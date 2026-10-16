Google włącza Polskę do systemu ostrzegania. Wystarczy telefon z Androidem

Dzięki temu systemowi użytkownicy telefonów z Androidem mogą otrzymywać powiadomienia o wykrytych wstrząsach, a w najbliższych miesiącach alerty zyskają dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

REKLAMA

Android ostrzeże przed trzęsieniem ziemi

System Android Earthquake Alerts wykorzystuje czujniki przyspieszenia wbudowane w smartfony do wykrywania charakterystycznych drgań gruntu. Urządzenia mogą działać jak niewielkie sejsmometry, a informacje z wielu telefonów są analizowane w celu ustalenia, czy doszło do trzęsienia ziemi. Google rozwija rozwiązanie od 2021 r. i informuje, że do tej pory wysłało ponad miliard alertów.

System ma szczególne znaczenie ze względu na czas potrzebny na reakcję. Nawet kilka sekund ostrzeżenia przed nadejściem silniejszych wstrząsów może dać użytkownikowi możliwość znalezienia bezpiecznego miejsca, odsunięcia się od okien lub osłonięcia głowy. Nie każde trzęsienie ziemi można jednak przewidzieć z wyprzedzeniem, a skuteczność alertu zależy m.in. od lokalizacji epicentrum, odległości od użytkownika i czasu wykrycia wstrząsów.

REKLAMA

Trzy rodzaje alertów na telefonach z Androidem

Google wyróżnia trzy poziomy ostrzeżeń, dostosowane do szacowanej intensywności wstrząsów. Każdy z nich ma pomóc użytkownikowi ocenić sytuację i zdecydować, jak zareagować.

Trzy typy ostrzeżeń o trzęsieniach ziemi

Pierwszy rodzaj powiadomienia, Be Aware ("Bądź uważny"), informuje o wykryciu trzęsienia ziemi, które może wywołać lekkie drgania w okolicy. Jest to podstawowe ostrzeżenie przekazujące informację o możliwym zagrożeniu.

REKLAMA

Drugi poziom, Be Ready ("Bądź gotowy"), dotyczy silniejszych wstrząsów i ma przygotować użytkownika do podjęcia odpowiednich działań. Google zapowiedziało rozbudowę tego alertu. W ciągu najbliższych miesięcy powiadomienie ma zawierać mapę obszaru, w którym wykryto drgania, szacowaną magnitudę trzęsienia ziemi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użytkownik otrzyma również przycisk umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji o zdarzeniu w miarę napływu kolejnych danych.

Najpoważniejszy alert, Take Action ("Działaj"), jest wyświetlany na całym ekranie w przypadku wykrycia wstrząsów o umiarkowanej lub dużej intensywności. Powiadomienie zawiera pilne zalecenia dotyczące ochrony przed zagrożeniem i ma skłonić użytkownika do natychmiastowej reakcji.

REKLAMA

Nowe elementy alertu Be Ready będą wdrażane stopniowo w nadchodzących miesiącach. Google nie podał dokładnej daty zakończenia aktualizacji.

Polska ma niewielką aktywność sejsmiczną, ale zagrożenie nie jest zerowe

Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkiej aktywności sejsmicznej. Trzęsienia ziemi zdarzają się jednak również na naszym terytorium, m.in. w rejonach związanych z działalnością górniczą oraz w niektórych obszarach górskich. Ryzyko wystąpienia wstrząsów naturalnych jest ograniczone w porównaniu z regionami położonymi na granicach aktywnych płyt tektonicznych, ale nie wynosi zero.

REKLAMA

Znaczenie systemu Google wykracza przy tym poza granice Polski. Polacy chętnie podróżują do państw, w których aktywność sejsmiczna jest znacznie większa. Należą do nich m.in. Grecja, Turcja, Włochy, Chorwacja, Albania i Hiszpania. Kraje te znajdują się wśród obszarów objętych systemem Android Earthquake Alerts, dzięki czemu użytkownicy zgodnych telefonów mogą korzystać z ostrzeżeń również podczas zagranicznych wyjazdów.

Koncern podkreśla, że alerty nie zastępują oficjalnych komunikatów służb ratunkowych ani lokalnych systemów ostrzegania. Ich zadaniem jest przekazanie dodatkowej informacji o wykrytych wstrząsach i umożliwienie szybszej reakcji.

Jak włączyć ostrzeżenia o trzęsieniach ziemi?

System jest dostępny na wybranych telefonach z Androidem. Aby sprawdzić jego ustawienia, należy otworzyć Ustawienia, przejść do sekcji Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe lub Lokalizacja - nazwy poszczególnych pozycji mogą różnić się w zależności od urządzenia - a następnie znaleźć opcję Alerty o trzęsieniach ziemi.

REKLAMA

Warto również sprawdzić, czy funkcja jest włączona oraz czy telefon ma dostęp do lokalizacji i połączenia z internetem. Dostępność i działanie ostrzeżeń mogą zależeć od urządzenia, regionu oraz warunków sieciowych.

Google nie wymaga instalowania osobnej aplikacji do korzystania z wbudowanego systemu. Samo otrzymanie alertu nie jest jednak gwarantowane przed każdym trzęsieniem ziemi, dlatego podczas podróży do obszarów sejsmicznie aktywnych należy także zapoznać się z informacjami od lokalnych służb.

Ładowanie...