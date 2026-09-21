Skłodowska walczy o 20 euro. Możesz pomóc, ale jest mało czasu

Donald Tusk tym razem nie namawia do głosowania na partię ani wspieranego przez siebie kandydata. Premier włączył się w ostatnich godzinach w zupełnie inne głosowanie dotyczące wyglądu przyszłych banknotów euro. Stawka z polskiej perspektywy jest ciekawa, bo jeden z dwóch finałowych kierunków oznacza banknot 20 euro z Marią Skłodowską-Curie. Czasu zostało niewiele, bo internetowa ankieta Europejskiego Banku Centralnego kończy się 21 września o godz. 23:59. Wyniki mają być jednym z elementów, które EBC weźmie pod uwagę przed ostateczną decyzją pod koniec 2026 r.

Tusk: tym razem głosujemy na Marię

Premier opublikował w niedzielę nagranie, w którym pokazał, że sam wziął udział w ankiecie i zachęcił do tego innych.

Wśród 10 projektów nowych banknotów euro znalazło się 5 propozycji opartych na motywie kultury europejskiej. W każdym z tych zestawów banknot 20 euro jest związany z nauką i edukacją, a na jego przedniej stronie znajduje się Maria Skłodowska-Curie. Po drugiej stronie banknotu przewidziano scenę ze szkoły albo uniwersytetu, z nauczycielką i młodymi ludźmi przy stołach z książkami i zeszytami. Naszą rodaczkę znajdziemy na projekcie E i projekcie C przy trzeciej pozycji z karuzeli. Umieszczono ją na nominale 20 euro.

Pozostałych 5 projektów powstało pod hasłem Rzeki i ptaki. Jeśli EBC ostatecznie pójdzie właśnie w tę stronę, zamiast Skłodowskiej-Curie na 20 euro zobaczymy żołny na tle nadrzecznego krajobrazu. Rewers ma wtedy przedstawiać siedzibę Europejskiego Banku Centralnego.

Skłodowska-Curie jest już w finałowej dziesiątce

Jak już wcześniej pisaliśmy, Maria Skłodowska-Curie znalazła się wśród postaci wybranych do motywu europejskiej kultury i może trafić na przyszły banknot 20 euro. W lipcu EBC pokazał 10 gotowych propozycji graficznych, które przeszły przez wcześniejszy konkurs.

Droga do tego momentu była bardzo długa, bo do konkursu zgłosiło się 1241 projektantów z całej Unii Europejskiej. Do dalszego etapu wybrano 25 osób, a później niezależne jury wskazało 10 finałowych zestawów.

Każdy obejmuje całą serię banknotów, a nie pojedynczy nominał. W motywie Kultura europejska na 5 euro znalazła się Maria Callas, na 10 euro Ludwig van Beethoven, na 20 euro Maria Skłodowska-Curie, na 50 euro Miguel de Cervantes, na 100 euro Leonardo da Vinci, a na 200 euro Bertha von Suttner.

EBC nie wybiera więc osobno osoby na każdy nominał. Jeśli zwycięży jeden z projektów z tej grupy, cały zestaw będzie oparty właśnie na tych postaciach i przypisanych im dziedzinach kultury.

To nie jest zwykłe internetowe głosowanie

EBC prowadzi ankietę opinii publicznej. Oznacza to, że każdy może wziąć w niej udział niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Ankieta jest dostępna we wszystkich 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej. System ma ograniczać możliwość wielokrotnego oddawania odpowiedzi przez tę samą osobę.

Do 14 września udział wzięło już ponad 9 mln ludzi. To ogromna liczba, ale EBC nie zamierza po prostu policzyć głosów i wydrukować projektu z najlepszym wynikiem. Równolegle z internetową ankietą prowadzone jest osobne badanie na reprezentatywnej grupie mieszkańców strefy euro. Wyniki obu badań mają trafić do Rady Prezesów EBC razem z rekomendacjami jury konkursowego. Ostateczna decyzja ma zapaść pod koniec 2026 r.

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Dlatego apel Tuska może zwiększyć poparcie dla projektów ze Skłodowską-Curie, ale nie oznacza, że odpowiednio duża mobilizacja w Polsce umieści jej portret na banknocie. Głosy można oddawać pod tym linkiem.

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