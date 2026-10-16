Telefon z Androidem ostrzeże cię przed oszustwem. Nie dasz się nabrać
Google zwiększył nacisk na bezpieczeństwo w naszych telefonach. Dodał nowe funkcje ochrony przed oszustami w systemie Android.
W dzisiejszych smartfonach liczą się nie tylko nowe funkcje, ale też to, w jaki sposób urządzenia chronią użytkowników przed coraz większą liczbą zagrożeń w sieci. Oszuści coraz częściej porzucają proste metody polegające na wysyłaniu oczywistych wiadomości, dlatego nowa technologia może okazać się wyjątkowo przydatna.
Android wprowadza większą ochronę w aplikacji do SMS-ów
Google pochwalił się, że wdraża w systemie Android nowe metody ochrony przed oszustwami. Wprowadzono kilka zmian dotyczących różnych aspektów korzystania z telefonu. Przede wszystkim nowe zabezpieczenia obejmują domyślną aplikację Wiadomości od Google’a.
Oprogramowanie od dawna potrafiło wykrywać klasyczne przekręty bazujące na wiadomościach, jednak teraz wdrożono ulepszony tryb ochrony. To opcjonalne ustawienie, które uruchamia najskuteczniejsze mechanizmy ochronne filtrujące wiadomości pod kątem wyłudzeń. W tym celu wykorzystywane są najnowocześniejsze modele Gemini w chmurze, które analizują kontekst oraz identyfikują bardziej złożone metody oszustw realizowanych za pośrednictwem Wiadomości Google.
Rozwiązanie sprawdza także linki pod kątem bezpieczeństwa, jeszcze zanim użytkownik uruchomi stronę internetową. Gdy systemy Google’a wykryją coś niepokojącego, wysyłają ostrzeżenie mające odwieść użytkownika od kliknięcia. Istotne jest również to, że wszystkie informacje są przetwarzane przez Private AI Compute - chmurę, która szyfruje prywatne dane użytkownika.
Ulepszone wykrywanie oszustw w Wiadomościach Google ma być dostępne zarówno na telefonach Pixel, jak i na konkurencyjnych urządzeniach z systemem Android. Google pracuje też nad wprowadzeniem powiadomień o oszustwach na pozostałe telefony z Androidem do końca 2026 r.
Bezpieczniejsze udostępnianie ekranu oraz zabezpieczenia przed przekierowywaniem połączeń
Oprócz tego Google wdraża funkcję prywatności podczas udostępniania ekranu. Rozwiązanie działa tak, że jeśli użytkownik będzie wpisywał prywatne dane do logowania - loginy, hasła czy numery kart płatniczych - system automatycznie ukryje pola zawierające te informacje podczas sesji udostępniania ekranu.
Drugą kwestią jest proaktywna ochrona przed przekierowaniem połączeń. Oszuści działają w taki sposób, że przekierowują połączenia przychodzące na inny numer, aby wykraść jednorazowe hasła OTP (np. wymagane do logowania w bankowości mobilnej). Android od teraz będzie blokował taką możliwość, a w przypadku próby przejęcia sygnału telefon wyświetli odpowiednie ostrzeżenie.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.