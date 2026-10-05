Jaki będzie Steam Deck 2? Oto jego serce

Przez ostatnie dwa lata wokół Steam Decka 2 działo się niewiele. Valve regularnie przypominał, że pracuje nad następcą swojej przenośnej konsoli, ale jednocześnie tonowało oczekiwania i powtarzał, że nie zamierza wypuszczać nowego modelu tylko dlatego, że na rynku pojawił się szybszy procesor. Teraz jednak pojawił się przeciek, który po raz pierwszy od dawna daje fanom sprzętu do ręki coś bardziej konkretnego niż luźne spekulacje.

W centrum zamieszania znalazł się tajemniczy układ AMD o nazwie kodowej Gainsborough, który został zauważony zarówno w dokumentach transportowych, jak i wewnętrznych bazach sterowników AMD. To wystarczyło, aby natychmiast ruszyła lawina teorii sugerujących, że właśnie patrzymy na serce przyszłego Steam Decka 2. Jak zwykle w przypadku takich przecieków trzeba zachować ostrożność, ale tym razem kilka elementów układanki rzeczywiście zaczyna do siebie pasować.

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Oryginalny Steam Deck korzystał z półautorskiego układu AMD o nazwie kodowej Aerith. Steam Deck OLED otrzymał natomiast chip o kodowej nazwie Sephiroth. Obie nazwy pochodzą od postaci z kultowego Final Fantasy VII. A… Aerith nosi nazwisko Gainsborough. To oczywiście nie jest dowód na cokolwiek - za tę konwencję nazewniczą odpowiadał AMD, a nie Valve. Co więcej, nazwa Aerith była już później wykorzystywana również przy innych projektach niezwiązanych bezpośrednio ze Steam Deckiem. Tym razem jednak wszystko wydaje się zgadzać i pasować.

Co wiemy o samym układzie?

Tajemniczy Gainsborough ma być półautorskim układem AMD produkowanym przez TSMC w procesie technologicznym N3P, czyli jednej z bardziej zaawansowanych odmian litografii 3 nm. Nieoficjalna specyfikacja mówi o procesorze wyposażonym w sześć rdzeni. Miałyby to być cztery rdzenie Zen 6 oraz dwa energooszczędne rdzenie Zen 6c. Za grafikę odpowiadałby natomiast układ złożony z 12 jednostek obliczeniowych wykorzystujących architekturę określaną jako RDNA 4m. Według doniesień ma ona łączyć elementy RDNA 3 z wybranymi funkcjami związanymi z akceleracją AI znanymi z RDNA 4.

Oznaczałoby to bardzo wyraźny krok naprzód względem obecnego Steam Decka. Przypomnijmy, że pierwsza generacja korzysta z GPU zawierającego 8 jednostek CU opartych na RDNA 2. Równie interesujące są informacje dotyczące poboru energii. Źródła mówią o wariantach pracujących przy limitach energetycznych rzędu 15 W oraz 25 W. W świecie handheldów właśnie ten parametr ma ogromne znaczenie. Sama wydajność jest ważna, ale jeśli wzrost osiągów oznaczałby drastyczne skrócenie czasu pracy na baterii to Valve prawdopodobnie nie byłoby zainteresowane takim kompromisem.

Według dokumentów pakiet układu ma rozmiar około 25 × 25 mm. To więcej niż w przypadku chipów wykorzystywanych przez obecne Steam Decki. Oczywiście nie oznacza to, że zastosowanie go w nowym urządzeniu byłoby niemożliwe, ale mogłoby wymagać bardziej radykalnego przeprojektowania wnętrza konsoli. Innymi słowy, samo pojawienie się tajemniczego procesora nie oznacza jeszcze, że Valve właśnie przygotowuje premierę nowego handhelda. Coraz więcej jednak zdaje się na to wskazywać.

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