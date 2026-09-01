Rafał Brzoska pokazał, co wyświetla Facebook. Obrzydliwe

"Czy Wy tam już kompletnie odjechaliście?" - pisze Rafał Brzoska, zwracając uwagę na szokującą aplikację, której reklama wyświetlana była na Facebooku. W zasadzie trudno nazywać te treści zawartością dla dorosłych, bo najpewniej wygenerowane przy pomocy AI postaci zahaczają już chyba o nielegalne materiały. Nic więc dziwnego, że Rafał Brzoska wzywa do działania nie tylko ministerstwo cyfryzacji, ale też policję i prokuraturę.

Nasz Scam Watch weryfikuje 30 tys. Waszych reklam dziennie!!! I nie ma dnia byśmy nie namierzyli z Sebastian Kondracki [z Bielik AI - dop. red.] kolejnego świństwa - podkreślił Brzoska.

Co ciekawe, oryginalny wpis Brzoski został zablokowany przez Twittera. Zrzut ekranu udostępniony przez szefa InPostu i sam opis reklamy okazał się zbyt mocny nawet jak na standardy portalu Elona Muska, który nie słynie z grzeczności. Ale na Facebooku te same treści przechodzą w formie reklam kierowanych w stronę użytkowników. Już samo to świadczy o poziomie zabezpieczeń Mety - a raczej ich braku.

Ze względu na bezpośredni opis zawartości fałszywej reklamy zdecydowaliśmy się zamazać szczegóły i nie pokazywać samych zdjęć aplikacji - były naprawdę szokujące.

A przecież przed kilkoma dniami czytaliśmy o wzmocnieniach ochrony przed oszustwami w Polsce

W tym kontekście jeszcze zabawniej - choć to śmiech przez łzy - brzmią sugestie o kampanii zniekształcającej "obraz działań i motywacji Mety" w obszarze bezpieczeństwa.

Meta sugerowała, że "niedawna kampania skierowana przeciwko Mecie promuje fałszywy obraz finansowych motywacji firmy w tym obszarze".

Jest ona nieprawdziwa i opiera się na danych z nierzetelnych publikacji agencji Reuters oraz na wybiórczo cytowanych dokumentach, które wyciekły. W niewłaściwy sposób przedstawia podejście Mety do oszustw i nadużyć. Skupia się na badaniach, które prowadziliśmy, by ocenić skalę problemu, a pomija to, co po nich nastąpiło: konkretne działania wobec naruszeń naszych zasad, zmiany w produktach i partnerstwa branżowe.

Już wtedy zwracaliśmy uwagę na absurdalne tłumaczenia, które, jak widać, zestarzały się źle i to w bardzo krótkim czasie.

Rafał Brzoska, oprócz akcji 150proc.pl i Scam Watch, wysłał także pismo do UODO z "prośbą o zdecydowane działania". Urząd, jak relacjonował szef InPostu, m.in. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie oraz skierował do Komisji Europejskiej wniosek o systemowe działania przeciw oszustwom deepfake.

Ja nie odpuszczę, dopóki scam nie przestanie być metodą oszukiwania Polaków przez przestępców i współsprawców z Meta - zaznaczył Brzoska.

Wygląda na to, że Meta swoim brakiem działań robi wszystko, aby zapału Rafałowi Brzosce nie zabrakło. Kolejnymi fałszywymi i coraz bardziej obrzydliwymi treściami gigant pokazuje, że interwencja i działania są niezbędne.

Zdjęcie główne: Koshiro K / Shutterstock

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