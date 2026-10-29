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Znalazłem coś lepszego od Apple HomeView. Ale gigant

Amazon odpowiedział na najnowszy Apple HomeView. Zrobił ponad dwa razy większy ekran do zarządzania inteligentnym domem. Wygląda też kapitalnie i chcę go mieć na swoim biurku.

Albert Żurek
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Amazon Echo Show
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Apple ostatnio wszedł w nową kategorię sprzętów dzięki HomeView. To inteligentny ekran z głośnikiem, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i pozwala na sterowanie kompatybilnymi urządzeniami w domu. Nie jest to jednak coś, czego jeszcze nie było. Amazon już wcześniej miał w ofercie Echo Show. Tym razem przychodzi czas na 16-calową wersję urządzenia.

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Amazon Echo Show 16 to większa odpowiedź na HomeView

HomeView to stosunkowo nieduży i niedrogi (jak na Apple’a) sprzęt. Urządzenie zostało wycenione na 300 dolarów i na froncie znajdziemy 7-calowy, kwadratowy ekran. Nowy Amazon Echo Show 16 ma być "najpotężniejszym i najbardziej wszechstronnym" urządzeniem giganta e-commerce w historii.

Przede wszystkim zastosowano tu 16-calowy wyświetlacz, który zapewnia o 10 proc. większą przestrzeń roboczą w porównaniu z poprzednikiem - Show 15 z 2024 r. Sama obudowa została wykończona w nieco inny sposób - sprzęt nie wygląda jak wielki obraz, tylko jak rzeczywiście pełnoprawny wyświetlacz wyjęty z tabletu czy laptopa. Urządzenie ma być o 40 proc. cieńsze oraz o 20 proc. wydajniejsze względem starszego modelu. Nowością jest też powłoka Nanomatte redukująca odblaski o 90 proc.

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Ekran pozwala przede wszystkim na obsługę asystentki Amazonu - Alexy. Sprzęt służy również do zarządzania domem: sterowania oświetleniem, klimatyzacją, termostatem czy podglądu obrazu z kamer wokół budynku. Dużą zaletą jest tu wsparcie dla Fire TV - czyli dostęp do aplikacji znanych ze Smart TV i przystawek Amazonu.

Do dyspozycji są dwie wersje urządzenia: sam ekran oraz wariant z podstawką. Sprzęt jest droższy niż HomeView od Apple’a, ponieważ wyceniono go na 500 dolarów. Wersja z matowym ekranem to kwestia wydatku 600 dolarów. Jest zatem sporo droższy od HomeView'a. Jest jednak szansa, że urządzenie w odróżnieniu od propozycji Apple'a trafi do Polski.

Jest też głośnik z ekranem Echo Time

W portfolio Amazonu pojawił się również głośnik Echo Time - propozycja z wbudowanym wyświetlaczem. To właściwie inteligentny budzik pokazujący godzinę z możliwością wyboru setek tarcz zegara. Urządzenie wyposażono w technologię monitorowania snu, która wykrywa fazę płytkiego snu i potrafi obudzić nas na 10 do 60 minut przed zaplanowanym alarmem.

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Do oferty Amazonu weszła również ramka na zdjęcia Alexa z wyświetlaczem pozwalającym na dowolne zmienianie kadrów i synchronizację z usługą Amazon Photos. Wygląda jak zwykła ramka, ale nie ogranicza nas do jednego zdjęcia.

Galeria: 2 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
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Nie zabrakło też nowego Echo Studio z wbudowaną kamerą oraz ulepszonego Echo Dot z lepszymi głośnikami i nowszymi standardami łączności. Sprzęty niebawem powinny trafić także do Polski - w odróżnieniu od nowych urządzeń inteligentnego domu Apple’a.

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Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
AmazonSmart Home
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