ChatGPT zyskał dostęp do kart w Chrome. Odwali za ciebie nudną robotę

Przeglądarka ChatGPT Atlas może i poszła do piachu, ale jego funkcje wciąż żyją - a to poprzez wtyczkę ChataGPT do Google Chrome. OpenAI ogłosił dziś rozszerzenie możliwości swojego dodatku, dzięki któremu chatbot może korzystać z informacji dostępnych na otwartych kartach przeglądarki. Aktualizacja przynosi też zmiany w panelu bocznym, gdzie użytkownicy mogą korzystać z historii rozmów oraz funkcji wykonywania zadań bez opuszczania aktualnie przeglądanej strony.

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OpenAI ulepsza wtyczkę ChatGPT do Chrome

Nowe możliwości różnią się w zależności od wybranego trybu pracy ChatGPT. W trybie Chat chatbot może analizować zawartość otwartych kart i wykorzystywać znalezione w nich informacje do przygotowywania odpowiedzi. Użytkownik może poprosić go na przykład o porównanie kilku produktów oglądanych na różnych stronach, zestawienie ich cen i najważniejszych funkcji czy zebranie danych o usługach oferowanych przez poszczególnych wykonawców.

OpenAI pokazało działanie tej funkcji na przykładzie trzech kart zawierających oferty sof. ChatGPT otrzymuje polecenie porównania produktów, a następnie wykorzystuje informacje z otwartych stron do przygotowania zestawienia. Podobne rozwiązanie może przydać się podczas zakupów, wyszukiwania usług czy porównywania ofert dostępnych w internecie.

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ChatGPT może też wykonywać zadania w Chrome

Większe możliwości otrzymuje również tryb Work. W tym przypadku ChatGPT nie ogranicza się do odczytywania informacji z otwartych kart, lecz może także sterować przeglądarką i wykonywać określone czynności. OpenAI wymienia między innymi wysyłanie wiadomości, wypełnianie formularzy, pobieranie plików oraz porządkowanie otwartych kart i grupowanie ich tematycznie.

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Firma przedstawiła kilka przykładowych zastosowań nowej funkcji. ChatGPT może wykorzystać informacje z dokumentu dotyczącego wydarzenia do uzupełnienia formularza rejestracyjnego, zatrzymując się przed jego wysłaniem. Może również zebrać dane o dostawcach z kilku kart i przygotować arkusz porównawczy uwzględniający ceny, najważniejsze cechy oraz odnośniki do źródeł.

Inny scenariusz zakłada analizę ofert firm remontowych, wybór najlepiej dopasowanej usługi i przygotowanie wiadomości e-mail do wybranego wykonawcy. Chatbot może także pomóc w uzupełnieniu formularza przed wizytą u dentysty, a następnie dodać termin spotkania do kalendarza służbowego i prywatnego.

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Zakres dostępnych działań zależy od rodzaju zadania i udostępnionych narzędzi. Przedstawione przykłady pokazują, że OpenAI rozwija rozszerzenie w kierunku asystenta zdolnego nie tylko do wyszukiwania i analizowania informacji, ale również do wykonywania poleceń w przeglądarce.

ChatGPT w panelu bocznym z pełną historią rozmów

Aktualizacja obejmuje również panel boczny ChatGPT w Chrome. OpenAI udostępnia w nim pełne możliwości chatbota, w tym dostęp do całej historii rozmów. Użytkownik może prowadzić konwersację w trybie Chat lub korzystać z trybu Work, jednocześnie przeglądając wybraną stronę internetową.

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Rozwiązanie pozwala pracować z ChatGPT bez konieczności przechodzenia między kartą z witryną a osobną stroną lub aplikacją chatbota. Podczas czytania artykułu można więc zadawać pytania dotyczące jego treści, a przy porównywaniu ofert zlecać analizę danych dostępnych na innych otwartych stronach.

Nowe funkcje przypominają rozwiązania rozwijane przez Google w przeglądarce Chrome, w tym możliwości automatycznego wykonywania zadań z wykorzystaniem Gemini. W obu przypadkach sztuczna inteligencja ma pomagać użytkownikom w realizacji wieloetapowych poleceń bez konieczności ręcznego przechodzenia przez wszystkie czynności.

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Wtyczkę ChatGPT dla Google Chrome możesz pobrać z Chrome Web Store.

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