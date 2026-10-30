Polska w europejskiej czołówce. Płacimy więcej niż reszta 

Takich sukcesów raczej sobie nie życzymy. Zwykle drugie miejsce to powód do radości, w tym przypadku nikt piersi po medal wystawiać nie będzie.

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Jak informuje PAP, powołując się na dane Eurostatu, Polska znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu siły nabywczej mieszkańców.

Kto ma gorzej? Tylko Rumunia. Według danych Eurostatu, cena energii w Polsce wyniosła 41,1 PPS na 100 kWh, ustępując Rumunii (46,9 PPS).

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Jak wynika ze statystyk, średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w całej Unii spadła w pierwszej połowie 2026 r. o 2,2 proc. - z 0,29 euro za kWh w drugim półroczu 2025 r. do 0,28 euro.

W ujęciu nominalnym najwyższe ceny energii dla gospodarstw domowych odnotowano w Irlandii (0,39 euro za kWh), a następnie w Niemczech i Belgii (po 0,36 euro za kWh). Najniższe ceny obowiązywały na Węgrzech (0,11 euro za kWh) oraz na Malcie i w Bułgarii (po 0,13 euro za kWh) - informuje PAP Biznes.

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W porównaniu z pierwszą połową 2025 r., największe wzrosty cen energii odnotowano w Rumunii (+51,6 proc.), Irlandii (+19,8 proc.) i Finlandii (+18,4 proc.). Najbardziej ze spadków mogą cieszyć się w Danii (-31,7 proc.) oraz Luksemburgu (-24,1 proc.).

To nie pierwszy raz, kiedy Polska znalazła się w niechlubnej europejskiej czołówce. Na szczycie zaczynamy się urządzać

- Polska, z powodu drogiego prądu z węgla, od lat jest wśród najdroższych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Do tego dochodzą podatki, opłaty, koszty sieciowe. W rezultacie, w porównaniu do zarobków, polskie rodziny płacą za prąd więcej niż w innych krajach – komentował w rozmowie ze SmogLab dr Paweł Czyżak , dyrektor programu europejskiego w think-tanku energetycznym Ember, gdy spłynęły wyniki za drugą połowę 2025 r.

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Jak wskazywał wówczas Fryderyk Karp, analityk z Fundacji Instrat, ranking z użyciem PPS lepiej pokazuje, w których krajach prąd stanowi większe obciążenie dla budżetu domowego.

Tymczasem prognozy na 2027 nie nastrajają optymistycznie

Z niedawnych szacunków wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe może zapłacić w przyszłym roku nawet o 200 zł rocznie więcej. Ratunkiem byłoby uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale na to się raczej nie zanosi.

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Pewnym pocieszeniem może być fakt, że podwyżki pewne jeszcze nie są. Analitycy wciąż zachowują ostrożność.

- Z dzisiejszych notowań wyciągałbym ostrożny wniosek: ryzyko dla 2027 roku jest obecnie raczej po stronie wzrostu komponentu energii niż jego dalszego spadku, ale na początku października jest za wcześnie, żeby przekładać 560 zł/MWh z TGE na konkretną cenę na rachunku - mówił na początku miesiąca Interii Biznes Jakub Sokołowski, ekonomista z Instytutu Badań Strukturalnych.

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