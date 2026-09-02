Wrzesień obsypie nocne niebo. Te daty zapisz w kalendarzu

Dobra wiadomość jest taka, że większość ciekawych zjawisk na niebie we wrześniu 2026 r. będzie widoczna gołym okiem, choć w przypadku niektórych warto znaleźć miejsce z możliwie niezakłóconym widokiem na horyzont. Wrzesień jest pod tym względem szczególnym miesiącem, bo noce stają się coraz dłuższe, a jednocześnie wieczory nie są jeszcze tak chłodne jak późną jesienią.

Oto najciekawsze wydarzenia na nocnym niebie, warto odnotować je w kalendarzu. Nocne obserwacje nieba ułatwić może aplikacja Stellarium. Sam jej używam, bo jest niezwykle pomocna i potrafi zamienić patrzenie w nocne niebo w doskonałą zabawę. I nie trzeba być przy tym specjalistą od astronomii. Wystarczy odrobina ciekawości i smartfon skierowany w niebo. Na ekranie opisane będziemy mieli to, co widzimy na niebie.

6 września Księżyc spotka się z Marsem

Pierwsze interesujące spotkanie czeka nas już 6 września. Księżyc znajdzie się w pobliżu Marsa, a odległość między obiektami wyniesie około 3 stopni. To oznacza, że na niebie będą wyglądały jak para znajdujących się stosunkowo blisko siebie punktów.

W Polsce trzeba jednak pamiętać o godzinie obserwacji. Najlepszym momentem będzie druga część nocy i okolice godz. 3–5 rano, kiedy Księżyc oraz Mars będą znajdować się nad wschodnim horyzontem. Księżyc będzie wówczas cienkim, zmniejszającym się sierpem. Dane dla Polski wskazują, że 6 września Księżyc będzie miał około 25–30 proc. oświetlonej tarczy.

Nie będzie to jednak jedyna planetarna atrakcja tego poranka. W pobliżu znajdzie się także Jowisz, który w kolejnych godzinach będzie coraz łatwiejszy do dostrzeżenia. Dla obserwatora patrzącego w kierunku wschodniego nieba stworzy to ciekawy układ kilku jasnych obiektów.

8 września Księżyc zbliży się do Jowisza

Dwa dni później, 8 września, Księżyc znajdzie się bardzo blisko Jowisza. Maksymalne zbliżenie nastąpi w ciągu dnia według czasu uniwersalnego, ale z Polski interesujący układ będzie można obserwować przed wschodem Słońca. Księżyc wzejdzie w Warszawie około godz. 3:27, a Jowisz będzie znajdował się w jego pobliżu na wschodnim niebie.

To jeden z tych widoków, dla których nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Jowisz jest bardzo jasnym obiektem i przy sprzyjających warunkach można go łatwo znaleźć. Lornetka pozwoli natomiast zobaczyć więcej szczegółów, choć do samego dostrzeżenia spotkania nie jest potrzebna.

11 września warto poszukać naprawdę ciemnego nieba

11 września o godz. 5:27 czasu polskiego nastąpi nów Księżyca. To niepozorne zjawisko ma duże znaczenie dla osób zainteresowanych obserwacją gwiazd, ponieważ przez kilka kolejnych wieczorów światło Księżyca nie będzie mocno rozjaśniało nieba.

To dobry moment, aby wyjechać poza miasto. Przy odpowiednio ciemnym niebie można wtedy zobaczyć znacznie więcej gwiazd, a także obiekty głębokiego nieba, które w warunkach miejskich giną w poświacie sztucznego oświetlenia.

Wrzesień jest również jednym z ostatnich miesięcy w roku, kiedy z półkuli północnej można wieczorem obserwować okolice centralnej części Drogi Mlecznej. Szczególnie dobrze widać je z miejsc oddalonych od dużych miast, gdzie niebo nie jest rozjaśnione przez światła ulic i zabudowę.

14 września Księżyc spotka się z Wenus

Znacznie wygodniejsze dla większości osób będzie kolejne spotkanie. 14 września młody sierp Księżyca pojawi się w pobliżu Wenus. Oba obiekty znajdą się bardzo blisko siebie na niebie, w momencie koniunkcji dzielić je będzie około 0,6 stopnia.

Z Polski najlepiej rozpocząć obserwację niedługo po zachodzie Słońca, patrząc nisko nad zachodni i południowo-zachodni horyzont. W Warszawie Księżyc zachodzi tego dnia około godz. 19:28, więc czasu na obserwację będzie niewiele.

Wenus będzie zdecydowanie najjaśniejszym elementem tego spotkania. Jej położenie nisko nad horyzontem sprawia jednak, że warto wybrać miejsce z szerokim, niezasłoniętym widokiem na zachód. W mieście obserwację mogą utrudniać budynki i drzewa.

