża nowe funkcje, takie jak ulepszony pasek zadań, który wreszcie można odpiąć z dolnej krawędzi, oraz wyszukiwarkę systemową, skupiającą się na odnajdywaniu lokalnych plików.

Za kilka tygodni 26H2 stanie się aktualizacją obowiązkową

Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie Microsoft sprawi, że wersja 26H2 stanie się nowym standardem. Firma zacznie wymuszać aktualizacje na komputerach, które działają na starszych wersjach systemu, takich jak 24H2. Wcześniej spotkaliśmy się z sytuacją, w której Microsoft narzucał uaktualnienie do wersji 25H2 dla posiadaczy 23H2 oraz 24H2. Ci, którzy wyłączyli aktualizacje, wciąż jednak siedzą na starszych wersjach systemu.

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