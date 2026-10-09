Android zamieni kontroler w myszkę. Jest w tym szczytny cel

W testowej wersji systemu operacyjnego odnaleziono informacje potwierdzające prace nad zupełnie nowym sposobem korzystania z urządzenia. Telefony z Androidem obsłużą sterowanie myszką, ale bez myszki. Tylko z użyciem kontrolera do gier, np. od PlayStation lub Xboxa.

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Android 17 obsłuży sterowanie myszką z użyciem kontrolera

System Android od lat wspiera zewnętrzne akcesoria, takie jak myszki czy klawiatury - podpinając gryzonia do telefonu, bez problemu możemy korzystać z kursora jak na komputerze. Sęk w tym, że telefony dzisiaj coraz częściej służą jako mobilne urządzenia do grania. Wystarczy sparować kontroler np. od konsoli PS5 i można sterować w grach.

Sam system również wspiera sterowanie kontrolerem odbywające się w taki sposób, że podczas nawigowania gałką analogową zaznaczenie przemieszcza się między klikanymi elementami na ekranie, takimi jak ikony. Jednak jak wynika z nowych doniesień Android Authority, Google w Androidzie 17 doda opcję pełnego sterowania kontrolerem.

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Oznacza to, że gałka analogowa wykorzystywana w kontrolerze ma działać niczym zwykła myszka komputerowa. Poruszanie tym elementem służącym do sterowania postacią lub kamerą ma umożliwiać swobodne sterowanie kursorem. Obecne podejście zakładające wyróżnianie poszczególnych elementów interfejsu, takich jak ikony aplikacji czy ustawień w menu, nie sprawdza się w niektórych przypadkach, takich jak pływające okna.

Swobodny kursor to rozwiązanie tego problemu, ponieważ system myśli, że korzystamy z klasycznej myszki. Domyślne przyciski akcji kontrolera (np. trigger prawy i lewy) będą natomiast działać jak przyciski myszy. W systemie Android 17 zauważono dopiero pierwsze wzmianki na temat rozwiązania, ale ich pojawienie się sugeruje rychłe wdrożenie funkcji w życie.

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W jakich sytuacjach ta nowość może się przydać?

Sterowanie kontrolerem jak myszą może być przydatne m.in. w grach, gdzie nie ma wbudowanej obsługi kontrolera. Mimo wszystko na Androidzie wciąż jest sporo takich produkcji. Druga sprawa to kwestie dostępności - osoby, które mają problemy z obsługą ekranu dotykowego, będą mogły sięgnąć po fizyczny kontroler. To zdecydowanie największa zaleta tego pomysłu.

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