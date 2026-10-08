1,24 mld euro na broń. Europa właśnie uruchomiła pieniądze

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie 1,24 mld euro na uzbrojenie. Pieniądze mają sfinansować produkcję dronów, bezzałogowców przechwytujących, amunicji oraz pocisków rakietowych. Co ważne, zamówienia mają trafić do ukraińskich przedsiębiorstw. To kolejna transza gigantycznego programu pożyczkowego, w ramach którego na obronność przewidziano około 60 mld euro. Bruksela chce nie tylko pomóc Ukrainie przetrwać kolejne rosyjskie ataki, ale również zwiększyć jej zdolność do samodzielnego produkowania broni.

REKLAMA

1,24 mld euro właśnie trafiło do Ukrainy

Tym razem nie chodzi o deklarację pomocy, która dopiero za kilka miesięcy może zamienić się w rzeczywiste pieniądze. Komisja Europejska potwierdziła wypłatę kolejnej transzy finansowania, a ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało o jej otrzymaniu.

Środki przeznaczono na 4 kategorie uzbrojenia: drony, bezzałogowce przechwytujące, amunicję do dronów oraz pociski rakietowe. Wspólnym mianownikiem jest miejsce produkcji. Finansowana broń ma powstawać w ukraińskich przedsiębiorstwach, dzięki czemu pieniądze pozostaną jednocześnie wsparciem dla miejscowego przemysłu obronnego.

REKLAMA

To bardzo istotna zmiana w porównaniu z klasycznym modelem pomocy wojskowej. Zamiast polegać wyłącznie na sprzęcie przekazywanym z magazynów państw sojuszniczych, Ukraina może zamawiać coraz więcej uzbrojenia bezpośrednio we własnych fabrykach.

REKLAMA

Komisja nie przedstawiła jeszcze szczegółowej listy producentów ani liczby urządzeń, które zostaną kupione za najnowszą transzę. Nie wiadomo więc, ile dokładnie dronów i rakiet powstanie dzięki tym 1,24 mld euro. Wiadomo natomiast, że pieniądze mają odpowiadać najpilniejszym potrzebom ukraińskiej armii. A jedną z nich pozostaje obrona nieba przed masowymi rosyjskimi atakami.

Ukraina potrzebuje tysięcy dronów do niszczenia dronów

Szczególnie interesujące jest wyraźne wskazanie dronów przechwytujących jako jednej z kategorii finansowanego uzbrojenia. To systemy, które w ostatnich miesiącach stały się niezwykle ważnym elementem ukraińskiej obrony powietrznej.

REKLAMA

Rosja regularnie wysyła nad ukraińskie miasta i infrastrukturę fale bezzałogowców. Ich największą zaletą nie musi być zaawansowana elektronika czy niezwykle wysoka prędkość. Liczą się stosunkowo niskie koszty produkcji oraz możliwość jednoczesnego wykorzystania dużej liczby maszyn.

Zwalczanie takich celów klasycznymi pociskami przeciwlotniczymi jest skuteczne, ale ekonomicznie bardzo trudne do utrzymania. Ukraina potrzebuje więc uzbrojenia, które można produkować i zużywać na podobną skalę jak rosyjskie drony.

REKLAMA

Pisaliśmy już, jak ukraińskie drony przechwytujące Octopus mają pomagać w niszczeniu Shahedów bez konieczności wykorzystywania znacznie droższych rakiet. Taki bezzałogowiec ma odnaleźć nadlatujący cel i fizycznie go zniszczyć. Pozwala to zachować najcenniejszą amunicję przeciwlotniczą do zwalczania trudniejszych zagrożeń.

REKLAMA

Podobne rozwiązania zaczyna rozwijać również Wojsko Polskie, które poszukuje tanich dronów przechwytujących do ochrony infrastruktury i miast. Doświadczenia Ukrainy pokazują bowiem, że tradycyjne systemy obrony powietrznej potrzebują coraz bardziej zróżnicowanego uzupełnienia.

