Oto Walkman dla wymagających. W cenie dwóch iPhone'ów Duo

Walkmany kojarzą się z dawnymi czasami. Sony jednak nie zapomina o ich istnieniu i nawet w erze powszechnego streamingu oraz platform takich jak Spotify czy YouTube znajduje miejsce na nową generację Walkmana. Tym razem pokazano dwa modele: NW-WM1ZM3 oraz NW-WM1AM3. Oba są dedykowane miłośnikom muzyki i audiofilom.

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Walkman wraca do żywych - Sony wydaje dwa modele

Jak twierdzi Sony, seria WM1 została zaprojektowana tak, aby możliwie najwierniej oddawać zamierzenia artystów. W erze kompresji plików dźwiękowych i popularności słuchawek bezprzewodowych ma być to istotny wyróżnik marki. Japoński producent twierdzi, że zrobił wiele, aby jakość dźwięku w tych urządzeniach była możliwie najwyższa. Nowe Walkmany WM1 stawiają na czystość, przestrzenność i dynamikę - nawet przy wyższych poziomach głośności.

Co wyróżnia urządzenia? Przede wszystkim w środku znajdują się dwa duże kondensatory polimerowe. Połączono je również z ręcznie lutowanymi przewodami z miedzi beztlenowej (OFC). Producent chciał tym sposobem osiągnąć stabilniejsze zasilanie przy minimalnym poziomie zakłóceń.

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W nowych Walkmanach zastosowano większą cewkę z miedzi o wysokiej czystości, optymalizującą symetryczny sygnał wyjściowy ze wzmacniacza cyfrowego. Przewód ma zmniejszać opór oraz zniekształcenia, co poprawia czystość i szczegółowość. Istotny jest też frezowany blok z miedzi beztlenowej, który osłania sekcję cyfrową. Ten element ogranicza szumy i ponownie - poprawia przejrzystość oraz precyzję dźwięku. Przynajmniej tak twierdzi Sony.

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Urządzenia wyświetlają treści na 5,5-calowych ekranach LCD TFT pracujących w rozdzielczości FullHD. Sprzęt działa pod kontrolą Androida 16, obsługuje WiFi 6E, Bluetooth 5.4 oraz oferuje wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm i symetryczne 4,4 mm. Bateria ma wytrzymać ok. 30-40 godz. pracy na jednym ładowaniu w zależności od odtwarzanych treści.

Na pokładzie znajduje się też DSD Remastering Engine - technologia, która ma nadawać brzmieniu charakter zbliżony do analogowego.

Ceny? Godne sprzętu dla audiofila

Audiofile lubią przepłacać za sprzęt, szczególnie wydając dziesiątki tysięcy na kable. Sony w nowych Walkmanach również się ceni, ale nie kosi swoich fanów. Ceny wyglądają następująco:

Sony NW-WM1AM3 (128 GB) - 10 999 zł;

Sony NW-WM1ZM3 (256 GB) - 21 499 zł.

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Urządzenia poza dostępną pamięcią różnią się zastosowanymi materiałami: tańszy model jest wykonany z aluminium, a droższy z pozłacanej miedzi beztlenowej ze śrubami pokrytymi specjalną powłoką o niskiej rezystancji. Dzięki temu jakość dźwięku ma być najlepsza.

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