Spotify o weryfikowaniu lewych kont rodzinnych. "Będziemy w tym coraz lepsi"

Na początku tygodnia internet rozgorzał informacją o wojnie, jaką Spotify wytoczyło użytkownikom korzystającym z planu Spotify Family niezgodnie z regulaminem. Internet zalały relacje użytkowników, którzy otrzymali powiadomienia o konieczności potwierdzenia wspólnego adresu za pomocą kodu QR. Teraz głos w sprawie zabrało samo Spotify, które przekonuje, że nie chodzi o żadną nową akcję wymierzoną w abonentów, lecz o rutynowe usprawnianie istniejących metod weryfikacji.

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Spotify nazywa nowe kontrole rutynowym usprawnieniem

Podczas rozmowy z inwestorami dotyczącej wyników finansowych za trzeci kwartał Alex Norström, współprezes Spotify, odniósł się do doniesień o zaostrzeniu kontroli w ramach planu Premium Family. Zapytany o nowe zasady weryfikacji, określił je jako "rutynowe usprawnienie" mechanizmów sprawdzania użytkowników, a nie zaostrzenie działań przeciwko osobom współdzielącym abonament.

Norström przypomniał, że plan rodzinny funkcjonuje w Spotify od około 12–13 lat i stanowi znaczącą część bazy subskrybentów serwisu. Z tego względu firma chce regularnie poprawiać metody weryfikacji, aby skuteczniej sprawdzać, czy użytkownicy spełniają warunki korzystania z pakietu.

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Współprezes podkreślił również, że udoskonalanie systemu nie ma określonego terminu zakończenia. Firma zamierza kontynuować ten proces, reagując na kolejne sposoby obchodzenia stosowanych zabezpieczeń.

"Nie chodzi tu tyle o zaostrzenie kontroli, co raczej o rutynowe udoskonalenie metod weryfikacji w ramach naszego planu rodzinnego. Plan rodzinny istnieje już od dłuższego czasu. Jest obecny w historii Spotify, jak sądzę, od prawie 12, 13 lat i stanowi dość znaczną część naszej bazy abonentów. W związku z tym ważne jest dla nas, aby z biegiem czasu dbać o ulepszanie stosowanych przez nas metod weryfikacji. Z pewnością z czasem pojawiają się sposoby na obejście tych zabezpieczeń. Gdy tak się dzieje, zastanawiamy się, jak z czasem je ulepszyć. Nie jest to proces, który ma określoną datę zakończenia. Nie jest to wdrożenie, które kiedyś zostanie zakończone. To po prostu ciągła, rutynowa działalność" - wyjaśnił przedstawiciel Spotify podczas rozmowy z inwestorami.

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Jak działa weryfikacja kodem QR w Spotify Family?

Nowa metoda wymaga potwierdzenia, że członkowie planu Premium Family mieszkają pod tym samym adresem co osoba zarządzająca subskrypcją. Spotify od dawna uzależnia korzystanie z pakietu rodzinnego od wspólnego miejsca zamieszkania, jednak teraz część użytkowników musi dodatkowo potwierdzić spełnienie tego warunku za pomocą kodu QR.

Procedura wymaga użycia dwóch telefonów. Osoba zarządzająca planem wyświetla w aplikacji kod QR, który pozostaje ważny tylko przez krótki czas i odświeża się co kilka sekund. Pozostali członkowie pakietu skanują go własnymi urządzeniami po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Rozwiązanie ma utrudniać potwierdzanie wspólnego adresu na odległość poprzez przesyłanie zrzutów ekranu.

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Na przeprowadzenie weryfikacji użytkownik ma siedem dni od otrzymania powiadomienia. Według informacji przekazywanych przez użytkowników, którzy zetknęli się z nowym mechanizmem, niedotrzymanie terminu może skutkować utratą dostępu do planu rodzinnego i ograniczeniem możliwości dołączenia do innego pakietu Family lub Duo na okres 12 miesięcy. W takiej sytuacji pozostaje między innymi samodzielne opłacanie abonamentu indywidualnego.

Szczegóły procedury Spotify opisuje w swojej dokumentacji pomocy dotyczącej weryfikacji adresu w planie rodzinnym.

Spotify chce uszczelnić zasady współdzielenia abonamentu

Z perspektywy Spotify skuteczniejsza weryfikacja ma znaczenie przede wszystkim ze względu na przychody z płatnych abonamentów. Użytkownicy, którzy nie kwalifikują się do planu Family, mogą zdecydować się na indywidualną subskrypcję zamiast korzystać z tańszego dostępu finansowanego wspólnie z innymi osobami.

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Nie jest to pierwsza próba egzekwowania zasad dotyczących wspólnego adresu. W 2018 r. Spotify testowało w Niemczech i Stanach Zjednoczonych weryfikację lokalizacji za pomocą GPS. Rozwiązanie spotkało się wówczas z krytyką związaną z prywatnością użytkowników.

Z wypowiedzi współprezesa wynika, że QR to jedna z kilku nadchodzących metod sprawdzania użytkowników, a nie jej ostateczna wersja - metody weryfikacji mogą się zmieniać wraz z pojawianiem się kolejnych sposobów obchodzenia zabezpieczeń. Użytkownicy planów rodzinnych muszą zatem liczyć się z dalszym udowadnianiem, że spełniają warunki określone w regulaminie usługi.

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