18 września Wenus osiągnie maksimum jasności

18 września będzie jednym z najlepszych momentów tego roku, aby spojrzeć na Wenus jako na wieczorną „gwiazdę”. Planeta osiągnie jasność około -4,8 magnitudo, co czyni ją jednym z najłatwiejszych do znalezienia obiektów na wieczornym niebie.

Wenus pojawi się po zachodzie Słońca nisko nad zachodnim horyzontem. W teleskopie będzie wyglądała zupełnie inaczej niż na pierwszy rzut oka, jej tarcza będzie miała wyraźną fazę sierpa. To właśnie połączenie stosunkowo dużej tarczy i odpowiedniej części oświe

tlonej przez Słońce sprawia, że planeta osiąga w tym okresie tak dużą jasność.

W pobliżu Wenus będzie można próbować odnaleźć także Merkurego, choć jego obserwacja będzie znacznie trudniejsza. Planeta znajdzie się bardzo nisko nad horyzontem i do jej dostrzeżenia potrzebne będą dobre warunki oraz odsłonięty zachodni horyzont.

Astronomiczna jesień zacznie się 23 września

Równonoc jesienna w Polsce nastąpi 23 września 2026 r. o godz. 2:06.

Właśnie wtedy Słońce przekroczy równik niebieski, przechodząc z północnej na południową część sfery niebieskiej. Na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczna jesień. Od tej chwili na półkuli północnej dni stają się krótsze od nocy. W 2026 r. początek astronomicznej jesieni pokrywa się dokładnie z datą jesieni kalendarzowej (która przypada zawsze 23 września).

Nazwa równonoc może być nieco myląca. Dzień i noc nie mają wtedy dokładnie po 12 godzin w każdym miejscu na Ziemi. Wpływają na to między innymi refrakcja atmosferyczna oraz sposób definiowania momentu wschodu i zachodu Słońca.

Od równonocy sytuacja będzie się jednak wyraźnie zmieniać. W Polsce noce będą coraz dłuższe, a dni coraz krótsze. Dla miłośników astronomii oznacza to więcej czasu na obserwowanie nieba.

26 września pełnia Księżyca

Najbardziej charakterystycznym wydarzeniem miesiąca będzie pełnia 26 września. W Polsce jej dokładny moment przypadnie około godz. 18:49–18:50 czasu CEST. Co ważne, nie trzeba czekać do późnej nocy, aby ją zobaczyć.

W Warszawie Księżyc wzejdzie tego dnia około godz. 18:01, czyli jeszcze przed osiągnięciem pełnej fazy. Oznacza to, że już podczas zmierzchu będzie można obserwować jego tarczę bardzo nisko nad wschodnim horyzontem.

Wrześniowa pełnia tradycyjnie nazywana jest Księżycem Żniwiarzy lub Kukurydzianym Księżycem. Nazwa pochodzi od okresu zbiorów i nie oznacza żadnego szczególnego rodzaju pełni z punktu widzenia astronomii. Nie jest to osobna faza Księżyca ani zjawisko powodujące zmianę jego wyglądu.

Jeżeli Księżyc będzie znajdował się nisko nad horyzontem, może jednak wydawać się wyjątkowo duży. To tak zwana iluzja Księżyca, efekt związany z naszym sposobem postrzegania obiektów znajdujących się przy horyzoncie. Sama tarcza nie zwiększa wtedy fizycznie swoich rozmiarów.

Księżyc może także wydawać się bardziej pomarańczowy lub żółty. Wynika to z faktu, że jego światło przechodzi przez grubszą warstwę atmosfery, gdy obiekt znajduje się nisko nad horyzontem.

Wrzesień warto spędzić z głową podniesioną do góry

Wrześniowe niebo nie potrzebuje teleskopu, aby zaoferować kilka interesujących widoków. Najłatwiejsze do obserwacji będą przede wszystkim Wenus, Jowisz oraz Księżyc. Warto też wykorzystać okolice nowiu z 11 września do obserwacji gwiazd i Drogi Mlecznej, szczególnie jeśli można wyjechać poza miasto.

Dla obserwatorów z Polski szczególnie interesujące będą dwa wieczory: 14 września, gdy nisko nad zachodnim horyzontem spotkają się cienki sierp Księżyca i bardzo jasna Wenus, oraz 26 września, gdy wschodząca pełnia pojawi się niemal dokładnie w czasie zachodu Słońca. To właśnie wtedy niebo może dostarczyć najlepszych warunków do zrobienia efektownych zdjęć bez konieczności korzystania z profesjonalnego sprzętu.

Główna grafika wygenerowana przy pomocy AI.

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