Ekspres do kawy pobił rekord. Wysłał 1 TB danych w 10 dni

2 lata temu internet obiegła informacja o pralce LG, która wysyłała codziennie prawie 4 GB danych na serwery poza siecią domową. Urządzenie zyskało właśnie godnego następcę, bowiem pewien inteligentny ekspres do kawy w ciągu 10 dni wygenerował ponad 1 TB ruchu sieciowego. Właściciel odkrył problem dzięki systemowi monitorowania sieci i szybko odłączył urządzenie od internetu.

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Inteligentny ekspres do kawy wygenerował ponad 1000 GB ruchu w ciągu 10 dni

Chodzi o Keurig K-Supreme SMART Single Serve Coffee Maker. Zrzut ekranu z systemu Ubiquiti UniFi opublikowany przez użytkownika NomadsGalaxy pokazuje, że w ciągu 10 dni i 9 godzin ekspres pobrał 9,94 GB danych, natomiast licznik wysłanych danych wskazał aż 1008,45 GB. Dla porównania, wspomniana wcześniej pralka LG generowała około 3,6 GB ruchu dziennie.

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Nomad zauważył nietypową aktywność podczas sprawdzania statystyk domowej sieci swoich rodziców. Początkowo podejrzewał, że ekspres faktycznie wysyła ogromną ilość danych poza sieć.

Szybko okazało się jednak, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Nomad wyjaśnił później, że większość naliczonego ruchu nie opuściła jego sieci. Ekspres wygenerował więc około 1 TB ruchu według systemu monitorującego, ale nie oznacza to, że pełny terabajt został przesłany przez internet do zewnętrznego serwera.

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Problem był jednak wystarczająco poważny, by wpłynąć na działanie domowej sieci. Według właściciela urządzenie wysyciło punkt dostępowy Wi-Fi. Gdyby nie obecność dodatkowych punktów dostępowych, nietypowy ruch mógł doprowadzić do problemów z dostępem do sieci dla innych urządzeń.

Po ponownym uruchomieniu ekspresu oraz przeniesieniu go do odseparowanej sieci VLAN problem się nie powtórzył. Nomad podejrzewa więc błąd w oprogramowaniu lub stosie sieciowym urządzenia. Nie udało mu się od razu ponownie wywołać takiego zachowania, dlatego nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wygenerowania gigantycznej ilości ruchu.

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Sam ekspres nie jest zwykłym urządzeniem pozbawionym funkcji sieciowych. Keurig K-Supreme SMART może łączyć się z internetem, rozpoznawać określone kapsułki, dobierać ustawienia parzenia oraz pobierać przepisy dla konkretnych mieszanek kawy z internetowej bazy danych. Urządzenie obsługuje również integrację z Alexą i Google Home, zdalne oraz zaplanowane parzenie kawy, a także funkcje związane z aplikacją i programem lojalnościowym.

K-Supreme SMART korzysta przy tym z domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz i zabezpieczenia WPA2-PSK. Producent nie podaje natomiast szczegółowych informacji dotyczących podzespołów ani oprogramowania odpowiadającego za komunikację sieciową ekspresu.

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Nietypowe zachowanie urządzenia szybko wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Użytkownicy żartowali, że ekspres może zajmować się kopaniem kryptowalut, udostępnianiem torrentów albo innymi aktywnościami niezwiązanymi z przygotowywaniem kawy. Część osób zaczęła również zastanawiać się, czy urządzenie nie zostało zhakowane.

Na podstawie dostępnych informacji nie ma jednak dowodów na takie działania. Sam Nomad ocenił, że bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest błąd oprogramowania. Gdyby urządzenie wykonywało złośliwe operacje wymagające dostępu do internetu, ponowne podłączenie go do sieci powinno dać możliwość zaobserwowania podobnego zachowania. Po zmianie konfiguracji problem nie wrócił.

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Do czasu publikacji artykułu Keurig nie odniósł się do sprawy. Do czasu wyjaśnienia sprawy nie wiadomo również, czy podobny problem może występować w innych egzemplarzach lub urządzenia producenta.

W każdym razie: jeżeli kiedykolwiek zauważysz dramatyczne spadki jakości połączenia internetowego, powodów powinieneś szukać także w kuchni i łazience.

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