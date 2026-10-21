GTA 6 jeszcze nie wydano, a już bije rekordy. Liczby dają do myślenia

Strona internetowa zajmująca się badaniem rynku gier ujawniła szacowaną liczbę sprzedanych kopii GTA 6. Dane z 20 października sugerują, że na całym świecie gracze zakupili już miliony egzemplarzy. Każdego tygodnia kilkaset tysięcy osób składa zamówienie w przedsprzedaży.

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GTA 6 sprzedało się w przedsprzedaży w liczbie prawie 6,5 miliona egzemplarzy

Jak wynika z najnowszych informacji Sensor Tower, na dzień 20 października na całym świecie sprzedano ponad 6,45 mln egzemplarzy GTA 6 w przedsprzedaży. Liczba ta obejmuje jednak tylko cyfrowe wersje sprzedawane w sklepach PlayStation Store oraz Microsoft Store.

Raport nie zawiera natomiast liczby zamówień fizycznych wersji. Mimo że Rockstar Games zrezygnował z tworzenia gier na płytach (aby przygotować się na decyzję Sony o rezygnacji z fizycznych wydań od 2028 r.), wciąż sprzedaje pudełkowe wydania, w których znajdują się kody z opcją przypisania do konta. Te są dostępne w ofercie elektromarketów i innych sklepów z grami - kosztują tyle samo, co elektroniczna wersja, ale przynajmniej mamy pamiątkę w postaci opakowania.

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Zdecydowaną większość, bo aż 4,80 mln kopii, sprzedano na PlayStation 5 (w tym na model Pro). Pozostałe 1,66 mln przypada na Xbox Series X|S. Oznacza to, że konsola Sony cieszy się niemal trzykrotnie większą popularnością niż sprzęt Microsoftu.

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Każdego tygodnia na całym świecie gracze wykupują setki tysięcy egzemplarzy gry. Tylko od 13 do 20 października liczba zamówień w przedsprzedaży wzrosła o ponad 370 tys. (z wcześniejszych 6,08 mln zamówień). Serwis Sensor Tower szacuje, że sprzedaż 6,45 mln egzemplarzy pozwoliła firmie zarobić ok. 630 mln dolarów. W zamówieniach przedsprzedażowych znajdują się zarówno bazowe wersje gry (349 zł), jak i bogatsze wydania Ultimate Edition kosztujące 429 zł. Dyrektor generalny wydawcy gry, Take-Two w sierpniu ujawnił, że zdecydowana większość kupujących wybiera wariant Ultimate. Nie podał jednak dokładnych danych.

Po premierze sprzedaż powinna wystrzelić w kosmos

Poprzednia część, GTA 5, w przedsprzedaży rozeszła się w nakładzie ok. 7 mln egzemplarzy - mniej więcej po równo na Xboksie 360 i PS3. Biorąc pod uwagę, że powyższe dane nie obejmują pudełkowych egzemplarzy, można podejrzewać, że wynik poprzednika został już pobity. Możliwość składania zamówień przedpremierowych na GTA 6 uruchomiono w czerwcu i potrwa ona jeszcze niecały miesiąc, aż do 18 listopada. Do tego czasu liczba ta powinna znacząco wzrosnąć.

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Podejrzewam, że koszty produkcji GTA 6 zwrócą się jeszcze przed dniem premiery. Tytuł podobno kosztował ok. 1 mld dol. - niedawno zdementowano plotki, jakoby cały projekt miał wiązać się z wydatkiem na poziomie 1,5 mld dolarów.

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