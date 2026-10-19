Koniec ery 100 ml na Okęciu. Co za ulga na bramkach

Instalacja nowych skanerów bezpieczeństwa rozpoczęła się na warszawskim lotnisku Chopina wiosną. W maju informowano, że proces modernizacji będzie prowadzony etapami do grudnia br., tak aby zachować możliwość odprawy pasażerów.

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Już w połowie września warszawski port lotniczy donosił, że "cały projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem" i na pewno zostanie wykonany przed końcem tego roku. Wówczas potwierdzono także, że zamontowano już ponad połowę zaplanowanych do wymiany skanerów do kontroli bezpieczeństwa.

Dzięki skrupulatnie przygotowanemu i prowadzonemu procesowi modernizacji uniknęliśmy utrudnień związanych z wymianą całych linii kontroli kontroli bezpieczeństwa. Jednocześnie już dziś możemy odczuć, że najnowsze urządzenia znacznie poprawiły komfort i przepustowość naszych stref kontroli bezpieczeństwa - przekazano.

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Finisz szybciej niż sądzono

Dobrych wiadomości jest więcej. Jak informuje portal fly4free.pl, prace związane z montażem skanerów "bardzo przyspieszyły". Wiele wskazuje na to, że inwestycja zostanie zakończona znacznie wcześniej niż 20 grudnia 2026, jak planowano.

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Według informacji serwisu "wszystkie skanery zostaną zamontowane i dopuszczone do użytku już pod koniec listopada".

Oznacza to, że limit płynów będzie zniesiony na całym Okęciu niezależnie od tego, w której części lotniska przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa - czytamy.

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Dzięki skanerom możliwe będzie wzięcie na pokład płynów w pojemnikach do 2 litrów w bagażach podręcznych, a także pozostawienie elektroniki w bagażu podczas kontroli bezpieczeństwa.

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Podobne urządzenia instalowane lub planowane są w coraz większej liczbie polskich lotnisk.

Zdjęcie główne: Sorbis / Shutterstock.com

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