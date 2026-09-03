Ryanair straszy brutalnym sezonem. Co dalej z cenami biletów?

Ryanair ostrzega: utrzymanie wysokich cen ropy do 2027 r. będzie oznaczać, że ceny biletów wzrosną. Szczególnie zagrożone podwyżkami mają być podróże krótkodystansowe.

Bankier informuje, że w kuluarach branża mówi już o "brutalnym sezonie zimowym" dla linii lotniczych. Serwis przypomina także, że to nie pierwszy raz, kiedy Ryanair czarno widzi przyszłość. Wiosną Michael O'Leary prognozował nawet bankructwo dwóch linii: Wizz Air i Air Baltic.

O rosnących cenach biletów, na co wpływ ma konflikt na Bliskim Wschodzie, słyszeliśmy już kilka miesięcy temu. I można byłoby to potraktować jako swego rodzaju straszak, zachęcający do rezerwowania biletów i jak najszybszego planowania podróży, gdyby nie fakt, że rzeczywiście linie lotnicze są zmuszone do kasowania połączeń.

Już wcześniej skasowano m.in. niektóre połączenia z Polski do Grecji. Ograniczone są również loty do Brukseli, a pasażerowie z Katowic nie polecą np. do Oslo czy Tirany. Co szczególnie ciekawe, połączenie ze stolicą Albanii zostało zainaugurowane w czerwcu, by dość szybko wylecieć z planowanego na zimę rozkładu.

Ryanair zakłada, że w bieżącym roku fiskalnym obsłuży 214 mln podróżnych - o dwa miliony mniej niż wcześniej planował.

Ceny paliwa uderzają we wszystkich

W odpowiedzi na interpelację Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, potwierdził, że paliwo lotnicze stanowi jedną z największych pozycji kosztowych działalności PLL LOT.

W warunkach standardowych jego udział w strukturze kosztów linii lotniczej nie przekracza zwykle ok. 25 proc., natomiast w obecnych realiach może sięgać ok. 40 proc. - wskazał.

Wiceszef resortu przytoczył analizy, które wskazywały na "możliwość utrzymywania się podwyższonych kosztów paliwa również w dłuższym horyzoncie, w tym w roku 2027".

Nie oznacza to jednak, że linie nie szukają nowych kierunków. LOT zapowiedział nowe połączenie do Turynu. Będzie realizowane raz w tygodniu, w sezonie zimowym.

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