Robot sprzątający urodzi robota sprzątającego. Czegoś takiego jeszcze nie było

iRobot zaprezentował na targach IFA 2026 koncepcyjny model Roomba Duo. Pomysł jest dość nietypowy: większy robot wozi na sobie drugiego, mniejszego robota, a następnie opuszcza go za pomocą mechanicznego ramienia.

Roomba Duo to Roomba w Roombie

Roomba Duo składa się z dwóch urządzeń, które mają dzielić między siebie obowiązki. Większa jednostka odpowiada za sprzątanie dużych, otwartych powierzchni, natomiast mniejsza ma docierać tam, gdzie większa konstrukcja nie może się dostać. Podczas prezentacji w Berlinie iRobot pokazał mechanizm opuszczania mniejszego robota pod stoły i w inne trudno dostępne miejsca.

Najbardziej charakterystycznym elementem Duo jest mechaniczne ramię zamontowane na większym robocie. Mniejsza jednostka spoczywa na jego górze, a kiedy zachodzi potrzeba posprzątania ciasnego miejsca, ramię opuszcza ją na podłogę. Końcówka mechanizmu pozostaje w poziomie podczas ruchu, dzięki czemu przewożony robot ma zachować stabilność.

Po wykonaniu zadania mniejsza Roomba może wrócić do większej jednostki. Oba urządzenia korzystają ze wspólnej mapy domu w aplikacji Roomba Home i wymieniają między sobą informacje podczas sprzątania. Większy robot ma zajmować się dużymi powierzchniami, a mniejszy przejmować obszary pod meblami, między nogami krzeseł oraz w innych miejscach, do których większa konstrukcja nie dociera.

Mechanizm podczas demonstracji działał płynnie i stosunkowo szybko. Rozwiązanie przypomina mechanizm zastosowany wcześniej przez iRobot w modelu Roomba Combo j7+, który opuszczał moduł mopujący, gdy urządzenie przechodziło z odkurzania do mycia. W przypadku Duo mechanizm został jednak wykorzystany na znacznie większą skalę.

Najmocniejsza Roomba w historii

Większy robot ma być najbardziej wydajnym odkurzaczem, jaki dotychczas stworzył iRobot. Według firmy jego możliwości mają być bliższe klasycznemu odkurzaczowi pionowemu niż typowemu robotowi sprzątającemu.

Urządzenie wyposażono w moduł do jednoczesnego odkurzania i mycia oraz duży akumulator. Za szorowanie podłogi odpowiada wałek PowerSpin Max Roller Mop o średnicy 60 mm. Podczas pracy jest on dociskany do powierzchni z siłą 46 N, czyli około 4,7 kg. Roomba Duo wykorzystuje również parę do usuwania trudniejszych, zaschniętych zabrudzeń. Para ma rozluźniać plamy, po czym wałek zbiera rozpuszczony brud. Za nim znajduje się moduł suszenia gorącym powietrzem, który ma ograniczać ilość wilgoci pozostającej na podłodze.

Podczas demonstracji przedstawiciel iRobot pokazał również, jak większa jednostka radzi sobie z rozsypanym makaronem. Robot zebrał zabrudzenia z dywanu, a następnie przystąpił do jego mycia.

Mniejsza Roomba ma zająć się ciasnymi miejscami

Drugi robot nie jest konstrukcją stworzoną specjalnie na potrzeby Duo. iRobot wykorzystał w tym celu model Roomba Plus 575 Combo, który trafił na rynek w 2026 roku.

Urządzenie ma 8,35 cm wysokości i 29,8 cm szerokości. Dzięki niewielkim wymiarom może wjeżdżać pod niskie łóżka, sofy czy szafki RTV, a także poruszać się pomiędzy nogami krzeseł. Wysuwana nakładka mopująca PerfectEdge zwiększa zasięg pracy o maksymalnie 31 mm, pomagając przy sprzątaniu narożników i przestrzeni przy ścianach. Mniejsza Roomba ma także wysuwaną szczotkę boczną oraz unoszone koła wielokierunkowe. Według specyfikacji pozwalają one pokonywać progi o wysokości do 3,5 cm.

Dwa roboty, jedna stacja

Roomba Duo ma pełnić również funkcję mobilnego systemu dokującego. Większa jednostka mieści zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz worek na kurz. Oba roboty korzystają ze wspólnej stacji AutoWash, która automatycznie myje i suszy mopy oraz opróżnia zebrany kurz.

Za nawigację odpowiadają technologie ClearView Pro Dual-Line LiDAR oraz PrecisionVision AI. Systemy te mają pozwalać na tworzenie map, wykrywanie przeszkód i rozpoznawanie przedmiotów znajdujących się na drodze robotów. Większa jednostka została dodatkowo wyposażona w kamery umieszczone w górnej części obudowy, które zapewniają szerszy obraz otoczenia.

Robot ma także rozpoznawać mocniej zabrudzone miejsca i dostosowywać do nich sposób sprzątania. Duże, 17-centymetrowe koła z silnikami umieszczonymi w piastach mają natomiast ułatwiać poruszanie się większej konstrukcji po domu.

Na razie jest tylko prototypem

iRobot nie podaje jeszcze ceny ani daty premiery Roomba Duo. Firma traktuje urządzenie jako prototyp i chce zebrać opinie na temat koncepcji przed podjęciem decyzji dotyczących finalnej wersji.

Podczas prezentacji przedstawiciele firmy nie udostępnili również pełnej specyfikacji technicznej. Nie wiadomo więc jeszcze, jakie dokładnie funkcje otrzymałaby wersja przeznaczona do sprzedaży ani jak wyglądałaby jej cena.

Czytaj też:

Ładowanie...