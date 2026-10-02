Galaxy Tag 3 dogadał się z Apple'em. Jeden lokalizator do Samsunga i iPhone'a

Lokalizatory Bluetooth to niezwykle przydatne gadżety, od których nierzadko zależy, czy odzyskamy zagubione klucze lub torbę. Najnowsza wersja urządzenia staje się jeszcze bardziej zaawansowana i pod wieloma względami do złudzenia przypomina kultowego AirTaga od Apple’a.

Samsung Galaxy SmartTag 3: mały, ale wariat

Galaxy SmartTag 3. generacji stawia przede wszystkim na mniejsze gabaryty - jego obudowa jest o 35 proc. mniejsza, a masa o 33 proc. niższa w porównaniu z poprzednikiem. Dzięki temu łatwiej przypniemy go do kluczy, mniejszych toreb czy obroży dla zwierząt. Lokalizator został wyposażony w aluminiowy przycisk, natomiast etui z brelokiem trzeba dokupić osobno.

Najważniejsza w tego typu akcesoriach pozostaje precyzja namierzania. Sprzęt nie posiada modułu GPS ani łączności komórkowej - zamiast tego bazuje na najnowszej technologii Bluetooth 6.0. W urządzeniu zastosowano też technologię Compass View, która pozwala na określanie odległości i kierunku nawet z 60 metrów - w poprzedniej generacji było to zaledwie 30 metrów.

Lokalizator obsługuje też łączność UWB, która przejmuje pałeczkę przy mniejszych odległościach. Technologia jest w stanie ujawnić położenie z dokładnością do kilkunastu centymetrów.

Dzięki temu, że całość bazuje na Bluetooth, SmartTag 3 działa do 550 dni przy standardowym użytkowaniu. W trybie oszczędzania energii można uzyskać do 790 dni. Czyli od ok. 1,5 do ponad dwóch lat.

Lokalizator Samsunga wspiera też nową funkcję powiadomienia o miejscu. Użytkownik może zdefiniować obszar (np. domu lub miejsca pracy) i jeśli zostawi się urządzenie poza nim, na telefon przyjdzie powiadomienie o zostawionym przedmiocie. Albo jeśli np. pies z lokalizatorem przypiętym do obroży opuści ogród. Możliwości jest sporo.

Galaxy SmartTag 3 obsługuje również iPhone’y

Zdecydowanie najciekawszą cechą SmartTaga 3 jest to, że lokalizator obsługuje iPhone’y. Sprzęt współpracuje z systemem iOS, w którym obsługuje podstawowe funkcje wyszukiwania i udostępniania na różnych platformach. Na urządzeniach Apple’a jednak nie będą działać wszystkie opcje lokalizatora - brakuje m.in. precyzyjnej nawigacji do 60 metrów z kompasem.

Prawdopodobnie do obsługi będzie potrzebna aplikacja SmartThings na iPhone’y.

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