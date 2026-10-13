Jest porozumienie w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Pozostało ważne pytanie

Pierwsza się buduje, druga - jest w planach. Te jednak stają się coraz bardziej konkretne. Podpisane porozumienie określa podział zadań i zasady współpracy przy przygotowaniu inwestycji.

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Z umowy wynika, że Polskie Elektrownie Jądrowe będą inwestorem i koordynatorem projektu drugiej elektrowni jądrowej. Z kolei PGE odpowiadać będzie za analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii.

- Energetyka jądrowa ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Własne, stabilne źródła energii wzmacniają odporność Polski na kryzysy i zmniejszają zależność od zewnętrznych dostawców. Dlatego pracujemy nie tylko nad pierwszą, ale także drugą elektrownią jądrową. To inwestycja w suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo Polaków i długofalowy rozwój gospodarczy kraju. Chcemy, aby na realizacji tego programu korzystały nasze przedsiębiorstwa, pracownicy i krajowy przemysł. Dlatego już na etapie przygotowania inwestycji stawiamy na współpracę i rozwój kompetencji polskich firm - przekazał minister energii Miłosz Motyka.

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Wiceminister Energii i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział z kolei, że teraz przed nami analizy lokalizacji, studia wykonalności i wybór technologii.

- Chcemy przeprowadzić ten proces w sposób konkurencyjny, tak aby wypracować korzystne warunki realizacji inwestycji, uwzględniające nie tylko technologię, ale również finansowanie i długofalową współpracę strategiczną - podkreślił.

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Jak zauważył Marek Woszczyk, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, osoby odpowiedzialne za budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej już są w lepszym położeniu, bo posiadają doświadczenie związane z pracami nad pierwszą, powstającą.

Wiemy, jak prowadzić procesy administracyjne, organizować dialog z partnerami i przygotowywać do realizacji projekt takiej skali. Dzisiejsze porozumienie daje nam jasny podział ról i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: konsekwentnym osiąganiu kolejnych kamieni milowych. Jednocześnie widzimy istotną rolę PGE i finalizujemy wspólnie rozwiązania kontraktowe i organizacyjne, które pozwolą obu spółkom skutecznie realizować ten strategiczny dla kraju projekt - stwierdził.

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Podkreślono, że PEJ odpowiadają za przygotowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, powstającej w gminie Choczewo. Doświadczenie w przygotowaniu projektów jądrowych ma także PGE, w której Grupie działa spółka PGE Energia Jądrowa. Jak dodano, współpraca pomiędzy stronami zapewni efektywne wykorzystanie zasobów i doświadczenia obu spółek oraz usprawni przygotowanie inwestycji - również dzięki odpowiedniej koordynacji działań na poziomie administracji rządowej.

Obecnie trwa dialog konkurencyjny, który wyłoni dostawcę technologii i partnera dla projektu. Uczestniczą w nim podmioty reprezentujące Stany Zjednoczone, Francję i Kanadę. "Istotnym elementem tego procesu będzie przygotowanie przez dostawców wstępnych studiów wykonalności dla elektrowni w oferowanych technologiach" - wyjaśnia PEJ.

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Podobnie jak w przypadku pierwszej, tak i przy drugiej rozważana jest "sprawdzona technologia" wielkoskalowych reaktorów wodnych generacji III+.

Z harmonogramu wynika, że na przyszły rok zaplanowano wybór partnera strategicznego i technologii. Budowa ma rozpocząć się ok. 2032 r., a ok. 2040 r. powinno dojść do uruchomienia pierwszego bloku energetycznego.

Gdzie stanie druga polska elektrownia jądrowa?

W grze jest Bełchatów i Konin. W obu regionach strony są przekonane o zaletach własnych lokalizacji i przewag nad konkurentem. PEJ przypomina, że ostateczna decyzja zostanie podjęta "po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz, które pozwolą potwierdzić możliwość realizacji inwestycji".

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Na początku października przedstawiciele ambasady Francji i francuskiej spółki jądrowej EDF gościli w Wielkopolsce Wschodniej. "Na razie nie widać minusów konińskiej lokalizacji" - mówił cytowany przez Radio Poznań dyrektor generalny przedstawicielstwa EDF w Polsce Thierry Deschaux, dodając jednak, że nie zebrano wszystkich danych. Podkreślono również, że to rząd zdecyduje.

I w Bełchatowie nikt nie siedzi z założonymi rękami, czekając na decyzje. Niedawno starosta bełchatowski Jacek Zatorski na wniosek Kopalni Bełchatów wydał decyzję określającą sposób rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Pola Bełchatów. Chodzi o "powstanie potężnego, bezpiecznego zbiornika wodnego o powierzchni aż 1556 ha". Ma to być historyczny krok dla przyszłości regionu nie tylko ze względu na stworzenie ogromnego sztucznego jeziora.

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Powstały akwen wodny stanie się w przyszłości kluczowym zapleczem dla planowanej w naszym regionie bezpiecznej energetyki jądrowej (zarówno wielkoskalowej, jak i technologii SMR). Będzie on zapewniał niezbędne zasoby dla systemów chłodzenia reaktorów - zapowiadano na stronie powiatu.

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Już wcześniej sugerowano, że o lokalizacji drugiej polskiej elektrowni jądrowej zadecyduje woda. My też mamy jej w nadmiarze, dodaje Konin, zwracając uwagę na liczne jeziora w okolicach miasta.

Zdjęcie główne: Damian Lugowski / Shutterstock.com

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