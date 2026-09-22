Spotify za darmo dla każdego. Tym razem promo nie tylko dla nowych
Spotify ruszyło z nową promocją, która tym razem nie dotyczy wyłącznie nowych użytkowników. Ci powracający też mogą dostać muzykę za darmo. Trzeba spełnić tylko kilka warunków.
Serwisy strumieniujące muzykę i wideo co rusz organizują jakieś promocje, ale w lwiej części przypadków mogą skorzystać z nich jedynie nowi użytkownicy. Jak ktoś chociaż raz w przeszłości odpalił serwis i wykorzystał przysługujący mu okres próbny, to nie ma zmiłuj - twórcy każą mu płacić pełną cenę przy powrocie. I to nawet jeśli minęły lata od ostatnich testów, a dana usługa zdążyła się pięć razy zmienić. W przypadku najnowszej promocji Spotify jest inaczej.
Spotify za darmo dla nowych i powracających użytkowników - warunki promocji
W ramach promocji można uzyskać dostęp do usługi Spotify Premium, a konkretnie do planu Premium Individual (przy czym po zakończeniu promocji jego koszt to 26,99 zł/mies.). Darmowy okres różni się w zależności od tego, czy kiedyś korzystaliśmy z usługi Spotify, czy nie.
W przypadku nowych osób mogą liczyć na kwartał muzyki bez opłat, a powracający dostaną go na dwa miesiące - ale pod kilkoma warunkami: ich dostęp do konta Premium zakończył się ponad miesiąc temu, a przez ostatnie 2 lata nie korzystali z oferty powitalnej dla powracających użytkowników.
Sprawdź inne nasze teksty poświęcone Spotify:
Oferta ważna jest do 11 stycznia 2027 r. Oznacza to, że nawet jeśli obecnie jesteście aktywnymi użytkownikami Spotify, to zdążycie jeszcze zrezygnować ze Spotify, odczekać miesiąc i wtedy skorzystać z promocji.
A jak ten dostęp zdobyć? Jak podaje jeden z użytkowników portalu Pepper.pl, w tym celu należy pobrać przeglądarkę Opera na telefon komórkowy i odebrać kod za 10 punktów w zakładce Nagrody. Potem wystarczy postępować dalej zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
Zdjęcie główne przerobione z użyciem AI.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.