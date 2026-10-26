Nie dajmy sobie odebrać zmiany czasu. Za dużo byśmy stracili

"Po co nam, do diaska, ta zmiana czasu?" - nie mam statystyk na ten temat, ale podejrzewam, że w wielu domach podobne pytanie zostało zadane w minioną niedzielę przez tak wielu ludzi. I będzie jeszcze powtarzane wielokrotnie w nadchodzących dniach. Z każdym kolejnym razem wypowiadane bądź pomyślane będzie z większą złością i rozgoryczeniem, szczególnie tuż po tym, gdy mówiący te pełne żalu słowa zerknie na zegarek i nic nie będzie mu się zgadzać. Jak to, 15:30 i już ciemno? I tak do wiosny? W końcu przekleństwa zanikną, kiedy każdy pogodzi się z mrokiem. Pogodzi? Nie, to nie takie łatwe, wręcz niemożliwe. Prędzej: zaakceptuje, ale nie zapomni wyrządzonej krzywdy, oj nie.

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I ja byłem kiedyś tym, który z pretensjami zerkał w stronę zegara. Przeszedłem wszystkie fazy, by w końcu umościć się w skromnym gronie entuzjastów zmiany czasu. Najbardziej podobał mi się etap nie krytyka, a raczej - sceptyka. Byłem wówczas przekonany, że zmiana czasu może się odbywać albo może się nie odbywać, to nieistotne. Idźcie mi z tym starym problemem, istniejącym wyłącznie w waszych głowach. Tak, tak, w głowach, a nie realnie.

Byłem pewien, że owszem, kiedyś można było odczuwać skutki, ale człowiek nowoczesny, z pomocą technologii, pokonał i tę barierę. W swojej błogiej naiwności wierzyłem, że zmiana czasu mnie nie rusza - wskazówki skaczą raz w tę, raz w drugą stronę, ale dzieje się to poza mną. Wstaję w niedzielę, widzę, że jest 10:00, to znaczy, że jest 10:00 i tyle - co mnie obchodzi, jaka była wczoraj, tydzień wcześniej, a jaka będzie za kilka miesięcy, kiedy ta cała wasza wydumana zmiana czasu powróci. Powróci, a ja znowu jej nie zauważę!

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Zmiana czasu mnie pokonała

Zburzyła wiarę w to, że skoro odbywa się w locie, automatycznie, a człowiek już nie przestawia zegarków, nie męczy się, nie przeżywa tego fizycznie, tylko robią to za niego komputery, telefony, telewizory i inne sprzęty, to zmiana czasu istnieje tylko teoretycznie. Mogłem jej nie zauważać, nie chcieć jej widzieć, ale ją, co gorsza, w końcu poczułem. Zdałem sobie wreszcie sprawę, że i na mnie ona wpływa. Źle spałem, byłem nieswój, potrzebowałem czasu, by wrócić na właściwe tory - z roku na rok ten okres adaptacji się wydłużał. Aż w końcu nie zamierzałem udawać i pokłoniłem się zmianie czasu. Przegrałem.

Oto więc powód pierwszy, aby docenić zmianę czasu. Wydawać by się mogło, że jest na straconej pozycji, jej znaczenie będzie maleć, aż w końcu zapomnimy, że coś takiego istnieje; jedynie najbardziej sentymentalni będą pamiętać, kiedy w kalendarzu jest jej moment. Po reszcie to spłynie. A tu nic z tego - może nie musisz przesuwać wskazówek, grzebać w ustawieniach, ale i tak organizmu nie oszukasz. Nie bądź naiwny, człowieku nowoczesny!

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Zmiana czasu potrzebowała czasu, aby mnie złamać. Każdą kolejną odczuwałem coraz gorzej. Zwykle jednak skutki czułem po. W tym roku nowość: przed.

W moim domu, kiedy tradycyjnych zegarów było kiedyś więcej, część z nich przestawiano wcześniej. Te najważniejsze, w dużym pokoju czy łazience, zawczasu modyfikowano w sobotę, aby w niedzielę mieć już mniej roboty, a przy okazji nie być zaskoczonym i nie wiedzieć, która jest właściwie godzina, kiedy człowiek się zbudzi. Oczywiście efekt był odwrotny od zamierzonego, bo dom był podzielony strefami czasowymi i nie wiadomo, gdzie pokazuje się porę na nowe, a gdzie na stare.

