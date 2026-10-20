Spotify blokuje konta rodzinne. Możesz dostać rok kary

Dzielenie opłat za serwisy streamingowe stało się dla wielu obroną domowego budżetu przed rosnącymi rachunkami. Zrzutka ze znajomymi pozwala zachować dostęp do muzyki czy filmów bez przepłacania, choć regulaminy platform patrzą na to krzywo. Po tym, jak Netflix ukrócił współdzielenie kont i zanotował wzrost przychodów, na podobny krok zdecydowało się Spotify.

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Dla zarządów każda osoba na cudzym profilu to potencjalny abonent, który po odcięciu zacznie płacić pełną stawkę. Część użytkowników woli zrezygnować z usługi, ale tabelki w Excelu przeważyły i serwis oficjalnie rusza na wojnę ze współdzieleniem kont.

Nowy mechanizm: zmienny kod QR w telefonie

Szwedzki serwis wdraża weryfikację opartą na fizycznej obecności domowników pod jednym dachem.

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Źródło: Reddit - u/ALittleLargest

Właściciel subskrypcji generuje w aplikacji dynamiczny kod QR odświeżający się co kilka sekund, a pozostali członkowie pakietu skanują grafikę aparatami swoich telefonów po odebraniu powiadomienia. Przesłanie zrzutu ekranu znajomym z drugiego końca kraju odpada, bo plik błyskawicznie traci ważność.

Użytkownicy z Reddita znaleźli już jednak sposób na obejście zabezpieczenia. Wystarczy zestawić wideorozmowę na drugim urządzeniu, skierować ekran telefonu z kodem do kamery i zeskanować go na żywo bezpośrednio z monitora.

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7 dni na skan i surowe kary

Na dopełnienie formalności platforma wyznaczyła 7 dni od momentu wyświetlenia pierwszego komunikatu.

Przegapienie tego terminu lub odrzucenie weryfikacji niesie natychmiastowe konsekwencje w postaci degradacji profilu do darmowej wersji z reklamami oraz nałożenia 12-miesięcznej blokady na dołączanie do jakiegokolwiek innego planu Family lub Duo. Przez cały rok ukarany użytkownik może jedynie wykupić pełnopłatny abonament indywidualny.

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To kolejne podejście platformy do kontroli adresów, wymaganych w planie rodzinnym od 2014 r. W 2018 r. testowano weryfikację lokalizacji przez GPS w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, co wywołało oskarżenia o inwigilację. Obecne kody QR mają sprawdzać jedynie fizyczną obecność w jednym pokoju, bez śledzenia pozycji na mapie.

Rykoszet w studentów i delegacje

Nowe zasady na pewno w jakiś sposób uderzą rykoszetem w autentyczne rodziny, które z różnych przyczyn nie mieszkają stale w jednym budynku.

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Dotyczy to studentów wyjeżdżających na uczelnię do innego miasta, rodziców po rozwodzie opiekujących się dziećmi naprzemiennie czy osób spędzających tygodnie w delegacjach. Wymóg stawienia się z telefonem w ciągu tygodnia traktuje ich identycznie jak paczkę znajomych zrzucających się na subskrypcję.

Korporacje sprawdzają, jak mocno mogą dokręcić śrubę klientom przyzwyczajonym do wygody. Kiedy gimnastyka z wideorozmowami stanie się zbyt uciążliwa, część osób wykupi plan indywidualny, inni zaczną rotować usługami co miesiąc, a reszta po latach przypomni sobie o płytach CD i odtwarzaczach MP3. I wróci do streamingu po kilku dniach w podróży.

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