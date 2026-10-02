Galaxy Tag 3 dogadał się z Apple'em. Jeden lokalizator do Samsunga i iPhone'a
Samsung wprowadził na rynek nowy lokalizator. Galaxy Tag 3 to o tyle interesujący sprzęt, że oprócz telefonów Samsunga wspiera również iPhone’y.
Lokalizatory Bluetooth to niezwykle przydatne gadżety, od których nierzadko zależy, czy odzyskamy zagubione klucze lub torbę. Najnowsza wersja urządzenia staje się jeszcze bardziej zaawansowana i pod wieloma względami do złudzenia przypomina kultowego AirTaga od Apple’a.
Samsung Galaxy SmartTag 3: mały, ale wariat
Galaxy SmartTag 3. generacji stawia przede wszystkim na mniejsze gabaryty - jego obudowa jest o 35 proc. mniejsza, a masa o 33 proc. niższa w porównaniu z poprzednikiem. Dzięki temu łatwiej przypniemy go do kluczy, mniejszych toreb czy obroży dla zwierząt. Lokalizator został wyposażony w aluminiowy przycisk, natomiast etui z brelokiem trzeba dokupić osobno.
Najważniejsza w tego typu akcesoriach pozostaje precyzja namierzania. Sprzęt nie posiada modułu GPS ani łączności komórkowej - zamiast tego bazuje na najnowszej technologii Bluetooth 6.0. W urządzeniu zastosowano też technologię Compass View, która pozwala na określanie odległości i kierunku nawet z 60 metrów - w poprzedniej generacji było to zaledwie 30 metrów.
Lokalizator obsługuje też łączność UWB, która przejmuje pałeczkę przy mniejszych odległościach. Technologia jest w stanie ujawnić położenie z dokładnością do kilkunastu centymetrów.
Dzięki temu, że całość bazuje na Bluetooth, SmartTag 3 działa do 550 dni przy standardowym użytkowaniu. W trybie oszczędzania energii można uzyskać do 790 dni. Czyli od ok. 1,5 do ponad dwóch lat.
Lokalizator Samsunga wspiera też nową funkcję powiadomienia o miejscu. Użytkownik może zdefiniować obszar (np. domu lub miejsca pracy) i jeśli zostawi się urządzenie poza nim, na telefon przyjdzie powiadomienie o zostawionym przedmiocie. Albo jeśli np. pies z lokalizatorem przypiętym do obroży opuści ogród. Możliwości jest sporo.
Galaxy SmartTag 3 obsługuje również iPhone’y
Zdecydowanie najciekawszą cechą SmartTaga 3 jest to, że lokalizator obsługuje iPhone’y. Sprzęt współpracuje z systemem iOS, w którym obsługuje podstawowe funkcje wyszukiwania i udostępniania na różnych platformach. Na urządzeniach Apple’a jednak nie będą działać wszystkie opcje lokalizatora - brakuje m.in. precyzyjnej nawigacji do 60 metrów z kompasem.
Prawdopodobnie do obsługi będzie potrzebna aplikacja SmartThings na iPhone’y.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.