Finansowanie takich urządzeń ma jeszcze jedną zaletę. Ukraińskie przedsiębiorstwa mogą szybko modyfikować projekty na podstawie informacji otrzymywanych bezpośrednio od żołnierzy. W przypadku dronów, których konstrukcje zmieniają się bardzo często, skrócenie drogi pomiędzy frontem a fabryką jest szczególnie cenne.

REKLAMA

To dopiero część gigantycznej pożyczki

Kwota 1,24 mld euro robi wrażenie, ale stanowi tylko niewielką część znacznie większego europejskiego przedsięwzięcia. W lutym 2026 r. przyjęto przepisy ustanawiające Ukraine Support Loan, czyli pożyczkę na wsparcie Ukrainy o wartości do 90 mld euro. Program obejmuje lata 2026-2027 i został podzielony na dwa główne obszary.

REKLAMA

Około 60 mld euro przewidziano na potrzeby obronne, przede wszystkim zakupy uzbrojenia i rozwój zdolności przemysłowych. Pozostałe 30 mld euro ma pomóc w finansowaniu funkcjonowania państwa, usług publicznych oraz utrzymaniu stabilności gospodarczej podczas wojny.

To nie jest bezzwrotna dotacja finansowana z jednorazowej zbiórki państw członkowskich. Unia pozyskuje pieniądze poprzez zaciąganie długu na rynkach kapitałowych, zabezpieczonego odpowiednimi gwarancjami budżetowymi. Zgodnie z przyjętą konstrukcją pożyczka ma zostać spłacona ze środków należnych Ukrainie z tytułu przyszłych rosyjskich reparacji. Nie oznacza to jednak, że takie reparacje zostały już wypłacone.

REKLAMA

Mechanizm ma zapewnić Kijowowi możliwość planowania wieloletnich zamówień, zamiast uzależniać funkcjonowanie fabryk od pojedynczych decyzji o kolejnych pakietach pomocy.

REKLAMA

Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony wraz z najnowszą transzą kraj otrzymał już niemal 13 mld euro na cele obronne w ramach tego programu. Łączna kwota tegorocznych wypłat z pożyczki, obejmujących również wsparcie budżetowe, osiągnęła 16,9 mld euro.

Do końca roku zostały kolejne miliardy

Na sam 2026 r. w ramach pożyczki zaplanowano 28,3 mld euro na rozwój ukraińskich zdolności przemysłu obronnego. Po najnowszej wypłacie w tej części programu pozostaje jeszcze 15,4 mld euro.

REKLAMA

Dodatkowo Ukraina ma do dyspozycji 12,7 mld euro przewidzianych na wsparcie budżetowe w ramach tej samej pożyczki. Osobno dostępne jest 4,4 mld euro z wcześniej uruchomionego Instrumentu na rzecz Ukrainy. Łącznie daje to 32,5 mld euro potencjalnego finansowania do końca 2026 r.

Nie oznacza to, że wszystkie te pieniądze zostaną automatycznie wypłacone bez dodatkowych formalności. Kolejne transze są powiązane z uzgodnionymi warunkami, dokumentacją wydatków i kontrolą sposobu wykorzystania funduszy. Bruksela zapowiada jednak, że dalsze płatności z obronnej części programu będą realizowane już w najbliższych tygodniach.

REKLAMA

Przeczytaj także:

To istotne również dlatego, że potrzeby Ukrainy nie ograniczają się do stosunkowo tanich bezzałogowców. Kijów nadal zmaga się z niedoborem znacznie droższych pocisków przeciwlotniczych.

Latem opisywaliśmy sytuację, w której ukraińskie systemy Patriot miały problemy z dostępnością pocisków PAC-3, mimo że same wyrzutnie pozostawały zdolne do działania. Takie uzbrojenie jest szczególnie potrzebne do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych.

Najnowszej transzy nie należy jednak od razu utożsamiać z zakupem PAC-3. Komisja wymienia w niej pociski produkowane przez ukraińskie podmioty, natomiast amerykańskie rakiety do Patriotów wymagają odrębnych ustaleń i zakupów.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Wikimedia / Canva Pro

Ładowanie...