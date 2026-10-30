Auchan z nową opcją zakupów. Nie będziesz długo czekać

Auchan od dłuższego czasu umożliwia zakupy online za pośrednictwem serwisu internetowego. Teraz opcja zamawiania pojawi się również w jednej z najpopularniejszych aplikacji mobilnych: Pyszne.pl. Znana sieć sklepów podjęła współpracę z platformą do zamawiania jedzenia na wynos. Usługa ruszy już w listopadzie i będzie dostępna w 96 sklepach na terenie całego kraju.

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Pyszne.pl dostarczy zakupy z Auchan

Efektem partnerstwa jest możliwość robienia zakupów z wybranych sklepów Auchan przez aplikację Pyszne.pl. Usługa jest wdrażana w kolejnych lokalizacjach - w następnym miesiącu obsłuży już prawie 100 sklepów. Z perspektywy klienta kluczowa jest wygoda: zamiast przemierzać kolejne alejki sklepowe, wszystko ma się jak na tacy w telefonie. Wystarczy wyszukać i dodać do koszyka.

Wybór w sieci jest ogromny - ma być to nawet 8 - 10 tys. produktów, chociaż dostępność zależy w dużej mierze od lokalizacji. Do dyspozycji są warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, sery, mięsa, ryby, mrożonki czy napoje. Asortyment obejmuje również kosmetyki, artykuły higieniczne, produkty dla dzieci i zwierząt czy nawet gotowe dania.

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Płatność odbywa się standardowo przez aplikację mobilną - zupełnie tak, jak przy zwykłym zamawianiu jedzenia na wynos.

Dużą zaletą ma być szybkie kompletowanie zamówień - trwa to ok. 30 minut. Za dostarczenie oczywiście odpowiada kurier, który przywozi zakupy pod drzwi lub klatkę - w zależności od tego, jak skonfigurujemy opcję dostawy. Łączny czas realizacji takich zakupów od momentu potwierdzenia ma wynieść około godziny.

Promocje dla klientów, aby było opłacalniej

Od listopada współpraca Auchan i Pyszne.pl ma przynieść również promocje i akcje skierowane do klientów robiących zakupy za pośrednictwem aplikacji (lub strony internetowej). Oznacza to, że będzie można trochę zaoszczędzić. Podejrzewam, że przynajmniej na początku akcje promocyjne będą skonstruowane w taki sposób, aby bardziej opłacało się zamawiać, niż wybrać się na zakupy stacjonarnie.

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Sam chętnie sprawdzę, jak wygląda kwestia opłacalności zakupów przez aplikację.

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