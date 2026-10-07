Jest Claude w Dokumentach Google. Oto co potrafi

Gemini to w tej chwili oczko w głowie Google’a. Widać to w każdym zakątku ekosystemu: od integracji w wyszukiwarce, przez Androida, aż po domyślne panele boczne w Gmailu i na Dysku. Koncern wpakował w ten model miliardy i podporządkował mu architekturę niemal wszystkich swoich usług, traktując go jako fundament całego biznesu na najbliższe lata.

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Dlaczego więc ktokolwiek miałby sięgać po inne narzędzie w środowisku Workspace? Rzecz sprowadza się do odmiennego charakteru pracy obu modeli. Gemini pozostaje mocno zrośnięte z infrastrukturą Google’a, ale użytkownicy mają różne preferencje co do stylu pisania, precyzji w pracy na kodzie czy sposobu analizowania tekstu.

Zamiast zmuszać ludzi do ucieczki na konkurencyjne platformy biurowe, Google woli wpuścić Claude’a do środka przez oficjalne furtki. I to mocno.

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Claude w Dokumentach Google i więcej

Integracja przygotowana przez Anthropic wprowadza model bezpośrednio do edytora w postaci bocznego panelu.

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Działa to dwutorowo: Claude potrafi czytać treść otwartego pliku, interpretować zaznaczony przez użytkownika tekst i nanosić zmiany bezpośrednio w strukturze dokumentu, bez konieczności kopiowania czegokolwiek do osobnego okna przeglądarki. Ccały proces zachodzi w czasie rzeczywistym, więc można pisać dalej na stronie, podczas gdy asystent przetwarza swoje zadanie w tle.

Podstawową funkcją w edytorze jest redakcja. Claude radzi sobie z poprawianiem błędów językowych, potrafi przepisać konkretne akapity pod inny ton wypowiedzi czy skrócić zbyt długie fragmenty bez rozbijania istniejącego formatowania.

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Narzędzie radzi sobie także ze znacznie bardziej złożonymi przekształceniami treści. Może wziąć surową listę zadań i przekształcić ją w estetyczną tabelę wewnątrz tego samego dokumentu.

Potrafi też wyciągnąć kluczowe wnioski z kilkunastostronicowego tekstu i wstawić podsumowanie wykonawcze dokładnie tam, gdzie wskaże kursor.

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Praca na komentarzach, ograniczenia wzroku i tryb zatwierdzania

Asystent daje radę pracować na komentarzach i sugestiach wbudowanych w Google Docs. Widzi uwagi zostawione przez innych współpracowników, potrafi się do nich bezpośrednio odnosić lub nanosić poprawki zgodnie z ich wytycznymi.

Ma jednak fizyczne ograniczenie: silnik czyta wyłącznie warstwę tekstową, więc zignoruje osadzone w pliku zdjęcia czy schematy graficzne.

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Żeby uniknąć sytuacji, w której model bez kontroli nadpisuje pracę, wprowadzono tryb „Ask before edits”. Zanim asystent wprowadzi jakiekolwiek modyfikacje na stronie, wyświetla w panelu bocznym podgląd proponowanych zmian do weryfikacji. Czyli to po prostu Gemini 2.0, bo dokładnie tak samo działało AI od Google'a.

Konfiguracja w Workspace i połączenie przez Claude.ai

Żeby korzystać z asystenta w Dokumentach, potrzebne jest płatne konto w Claude (plan Pro, Team lub Enterprise) oraz dostęp do Google Workspace Marketplace. Cały proces instalacji sprowadza się do kilku kliknięć wewnątrz samego edytora.

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Otwierasz dowolny dokument w Google Docs, wchodzisz w górne menu Rozszerzenia wybierasz Dodatki, a następnie klikasz Pobierz dodatki. W wyszukiwarce wystarczy wpisać Claude i zainstalować oficjalne rozszerzenie od Anthropic. Jeśli korzystasz z konta firmowego, administrator domeny musi wcześniej oznaczyć aplikację jako zaufaną w konsoli admin.google.com.

Po instalacji klikasz ikonę Claude’a na prawym pasku bocznym Dokumentów. Przy pierwszym uruchomieniu narzędzie poprosi o zalogowanie się na konto Anthropic oraz autoryzację dostępu do konta Google, na którym pracujesz.

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Możesz też podejść do tematu od drugiej strony, bezpośrednio z poziomu platformy claude.ai. W oknie czatu klikasz ikonę plusa, wchodzisz w zakładkę Connectors i włączasz konektory dla Dokumentów, Arkuszy oraz Prezentacji.

Od tego momentu wystarczy wkleić link do pliku z Dysku bezpośrednio w oknie rozmowy, a dokument otworzy się w bocznym panelu obok czatu.

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