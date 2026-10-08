Google zmienia tworzenie gier. Wystarczy krótka rozmowa z chatbotem

Google uruchomił nową, eksperymentalną platformę do tworzenia gier opartą na sztucznej inteligencji o nazwie Playground, która pozwala tworzyć gry bez konieczności posiadania umiejętności programowania czy rysowania - wystarczy opisać tekstowo grę. Celem platformy - zdaniem Google'a - jest "ułatwienie tworzenia gier i pobudzenie codziennej kreatywności".

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Google chce obniżyć próg wejścia do tworzenia gier. Tak działa Playground

Playground działa w przeglądarce i wykorzystuje interfejs konwersacyjny, za pomocą którego użytkownik może opisywać kolejne elementy projektowanej gry. Można zacząć od pustego projektu, skorzystać z gotowych promptów albo użyć wskazówek pomagających rozwinąć początkowy pomysł. Po wygenerowaniu gry można od razu ją uruchomić i sprawdzić działanie.

Rozmowa z AI może służyć również do dalszego modyfikowania projektu. Użytkownik może poprosić o zmianę fizyki, zasad rozgrywki, wyglądu postaci czy całego środowiska. Google podkreśla, że twórca zachowuje kontrolę nad kierunkiem rozwoju gry od pierwszego pomysłu aż po końcowe poprawki.

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Gotową produkcję można pozostawić prywatną albo udostępnić za pomocą linku. Gry mogą również trafić do galerii Playground Explore, gdzie inni użytkownicy będą mogli je uruchamiać. Wybrane gatunki mają obsługiwać rankingi oraz rozgrywkę wieloosobową.

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Google przygotował również mechanizmy społecznościowe. Użytkownicy z profilem Play Games mogą wybrać własny pseudonim, polubić gry, obserwować twórców i rywalizować o najwyższe miejsca w rankingach. Algorytm galerii ma wyróżniać gry na podstawie ocen graczy oraz aktywności związanej z ich uruchamianiem.

Platforma ma również mechanizmy mające ograniczać publikowanie niepożądanych treści. Każda gra opublikowana w galerii przechodzi kontrolę bezpieczeństwa zgodną z wytycznymi społeczności Google'a. Firma przewiduje również możliwość zgłaszania treści przez użytkowników.

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Za działanie Playground odpowiadają istniejące modele Google'a, w tym Gemini, Nano Banana i Lyria, połączone z przygotowanym przez firmę systemem obsługującym tworzenie gier. Google twierdzi, że rozwiązanie zostało udoskonalone na podstawie własnych gier oraz przeprowadzanych testów i ocen.

Google zapowiedział również współpracę z Unity, której efektem ma być integracja Playground z Unity Spark. Jest to rozwiązanie skierowane do twórców, którzy chcą wyjść poza możliwości prostego tworzenia gier za pomocą promptów. Unity Spark ma oferować bardziej zaawansowane mechaniki, grafikę 3D o wysokiej szczegółowości oraz możliwości silnika Unity.

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Koncepcja zakłada przejście od prostego pomysłu opisanego tekstem do bardziej rozbudowanego projektu. Gry stworzone za pomocą Unity Spark mają być później dostępne również dla użytkowników Playground. Zamknięte testy Unity Spark mają rozpocząć się w późniejszym terminie, a osoby zainteresowane udziałem mogą zapisać się na listę oczekujących.

Playground jest obecnie eksperymentem, który Google zamierza rozwijać wraz ze społecznością użytkowników, zbierając opinie i obserwując sposób korzystania z platformy.

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Playground jest dostępny bezpłatnie w ramach platformy Google Labs - środowiska testowego, gdzie Google udostępnia eksperymentalne funkcje i narzędzia. Google Labs jest dostępne jedynie w Stanach Zjednoczonych co oznacza, że póki co musimy obejść się smakiem Playground.

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