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W tym roku poczułem się jak ten zegar, którego wskazówki na wszelki wypadek przesunięto wcześniej. Zauważyłem, że już tydzień temu zacząłem przeliczać. Oho, za tydzień o tej porze, myślałem, będzie w zasadzie ciemno. Za cztery dni będzie nie 22:00, a 21:00. I tak dalej, i tak dalej. Odliczałem, wyprzedzałem czas. To jednak wcale nie oznacza, że zmianę czasu przeżyłem lepiej, bo już wcześniej się do niej dostosowałem. Zmiana była tylko w mojej głowie, bo 16:00 dalej była 16:00, wstawałem jak zwykle, kończyłem pracę jak inni. Szykowałem się na zmianę czasu, ale to nie wystarczy, by się do niej przygotować. To chyba też jakaś cenna lekcja: będzie co ma być, więc nie ma sensu być takim hop do przodu.

Widziałem jednak, że nie tylko ja tak miałem. Zmiana czasu nadeszła wcześniej w memach, filmikach na TikToku - jakbyśmy wszyscy nie tylko przeczuwali, że zaraz nastąpi kulminacyjny moment - co było oczywiste, bo znamy się kalendarzu - ale wreszcie chcieli przeżyć to właściwie. Może to też dlatego, że zrozumieliśmy, jak bardzo potrzebna jest ta chwila graniczna, odcięcia grubą kreską lata i przystąpienie w strefę mroku.

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Dziś niewiele jest takich chwil

Częściej można założyć, że czas nie istnieje. Noc nie jest czasem odpoczynku, może być dalej okresem rozrywki, pracy, a nawet zakupów - nie tylko internetowych, bo i nad ranem odbierzemy paczkę z automatu, coraz częściej odwiedzimy dyskont, a w automacie kupimy pizzę, kebab, pierogi, ziemniaki czy inne wymysły, kiedyś niedostępne, dziś dostępne na wyciągnięcie ręki zawsze. Znicze w sklepach pojawiły się we wrześniu, w Gdańsku świąteczna choinka została postawiona.

I teraz: bach! Wraz ze zmianą czasu przychodzi otrzeźwienie. Od niej uciec się nie da, musi nadejść i musi wszystko przetasować. Zmiana czasu nie chce się dostosować, to ona tego wymaga. Jedna z niewielu rzeczy tak przewidywalnych, tak dobrze znanych, tak... normalnych. Ot, z 3:00 na 2:00, a nie z grudnia na październik, jak w przypadku choinki z Gdańska.

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I nagle się okazuje, że wszyscy właściwie jesteśmy tacy sami

Zachowujemy się identycznie - podchodząc do okna, jesteśmy zdziwieni, że już ciemno. Z takim samym zaskoczeniem patrzymy na stare zegarki, które nie przestawiły się same. Przeliczamy, żartujemy do siebie, że na stare byłaby ta i ta. Pocieszamy się: byle do przesilenia zimowego, potem dzień będzie się robił dłuższy. Przez resztę roku tyle może nas dzielić, a przy zmianie czasu mamy dowód, że bywamy tak bardzo do siebie podobni. Reagujemy tak samo, narzekamy na to samo. Łączymy się w bólu: bo źle śpimy, jesteśmy nieswoi, czujemy się oszukani i zdradzeni. Może - tu wiem, że przesadzam, ale chcę w to wierzyć! - łatwiej zrozumieć pewne humory, bo wiemy, że wraz ze zmianą czasu weszliśmy w niełatwy okres.

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Co więcej, raczej wszyscy się zgadzają co do tego, kto jest temu winny. Zwykle te uczucia pełne rozgoryczenia wysyłane pod adresem polityków towarzyszą tylko części; ta druga połowa musi chwalić ludzi ze swojego obozu, a pomstować na tych drugich. Tu mamy prawo mieć pretensję wszyscy, wszak obiecano nam zmianę czasu i co? Oczywiście nic się nie zmienia!

Choć, co niepokojące, chyba i tu twarda skała zaczyna pękać. Tylko 6 na 10 Polaków domaga się jej zniesienia, jak wynika z najnowszych badań Huawei CBG Polska. 18 proc. respondentów jest przeciwko (mówiłem, że to nieliczne grono), a 21 proc. nie ma zdania. Albo po prostu są takimi sceptykami, jak ja dawniej: "a co nas to obchodzi, przecież nas to nie rusza". Do czasu, moi drodzy, do czasu.

