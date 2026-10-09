Sprzedaż komputerów leci na łeb, na szyję. Wyniki są porażające

Zwykle trzeci kwartał każdego roku przynosi wzrosty na rynku komputerów osobistych - rodzice kupują dzieciom i nastolatkom nowe maszyny do szkoły, a dorośli użytkownicy komputerów próbują uniknąć listopadowo-grudniowego szału zakupowego. Jednak trzeci kwartał 2026 r. okazał się być nie tylko odwrotnością tego trendu, ale także okresem prawdopodobnie największego spadku odnotowanego w ostatnich latach. Według wstępnych danych IDC globalne dostawy komputerów osobistych zmniejszyły się o 20,1 proc. rok do roku, osiągając poziom 62,7 mln urządzeń.

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Kolejny kwartał, kolejny niechlubny rekord na rynku komputerów osobistych

Według IDC jedną z głównych przyczyn problemów są - chyba już nikogo nie dziwiące - rosnące koszty pamięci, związane między innymi z rozbudową infrastruktury centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję. W obawie przed kolejnymi podwyżkami producenci i dystrybutorzy zwiększyli zamówienia w pierwszej połowie roku, chcąc zabezpieczyć zapasy przed wzrostem cen. Takie działania przyspieszyły dostawy w poprzednich kwartałach, ale jednocześnie ograniczyły zapotrzebowanie na nowe urządzenia w trzecim kwartale.

Globalne dostawy komputerów osobistych i ich zmiana rok do roku w okresie od III kwartału 2025 do III kwartału 2026

"Kanały sprzedaży obawiają się obecnie utrzymywania zbyt dużych zapasów w sytuacji, gdy wysokie ceny tłumią popyt" – stwierdził Jitesh Ubrani, dyrektor ds. badań nad urządzeniami konsumenckimi w IDC. Jak wskazuje analityk, nadwyżki magazynowe mogą doprowadzić do pojawienia się promocji, które zapewnią konsumentom krótkotrwałą ulgę. Nie należy jednak oczekiwać, że ceny wrócą do poziomów sprzed roku. Według IDC pozostaną one podwyższone.

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Lenovo, HP i Dell z największymi stratami

Spadki dostaw objęły wszystkich pięciu największych producentów komputerów osobistych, choć ich skala była zróżnicowana. Liderem rynku pozostało Lenovo, które w trzecim kwartale 2026 r. dostarczyło 14,9 mln urządzeń. Rok wcześniej firma osiągnęła wynik 19,3 mln, co oznacza spadek o 22,6 proc. Udział Lenovo w globalnym rynku zmniejszył się z 24,6 do 23,8 proc.

Globalne dostawy komputerów osobistych według producentów w III kwartale 2026 roku na tle analogicznego okresu rok wcześniej

Drugie miejsce zajęło HP Inc. z dostawami na poziomie 10,3 mln komputerów, wobec 15 mln w analogicznym okresie poprzedniego roku. Producent odnotował spadek o 30,9 proc., a jego udział w rynku zmalał z 19,1 do 16,5 proc. Dell Technologies dostarczył natomiast 7,6 mln urządzeń, czyli o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział firmy w rynku zmniejszył się z 12,9 do 12,1 proc.

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Na czwartym miejscu znalazło się Apple, które dostarczyło 5,9 mln komputerów. W tym przypadku spadek wyniósł 11,3 proc., ale udział producenta w rynku wzrósł z 8,5 do 9,5 proc. Piąte miejsce zajął ASUS z wynikiem 5,5 mln urządzeń, o 8,6 proc. niższym niż rok wcześniej. Firma zwiększyła jednak swój udział w rynku z 7,6 do 8,7 proc.

Zestawienie IDC pokazuje, że Lenovo, HP i Dell zanotowały spadki większe niż cały rynek. Łącznie ich udziały zmniejszyły się o 4,2 pkt proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2025 roku. Pozostali producenci dostarczyli łącznie 18,4 mln komputerów, co oznacza spadek o 14 proc. rok do roku.

Ceny komputerów pozostaną wysokie

IDC nie przewiduje szybkiego powrotu cen do poziomów z 2025 r. Nadwyżki magazynowe i słabsze zainteresowanie zakupami mogą skłonić sprzedawców do wprowadzania promocji, jednak obniżki mają być ograniczone i krótkotrwałe. Na sytuację wpływają zarówno koszty podzespołów, jak i utrzymujące się ograniczenia podaży.

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Dodatkowym zagrożeniem pozostaje pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Według IDC słabsze warunki makroekonomiczne mogą jeszcze bardziej ograniczyć popyt w pozostałych miesiącach 2026 r. oraz w 2027 r. Jeżeli konsumenci nadal będą odkładać wymianę komputerów, producenci mogą zostać zmuszeni do dalszego ograniczania dostaw.

Najnowsze dane wskazują zatem na wyraźne pogorszenie kondycji globalnego rynku komputerów osobistych. W trzecim kwartale 2026 roku dostawy spadły zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, a typowe sezonowe ożywienie nie nastąpiło. IDC ostrzega, że połączenie wysokich cen, ograniczeń podaży i niepewnej sytuacji gospodarczej może utrudnić odbudowę rynku w kolejnych kwartałach.

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