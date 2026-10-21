LOT tnie połączenia. WizzAir ocenia: naprawdę mają przechlapane

Trudny czas dla branży przewidywał niedawno Michael O'Leary, szef Ryanaira. "Ceny biletów będą wyższe. Gdy ceny ropy gwałtownie rosną, musimy przenieść ten koszt na pasażerów w postaci droższych biletów" - nie zamierzał mydlić oczu w rozmowie z money.pl.

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Wszystkie linie płacą wyższe rachunki za paliwo i będziemy przenosić to na pasażerów w postaci znacznie wyższych cen biletów. O ile wzrosną ceny w przyszłym roku? Nie wiemy. Ile wyniesie nasz rachunek za paliwo latem przyszłego roku? Nie wiemy - przyznawał Michael O'Leary.

Reperkusje odczuwa też rodzimy LOT. W zimowym rozkładzie lotów zabraknie m.in. połączeń z Krakowa do Madrytu, Rzymu i Barcelony. Ograniczona będzie też częstotliwość niektórych kursów.

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Analiza siatki połączeń wzięła pod uwagę wiele czynników decydujących o rentowności, a jednym z najważniejszych są obecne wysokie ceny paliwa. Ich wpływ na koszty przewoźnika, a co za tym idzie opłacalność lotów, jest znacznie większy niż jeszcze w lutym, kiedy koszt paliwa stanowił ok. 25 proc. wszystkich kosztów ponoszonych przez linie lotnicze. Dziś może to być nawet 40 proc. - wyjaśnił PAP rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Dobra wiadomość jest taka, że mowa o zawieszeniu do końca kwietnia. Ale czy wiosną przyszłego roku wszystko wróci do normy? Można tutaj zacytować szefa Ryanaira, który zwracał uwagę na wielką niepewność.

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LOT mimo wszystko wcale nie chce obniżać lotów. Dużą uwagę poświęca trasom międzykontynentalnym, Rzecznik przypomniał, że uruchomione zostało połączenie do Bangkoku, a z końcem marca wystartują loty do Hanoi. W przyszłym roku cztery nowe Dreamlinery nie tylko zostaną wykorzystane do zwiększenia częstotliwości lotów na obecnych trasach, ale też rozważane jest "zaoferowanie kolejnych".

Na sytuację LOT-u zwrócił uwagę prezes Wizz Air József Váradi w rozmowie z portalem WNP. Jego zdaniem polski przewoźnik ma wręcz "przechlapane" z powodu braku zabezpieczeń paliwowych. "Jest całkowicie wystawiony na ryzyko zmian cen paliwa. Przypuszczam, że ponosi z tego powodu ogromne straty" - wyznał właściciel węgierskiej linii.

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Na dodatek utrudnieniem mają być też starsze maszyny wykorzystywane na krótszych trasach.

A więc LOT ma starsze samoloty, które zużywają więcej paliwa, nie ma zabezpieczonych cen i musi kupować paliwo po cenach rynkowych. Do tego nie ma płynności finansowej. Naprawdę mają przechlapane - stwierdza Váradi.

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Szef Wizz Aira zasugerował, że w związku z trudną sytuacją na rynku LOT może liczyć na finansowe wsparcie od polskiego rządu.

Kiedy sytuacja się poprawi?

Podobnie jak szef Ryanair, tak i prezes Wizz Air József Váradi stwierdził, że wszystko zależy od wydarzeń na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z trojmiasto.pl zarządzający węgierską linią przewiduje, że drogie paliwo będzie ściągać sen z powiek przewoźnikom przez cały 2027 rok. Jednocześnie uspokoił podróżnych sugerując, że przynajmniej ci wybierający Wizz Air nie odczują nagłego szoku.

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Nie chcemy, aby klienci musieli mierzyć się z ogromnymi podwyżkami. Oczywiście nie jesteśmy całkowicie odporni na sytuację rynkową i również odczuwamy jej skutki. Staramy się jednak spowolnić i ograniczyć ich wpływ na pasażerów. Nie sądzę więc, aby klienci powinni spodziewać się gwałtownych, ogromnych podwyżek cen biletów z miesiąca na miesiąc - stwierdził.

Gwarancją tych obietnic ma być coraz to nowocześniejsza flota, która zużywa mniej paliwa, solidne zabezpieczenia paliwowe i płynność finansowa.

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Zauważmy jednak, że mowa tutaj o "gwałtownych, ogromnych podwyżkach". To wcale nie wyklucza drobniejszych, ale ciągle wzrostów.

Ryanair zapowiadając trudne przyszłoroczne lato sugerował, że w 2027 r. średnia cena biletu w Ryanair "będzie musiała wzrosnąć do poziomu 57–58 euro". W tym wyniosła ok. 50 euro. Nie jest to więc ogromny wzrost, ale jednak trzeba będzie zapłacić więcej.

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Zdjęcie główne: Kevin Piechota / Shutterstock

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