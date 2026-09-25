Bierzesz kontroler PlayStation i przykładasz kartę. Tak będziesz kupować gry

Ostatnimi czasy Sony podjęło historyczną decyzję o zakończeniu produkcji fizycznych wydań gier na konsole PlayStation. Od 2028 r. żadna wydawana gra nie pojawi się na płycie. Zamiast tego firma chce skupić się w pełni na cyfrowej dystrybucji. W tym celu złożyła również patent ułatwiający kupowanie cyfrowych treści bez użycia gotówki.

Przykładasz kartę do kontrolera i zapłacone - tego chce Sony

Sony złożyło patent dotyczący technologii umożliwiającej zamianę kontrolera do konsoli PlayStation w czytnik kart płatniczych. Według producenta rozwiązanie ma dotyczyć "technik, które odnoszą się do poprawy wydajności systemu gier wideo".

Producent sugeruje, że obecny proces kupowania cyfrowej zawartości jest skomplikowany i wymaga wykonania kilku kroków: od zalogowania się na konto, przez ustawienie i skonfigurowanie preferowanej metody płatności, po skorzystanie z telefonu lub innego urządzenia w celu jej potwierdzenia.

Aby rozwiązać ten "problem", Sony proponuje zatem coś prostszego w obsłudze: kontroler wyposażony w odpowiednie komponenty umożliwiające działanie jako czytnik kart płatniczych, podobny do tych, które znamy ze sklepów.

Grafika patentowa przedstawiająca działanie technologii

Dziś, gdy chcemy kupić grę lub chociażby inną płatną zawartość dodatkową na konsolę, wchodzimy do sklepu PlayStation i musimy przejść przez jakże skomplikowany proces cyfrowej płatności. Polacy mają do dyspozycji kilka metod, takich jak karty płatnicze, PayPal, Paysafecard czy od niedawna Apple Pay. Następnie trzeba potwierdzić płatność i gotowe. Bardzo skomplikowane. Zdecydowana większość osób nie jest w stanie sobie z tym poradzić.

Sony jednak najwyraźniej chce sprawić, aby gracze mogli kupować gry jeszcze prościej. Wyobrażacie sobie, że po kliknięciu "Kup" w sklepie PlayStation Store na ekranie pokazuje się komunikat, aby przyłożyć kartę płatniczą do kontrolera? Brzmi szalenie, ale z pewnością wpłynęłoby to na uproszczenie procesu zakupów, ułatwiając użytkownikom częstsze wydawanie pieniędzy na cyfrowe gry i zawartość.

Taka technologia to realne zagrożenie

Już widzę, jak dzieci chętnie prosiłyby rodziców o karty płatnicze, aby tylko móc zakupić nową gierkę lub punkty do Robloxa. Nie byłoby tu potrzeby konfiguracji karty płatniczej, podawania kodu CVV, danych właściciela czy daty ważności. Zamiast tego wystarczyłoby proste przyłożenie karty do kontrolera.

Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale jego wdrożenie mogłoby być wyjątkowo niebezpieczne dla portfeli rodziców i osób, które mają problem z zarządzaniem pieniędzmi. Oczywiście wciąż jest to tylko patent. Sony oraz inni giganci technologiczni każdego roku składają ich setki, jak nie tysiące. Zdecydowana większość z nich nigdy nie jest zamieniana w użyteczną technologię. Oby ta nigdy nie trafiła na światło dzienne.

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