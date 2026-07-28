Spotify z ważną nowością w Polsce. Wreszcie dostajemy nowy typ konta

Dotychczas brakowało skutecznego narzędzia do zarządzania kontami dzieci na platformie. Aby mieć pełną kontrolę nad tym, czego słucha młoda osoba, rodzic musiał udostępniać własny profil. To z kolei wpływało na algorytm i mogło zaburzyć działanie systemu polecania oraz Spotify Wrapped. Teraz będzie można zarządzać kontami najmłodszych za sprawą dedykowanych profili. Dzięki nim plan rodzinny Premium naprawdę się przyda, ale opcja jest dostępna też dla tych, którzy nie płacą za aplikację.

Spotify wprowadza konta dla dzieci do 13 lat

Opcja zarządzanych kont została wprowadzona już wcześniej w tym miesiącu, ale nie była dostępna w Polsce, lecz np. w Niemczech czy Francji. Teraz funkcja jest już oficjalnie dostępna nad Wisłą. Dzięki nowości najmłodsi użytkownicy do 13. roku życia mogą otrzymać własną, odizolowaną przestrzeń do słuchania muzyki.

Profil dziecka jest bezpośrednio spięty z aplikacją opiekuna, który zarządza nim ze swojego telefonu. Jednocześnie to dwa zupełnie oddzielne konta, więc nie wpływają na siebie nawzajem pod względem algorytmów i podsumowania Wrapped. Jeśli rodzic opłaca rodzinny plan Premium, dziecko nie usłyszy reklam. Jeśli nie - będzie musiało liczyć się z przerywnikami.

Co właściwie taki posiadacz konta dla dzieci do lat 13 może zrobić?

słuchać muzyki na Spotify,

tworzyć własne playlisty,

korzystać z dopasowanych playlist i algorytmu na podstawie odtwarzania,

sprawdzać coroczne podsumowania Spotify Wrapped.

Ograniczone będą np. filmy oraz krótkie zapętlone teledyski wyświetlane podczas odtwarzania utworów. Z kolei najważniejszą rolę odegra tu rodzic, który jest w stanie:

blokować utwory sklasyfikowane jako nieprzyzwoite (oznaczone literką E),

ograniczać odtwarzanie określonych wykonawców i utworów,

zarządzać ustawieniami konta dziecka.

Istotny jest też brak widoczności kont najmłodszych - inni użytkownicy nie mogą ich wyszukać np. poprzez wyszukiwarkę. Profile te również nie są w stanie obsłużyć wysyłania i odbierania wiadomości, nie zrealizują zakupów ani nie ustawią własnego zdjęcia profilowego.

Konto zarządzane dla dzieci tworzy rodzic

Stworzenie profilu dla dziecka wymaga konfiguracji przez rodzica w jego aplikacji. Aby to zrobić, należy dodać konto w ustawieniach, zaznaczyć konto zarządzane oraz zablokować określone funkcje. Z opcji można skorzystać już teraz.

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