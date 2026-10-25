Chrome ostrzeże cię, zanim będzie za późno. Przeglądarka stała się mądrzejsza

Gigant technologiczny od lat stosuje mechanizm polegający na wyświetlaniu czerwonego ekranu blokującego dostęp do fałszywej lub oszukańczej strony internetowej. Każdy, kto chociaż raz kliknął link z nie do końca pewnego źródła, zapewne widział taki komunikat. Przeglądarka dotychczas blokowała jednak wyłącznie jednoznacznie niebezpieczne strony. Teraz będzie ostrzegać również przed tymi nieco mniej groźnymi.

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Google Chrome dokręca śrubę w wykrywaniu fałszywych stron internetowych

Google pochwalił się, że wdraża nowe metody obrony przed coraz szybciej ewoluującymi oszustwami internetowymi. Rozwiązanie polega na usprawnieniu dotychczasowej funkcji określanej jako Silniejsza ochrona, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania złośliwych witryn, pobieranych plików i rozszerzeń. System działa w czasie rzeczywistym.

Od teraz rozwiązanie będzie kategoryzować strony według dwóch poziomów ryzyka:

podejrzane - o możliwym ryzyku wyrządzenia szkody użytkownikowi;

niebezpieczne - o wysokim ryzyku wyrządzenia szkód.

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Dotychczas system obejmował tylko tę drugą grupę. Gdy użytkownik otworzył niebezpieczną stronę, na całym ekranie wyświetlał mu się komunikat na czerwonym tle z informacją o zablokowaniu dostępu ze względu na wykryte zagrożenie.

Ochrona przed złośliwymi stronami

Silniejsza ochrona w przeglądarce Google Chrome w dalszym ciągu będzie ostrzegać przed znanymi złośliwymi adresami - zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Dzięki aktualizacji Chrome wdraża jednak drugi stopień weryfikacji. Przeglądarka wyświetli ostrzeżenie o podejrzanej witrynie, gdy ta wykaże schematy zachowań kojarzone z internetowymi pułapkami.

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Nowa ochrona przed potencjalnie niebezpiecznymi stronami

W przypadku takich stron pojawi się mniejszy komunikat w postaci okna z informacją, że dana witryna wygląda na podejrzaną. Aby przypadkiem go nie przeoczyć, przeglądarka wyszarzy pozostałą część ekranu. Informacja pojawi się w widocznym miejscu - w wersji mobilnej jako okno na środku ekranu, a na komputerach tuż pod paskiem adresu. Użytkownik zachowa wybór: będzie mógł oznaczyć stronę jako bezpieczną lub ją opuścić, klikając "Wróć do bezpieczeństwa".

Silniejszą ochronę można włączyć w ustawieniach przeglądarki

Żeby skorzystać z dodatkowej ochrony, w pierwszej kolejności trzeba będzie aktywować odpowiednią opcję. W tym celu należy:

otworzyć Ustawienia;

wejść do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo;

zaznaczyć opcję Silniejsza ochrona (domyślnie ustawiona jest Standardowa ochrona).

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Google podaje, że z tego rozwiązania korzysta już ponad 1 mld użytkowników. W tym ja - to zawsze darmowa, dodatkowa warstwa ochrony w sieci.

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