Tylko 6 na 10? Przecież to całkiem sporo!

Na pierwszy rzut oka może i tak.

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Tyle że jeszcze kilka lat temu "zdecydowana większość dorosłych Polaków" (78,3 proc. - dane z ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2018 roku i 79,2 proc. - dane z ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2019 roku) była przeciwko zmianie czasu. Dziś domagający się likwidacji nadal stanowią większość, ale wygląda na to, że banda jest przetrzebiona.

Patrzę na to z obawą. Hola, hola - powiecie. Martwisz się, a sam zdradziłeś obóz likwidatorów zmiany czasu!

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Jestem hipokrytą, to prawda. Ale wolałbym, żebyśmy przechodzili na drugą stronę powoli, dyskretnie, bez pośpiechu, aby móc dalej pielęgnować wspólny front przeciwko zmianie czasu, jednej z niewielu rzeczy tak łączącej!

Tak, wychodzi na to, że jestem kimś w rodzaju podwójnego agenta. Zmianę czasu doceniam nie ze względu na jej korzyści, magiczne efekty czy z czystej złośliwości - a niech się ludzie męczą. Lubię ją właśnie dlatego, że nagle wszyscy przemawiają jednym głosem, w podobny sposób odczuwają skutki tego samego dzieła. Ach, gdyby tylko częściej ludzie zrozumieli, że w wielu sprawach tak naprawdę stoją po tej samej stronie.

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Zmiana czasu potrzebna jest pewnie też politykom. To wielki wróg. Męczymy się, pogrążamy w mroku. Czas z tym skończyć! Ileż można! I będą obiecywać, dawać nadzieję, wyznaczać terminy - teraz jeszcze nie, w przyszłym chyba też nie pójdzie, ale już za pięć lat się spotkamy i pogadamy. Potem przychodzi czas decyzji i zmiana czasu znowu ucieka katowi spod topora.

Śmieszne są te obietnice, bo już na starcie wiadomo, że nic z tego nie będzie. Można jednak poudawać, poemocjonować się, mieć nadzieję. Farsa, ale z perspektywy wielu dzisiejszych światowych problemów tak niepoważna, tak głupkowata, że aż urocza. Chciałoby się mieć tylko takie problemy. I raz na pół roku mamy, na dodatek większość się ze sobą zgadza. Jak miło.

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Jeszcze zabawniejsze są próby dogadania się. Skoro nie możemy zlikwidować zmiany czasu, to chociaż przestawiajmy zegarki nie o godzinę, a o pół godziny. Każda taka negocjacja pokazuje, jak bardzo chcielibyśmy mieć wpływ, jak bardzo pragniemy okiełznać niewygodną rzeczywistość. A czasami - nie da się.

No dobra, akurat to jest problem, który faktycznie łatwo można by rozwiązać. Ale z drugiej strony to piękny symbol! Jak nie zakombinujesz, to i tak wskazówki się przesuną. Co zrobisz jak nic nie zrobisz. Wszyscy jednak jedziemy na tym samym wózku.

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Może więc zamiast się siłować i próbować zatrzymać wskazówki, kiedy te uparcie chcą zmienić pozycję, lepiej to wszystko celebrować. Wyobraziłem sobie, że zmiana czasu ma miejsce nie w nocy z soboty na niedzielę, a np. w ostatni poniedziałek października. Pracodawcy by się pewnie ucieszyli, pracownicy zostaną dłużej w pracy, ale spokojnie, nie przemawiam w ich interesie! Moment cofnięcia zegarków obserwowany byłby jak zaćmienie słońca, jak spadające gwiazdy, jak zorza polarna - z radością i zachwytem. Wiwatowano by: oto mamy godzinę czasu więcej na rozmowy, spotkania, radość. Stanęłoby na godzinę nie 14 pociągów, a 500. Ile okazji do rozmów, wspólnego narzekania, debat, dzielenia się problemami i propozycjami, jak je rozwiązać.

Pomarzyć zawsze można, nawet nad absurdalnymi koncepcjami. Ale zauważcie, że coś takiego już się dzieje - kiedy wypowiadacie słowa "już ciemno?!" albo "na stare byłaby…". Robią tak teraz niemalże wszyscy, więc święto zmiany czasu już trwa!

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