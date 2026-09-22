Spotify za darmo dla każdego. Tym razem promo nie tylko dla nowych

Serwisy strumieniujące muzykę i wideo co rusz organizują jakieś promocje, ale w lwiej części przypadków mogą skorzystać z nich jedynie nowi użytkownicy. Jak ktoś chociaż raz w przeszłości odpalił serwis i wykorzystał przysługujący mu okres próbny, to nie ma zmiłuj - twórcy każą mu płacić pełną cenę przy powrocie. I to nawet jeśli minęły lata od ostatnich testów, a dana usługa zdążyła się pięć razy zmienić. W przypadku najnowszej promocji Spotify jest inaczej.

Spotify za darmo dla nowych i powracających użytkowników - warunki promocji

W ramach promocji można uzyskać dostęp do usługi Spotify Premium, a konkretnie do planu Premium Individual (przy czym po zakończeniu promocji jego koszt to 26,99 zł/mies.). Darmowy okres różni się w zależności od tego, czy kiedyś korzystaliśmy z usługi Spotify, czy nie.

W przypadku nowych osób mogą liczyć na kwartał muzyki bez opłat, a powracający dostaną go na dwa miesiące - ale pod kilkoma warunkami: ich dostęp do konta Premium zakończył się ponad miesiąc temu, a przez ostatnie 2 lata nie korzystali z oferty powitalnej dla powracających użytkowników.

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Oferta ważna jest do 11 stycznia 2027 r. Oznacza to, że nawet jeśli obecnie jesteście aktywnymi użytkownikami Spotify, to zdążycie jeszcze zrezygnować ze Spotify, odczekać miesiąc i wtedy skorzystać z promocji.

A jak ten dostęp zdobyć? Jak podaje jeden z użytkowników portalu Pepper.pl, w tym celu należy pobrać przeglądarkę Opera na telefon komórkowy i odebrać kod za 10 punktów w zakładce Nagrody. Potem wystarczy postępować dalej zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

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