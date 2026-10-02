ChatGPT pomoże ci przymierzyć ubrania. Wystarczy telefon

Kupując ubrania przez internet, często stawiamy na przysłowiowego kota w worku. Rozmiar rozmiarowi nierówny i dużo zależy od kroju oraz samego producenta. Z drugiej strony na modelach wszystko wygląda idealnie. W rzeczywistości, gdy zakładamy tę samą rzecz zamówioną online, na nas wygląda źle. Technologia ma w tym nieco pomóc i ChatGPT wprowadza rozwiązanie.

ChatGPT wprowadza elektroniczną przymierzalnię ubrań

ChatGPT wprowadza nową funkcję polegającą na wirtualnym przymierzaniu ubrań i akcesoriów. Rozwiązanie pozwala użytkownikowi sprawdzić, jak będzie wyglądać na nim konkretna kurtka czy spodnie na podstawie własnych zdjęć.

Jak to działa? Z perspektywy korzystającego bardzo prosto. Ten musi przesłać swoje wcześniejsze zdjęcie - niekoniecznie musi obejmować całą osobę, może być to też selfie - lub wykonać nowe za pomocą aplikacji ChatGPT. Oprócz tego trzeba będzie przesłać grafikę - np. zrzut ekranu z aplikacji lub strony internetowej sklepu przedstawiający interesujące nas ubranie.

Użytkownik będzie musiał również poprosić o wirtualne przymierzenie. Następnie sztuczna inteligencja wejdzie do gry i wygeneruje obrazek pokazujący, jak wybrany element garderoby lub akcesorium będzie wyglądać na użytkowniku.

Funkcja ma być oparta na generatorze obrazu OpenAI ChatGPT Images 2.5. Jest to najnowsza wersja, która tworzy całkiem realistyczne obrazy z naturalnym oświetleniem oraz lepszym zachowaniem cech osób ze zdjęć referencyjnych. W tym przypadku jednak nie interesuje nas szczegółowość grafiki, a możliwie najlepsze odwzorowanie nas z wirtualnie nałożonym ubraniem.

Zasada jest taka, że im udostępnimy zdjęcie lepiej nadające się do przerobienia w taki sposób, aby można było precyzyjnie nałożyć dany model bluzy, spodni czy kurtki, tym efekt będzie lepszy. Jeśli damy selfie obejmujące głowę i część tułowia, sztuczna inteligencja będzie musiała na ślepo zgadywać nasz wzrost czy budowę ciała.

Zdjęcia referencyjne przesyłane do ChatGPT będą zapisywane na serwerach OpenAI. Po to, aby mogły być wykorzystywane w przyszłości do funkcji wirtualnego przymierzania. Twórcy jednak nie zapomnieli o dodaniu funkcji zarządzania przesłanymi zdjęciami w sekcji Ustawienia > Personalizacja > Zdjęcia referencyjne. Użytkownik może je do woli usuwać i zmieniać.

ChatGPT dodaje również funkcję Ulubione, w której można zapisywać znalezione produkty. Jest też opcja tworzenia folderów w celu organizacji wygenerowanych zdjęć z wirtualnej przymierzalni.

Google miał to już wcześniej

ChatGPT nie jest pierwszy na rynku z funkcją wirtualnego przymierzania ubrań z pomocą sztucznej inteligencji. Google już w ubiegłym roku w ramach Gemini dodał podobne rozwiązanie. To jednak ChatGPT jest najpopularniejszym czatbotem AI na rynku. Wprowadzenie takiej opcji pozwoli na prostsze zakupy ubrań przez internet.

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