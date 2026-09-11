Do toalety pójdziesz w supermarkecie. Rząd ma plan

Toaleta w supermarkecie czy dyskoncie nie jest standardem - to fakt, nie opinia. Sprawa trochę inaczej wygląda w galeriach handlowych, gdzie sam obiekt gwarantuje dostęp do sanitariatów, ale w sklepach z własnym budynkiem w większości przypadków możemy zapomnieć o takim udogodnieniu. Już teraz istnieją wyjątki, natomiast rząd chce konkretów.

Toalety dla klientów, a nie tylko pracowników

Obecnie jest tak, że w większości popularnych sieci sklepów, pytając obsługę o możliwość skorzystania z toalety, słyszymy coś w stylu: "tylko dla pracowników". Mimo że jest to wstydliwy temat, dotyczy potencjalnie każdego z nas. Dlatego niezadowoleni obywatele wielokrotnie zgłaszali to do rządzących, którzy mają realny wpływ na działanie sieci handlowych.

Z przepisami jest tak, że pomimo obowiązku ogólnodostępnej toalety w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 100 m², sieci handlowe mogą interpretować ogólnodostępność na różny sposób. Jeśli taki obiekt istnieje, kierownictwo sklepu często stwierdza, że jest wyłącznie do użytku pracowników. I to właśnie ma ulec zmianie.

Jak informuje serwis dlahandlu.pl, Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma już pracować nad rozwiązaniem. Będzie to rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla budynków, które ma wprowadzić kilka zasadniczych zmian. W praktyce zostanie doprecyzowane, że ogólnodostępność odnosi się nie tylko do pracowników, ale też i klientów.

To nie tak, że nowe toalety będą się nagle pojawiać

Nowe przepisy mają dotyczyć jednak głównie placówek, które mają już utworzone tego typu pomieszczenia. To jednak nie tak, że we wszystkich sklepach będą stawiane nowe toalety, jeśli wcześniej budynek takowymi nie dysponował.

Na szczęście nie wszyscy właściciele sieci handlowych podchodzą do tego problemu, jakby nie istniał. Na przykład Lidl podkreśla, że w większości sklepów sieci toalety są ogólnodostępne zarówno dla pracowników, jak i klientów. W nowo budowanych sklepach takie pomieszczenia są projektowane, a w starszych obiektach niemiecki dyskont podejmuje prace mające na celu zwiększenie dostępności toalet.

To istotne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży czy osób starszych.

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